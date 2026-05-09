„Cine nu vrea să rămână, să plece!” Cum a transformat Chivu conflictul frontal Lautaro-Hakan în marea forță a lui Inter pentru scudetto

Cristi Chivu a știut să readucă împreună și să motiveze cei mai buni jucători ai lui Inter Milano după un sezon dificil, pentru a cuceri al 21-lea titlu nerazzurro în Serie A.

De la ce a pornit conflictul Lautaro Martinez - Hakan Calhanoglu, atac și contraatac. Și ce a făcut antrenorul la acea vreme.

La final, totul pare minunat la Inter Milano. La primul sezon complet ca antrenor în fotbalul profesionist, Cristi Chivu a cucerit Serie A. Al 21-lea titlu al istoriei nerazzurra.

Dar începutul nu a fost deloc ușor. Din contră. A trecut prin clipe grele, pentru că vestiarul era dezbinat, la capătul unei stagiuni complicate, încheiată la pământ, după 0-5 cu PSG, în finala Ligii Campionilor.

Fără Calhanoglu, Interul lui Chivu a fost eliminat în „optimi”

Cum a venit la Inter, Chivu s-a mutat cu echipa în Statele Unite, la Mondialul Cluburilor.

Lipsea Hakan Calhanoglu, accidentat. L-a lăsat la Milano, pentru refacere. Mijlocașul turc era cu gândul la transfer, ar fi vrut să semneze cu Galatasaray.

Club World Cup, prima competiție pentru noul antrenor, când acesta de-abia descoperea jucătorii, nu a fost bună:

1-1 cu Monterrey, 2-1 cu Urawa Reds, 2-0 cu River Plate, în faza grupelor.

0-2 cu Fluminense, în „optimi”.

Atacul lui Lautaro Martinez: „Am văzut atâtea lucruri care nu mi-au plăcut”

În iulie 2025, după Mondialul Cluburilor, s-a declanșat conflictul între cei mai valoroși jucători ai Interului, Lautaro Martinez și Hakan Calhanoglu, a reamintit Gazzetta dello Sport.

Argentinianul, 28 de ani, căpitanul echipei, a lansat un mesaj tăios, adresat lui Calhanoglu, chiar dacă nu îi pronunța numele.

Lautaro era nemulțumit de atmosfera din vestiar în vara trecută. Foto: Imago

„Cine nu vrea să rămână aici trebuie să plece, mesajul meu este clar”, a tunat Lautaro.

„Trebuie să vrei să fii în această echipă. Nu voi da nume, dar am văzut atâtea lucruri care nu mi-au plăcut”.

Contra lui Hakan Calhanoglu: „Cuvinte care dezbină, nu unesc”

După atacul lui Lautaro, contraatacul lui Hakan Calhanoglu. A explicat de ce a lipsit de la Mondialul Cluburilor și i-a răspuns căpitanului.

„Nu am putut juca din cauza unei rupturi musculare, atât. Nu există nimic altceva. Nicio altă poveste. Ceea ce m-a frapat însă au fost cuvintele care au venit după aceea. Cuvinte dure. Cuvinte care dezbină, nu unesc”, a reacționat Hakan.

Calhanoglu i-a răspuns contondent căpitanului. Foto: Imago

„Respect fiecare opinie, și pe cea a unui coechipier, și pe cea a președintelui. Dar respectul nu poate fi unilateral. L-am arătat întotdeauna, pe teren și în afara lui. Cred că în fotbal, la fel ca în viață, adevărata putere stă în respectul recioroc, mai ales în cele mai delicate momente”.

Nu am trădat niciodată acest tricou și nu am spus niciodată că nu am fost fericit la Inter. Istoria îi va aminti mereu pe cei care au rămas în picioare. Nu pe cei care și-au ridicat cel mai mult vocea Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter

Mesajul lui Chivu: „Vă întâlniți, vorbiți și rezolvați. Am nevoie de voi”

Atunci a intervenit Chivu, a evidențiat La Gazzetta. Ce a făcut antrenorul în vârstă de 45 de ani, ce le-a transmis vedetelor, ce le-a cerut.

Mesajul său a fost clar: „Pentru mine, amândoi sunteți vitali. Vă întâlniți, vorbiți și rezolvați. Am nevoie de voi”.

Lautaro și Hakan, în prim-plan. Fericiți la sfârșitul sezonului. Campionii Italiei. Foto: Imago

I-a convins pe amândoi că ei sunt marea forță a Interului și în jurul lor va forma echipa.

Cei doi s-au întâlnit, s-au împăcat și au pornit sezonul. Au fost liderii squadrei care a cucerit Italia.

Lautaro: 20 de goluri, 5 assisturi în 37 de meciuri în toate competițiile.

Hakan: 12 goluri, 7 pase decisive în 30 de partide.

La final, au sărbătorit titlul împreună. Chivu a fost cel care i-a reunit.

