„Și-a lovit colegul cu crosa" Arbeloa minimează bătaia din vestiarul lui Real și dă exemplu un scandal trăit ca jucător. Ce îl înfurie: „E trădare!"
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 15:55
  • Alvaro Arbeloa a vorbit despre confruntarea halucinantă Valverde-Tchouameni în vestiarul lui Real Madrid. 
  • Antrenorul blanco amintește de un episod stupefiant petrecut la un club mare, când el evolua acolo. Ce s-a întâmplat!
  • Ce îl deranjează cel mai mult pe Arbeloa. Nu bătaia dintre jucători. 

Cel mai mare club al lumii, Real Madrid, a fost în centrul unui scandal rar văzut în fotbal.

Doi jucători, Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, s-au bătut în vestiar, uruguayanul a căzut și s-a rănit la cap lovindu-se de o masă. A ajuns la spital.

500.000 de euro
a fost amenda primită și de Valverde, și de Tchouameni. Conducerea clubului a decis totuși să nu-i suspende pe jucători

Arbeloa: „Nu-i lovesc public. Valverde și Tchouameni și-au recunoscut greșeala”

Astăzi, Alvaro Arbeloa a apărut la conferința de presă, înaintea confruntării cu Barcelona (duminică, ora 22:00, pe Camp Nou), și a încercat să minimizeze incidentul grav de la echipă.

„În primul rând, sunt foarte mândru de hotărârea, viteza și transparența cu care a acționat clubul.

Valverde (dreapta) și Tchouameni, luptând împreună împotriva lui Olise și Bayern. Foto: Imago

În al doilea rând, jucătorii și-au recunoscut greșeala, și-au exprimat regretul, și-au cerut scuze. E suficient pentru mine”, a declarat antrenorul lui Real, conform Marca.

„Ceea ce nu voi face este să-i lovesc public, pentru că nu merită. Mi-au arătat ce înseamnă să fii jucător la Real în aceste patru luni, de când îi antrenez. Au demonstrat ce înseamnă să fii jucător la Real și nu voi uita asta. Dau mereu un exemplu”.

Sunt foarte mândru de ei. Nu voi permite ca acest lucru să fie folosit pentru a le pune la îndoială profesionalismul. Este o minciună că sunt neprofesioniști, că nu joacă din cauza unor probleme cu mine și că m-au tratat cu lipsă de respect. Este absolut fals Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Ce l-a supărat pe Arbeloa: „Nu lucrez la CIA”

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani, numit interimar la echipă, până la sfârșitul sezonului, a spus ce îl enervează mai mult decât bătaia.

„Ce se petrece în vestiarul lui Real Madrid ar trebui să rămână acolo. Mă doare cel mai mult că s-a aflat. Aceste situații s-au întâmplat întotdeauna, dar nu le justific în niciun fel.

A fost un incident și am avut ghinion că Fede s-a rănit. A fost mai mult un ghinion. Și-au cerut scuze și, de acum înainte, trebuie să ne concentrăm asupra jocului”.

Scurgerea de informații despre lucruri care se întâmplă în vestiar mi se pare o trădare și o lipsă de loialitate față de Real Madrid. Nu știu cum a fost posibilă această scurgere de informații. Nu lucrez la CIA și nu acuz jucătorii Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Arbeloa și-a amintit de un incident de la Liverpool: Bellamy l-a agresat pe Riise

Arbeloa a punctat ce a trăit în trecut, în perioada când era jucător.

„Am avut un coechipier care și-a lovit alt coleg cu crosa”, a afirmat antrenorul. Fără să dea detalii.

Nu se referea la Real Madrid, ci la Liverpool, în sezonul 2006-2007.

Liverpool, în 2007: Arbeloa (jos, stânga), la poza dinaintea unui meci. Nu lipseau atunci Riise (lângă Alvaro) și Bellamy (sus, în mijloc). Foto: Imago

Un incident care a avut loc în februarie 2007, la doar o lună după transferul său pe Anfield Road.

Marca a redat scandalul cu Craig Bellamy și John Arne Riise. Galezul l-a agresat pe norvegian și a fost amendat cu 80.000 de lire sterline, salariul pe două săptămâni. La acea vreme, era echivalentul a 120.000 de euro.

Furios că nordicul l-a contrazis în fața colegilor, Bellamy s-a răzbunat chiar în cantonament.

Am luat o crosă de golf, m-am dus în camera lui și am bătut la ușă. Daniel Agger, care stătea cu el în cameră, mi-a deschis. Când am intrat, Riise era în pat. L-am lovit zdravăn peste picioare și i-am spus: «Dacă mai vorbești vreodată așa cu mine în fața cuiva, o să-ți dau cu asta-n cap» Craig Bellamy, fost jucător la Liverpool
