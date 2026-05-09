Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui

Luis Enrique se pregătește de a doua finală de Champions League în doi ani formidabili cu PSG.

Antrenorul spaniol a împlinit vineri 56 de ani. I-a invitat pe jucători la restaurant. Și acolo, surpriza!

Luis Enrique este antrenorul care a transformat Paris Saint-Germain.

Venit la club în vara lui 2023, a modelat echipa, făcând-o să joace așa cum visa el.

Un fotbal dinamic, agresiv, în continuă mișcare, totul în viteză maximă.

Luis Enrique, premieră la PSG, trofeul Ligii. Și două finale succesive

Sezonul trecut a fost punctul maxim: a oferit clubului francez primul său trofeu în Liga Campionilor. Și Supercupa Europei, și Cupa Intercontinentală.

Luis Enrique și Vitinha, celebrând o nouă performanță cu PSG. Foto: Imago

Spaniolul a reușit să păstreze același ritm, aceeași formă și în 2026, calificându-i pe parizieni a doua oară consecutiv în finala Champions, după 6-5 tur-retur cu Bayern Munchen.

Pe 30 mai, va înfrunta Arsenal la Budapesta, pe Puskas Arena.

10 trofee a cucerit Luis Enrique la PSG. În această lună, mai poate câștiga două: Ligue 1 și Liga Campionilor

Surpriza lui Luis Enrique. Singurul absent de la sărbătoarea sa? Chiar el!

Întors la Paris, asturianul i-a invitat pe toți jucătorii la restaurant pentru a sărbători nu doar calificarea în ultimul act, ci și ziua lui de naștere. Vineri, Lucho a împlinit 56 de ani.

Le Parisien a aflat că roș-albaștrii au sosit la ora stabilită la Prunier, un restaurant de lux nu departe de Arcul de Triumf, specializat în caviar și fructe de mare.

Intrarea în restaurantul Prunier

O singură persoană lipsea: chiar Luis Enrique. Și nu a apărut deloc! Aceasta a fost surpriza pentru jucători. I-a lăsat să petreacă singuri. A achitat însă nota de plată.

