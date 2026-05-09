Uluitorul Luis Enrique Ce surpriză le-a făcut antrenorul lui PSG propriilor jucători chiar de ziua lui

- Luis Enrique se pregătește de a doua finală de Champions League în doi ani formidabili cu PSG.
- Antrenorul spaniol a împlinit vineri 56 de ani. I-a invitat pe jucători la restaurant. Și acolo, surpriza!
Luis Enrique este antrenorul care a transformat Paris Saint-Germain.
Venit la club în vara lui 2023, a modelat echipa, făcând-o să joace așa cum visa el.
Un fotbal dinamic, agresiv, în continuă mișcare, totul în viteză maximă.
Luis Enrique, premieră la PSG, trofeul Ligii. Și două finale succesive
Sezonul trecut a fost punctul maxim: a oferit clubului francez primul său trofeu în Liga Campionilor. Și Supercupa Europei, și Cupa Intercontinentală.
Spaniolul a reușit să păstreze același ritm, aceeași formă și în 2026, calificându-i pe parizieni a doua oară consecutiv în finala Champions, după 6-5 tur-retur cu Bayern Munchen.
Pe 30 mai, va înfrunta Arsenal la Budapesta, pe Puskas Arena.
Surpriza lui Luis Enrique. Singurul absent de la sărbătoarea sa? Chiar el!
Întors la Paris, asturianul i-a invitat pe toți jucătorii la restaurant pentru a sărbători nu doar calificarea în ultimul act, ci și ziua lui de naștere. Vineri, Lucho a împlinit 56 de ani.
Le Parisien a aflat că roș-albaștrii au sosit la ora stabilită la Prunier, un restaurant de lux nu departe de Arcul de Triumf, specializat în caviar și fructe de mare.
O singură persoană lipsea: chiar Luis Enrique. Și nu a apărut deloc! Aceasta a fost surpriza pentru jucători. I-a lăsat să petreacă singuri. A achitat însă nota de plată.