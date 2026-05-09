Unic în istoria Mondialului Nemaivăzut la startul turneului final. Ce se va întâmpla în primele două zile în Mexic, Canada și SUA

- FIFA a anunțat o premieră la Campionatul Mondial. Cum se va inaugura CM 2026 și cine va cânta în deschiderea primului turneu cu 48 de echipe găzduit în trei țări.
Un Campionat Mondial care schimbă istoria. Totul va fi altfel la această ediție organizată pe continentul american.
Primul turneu final cu 48 de echipe, 16 în plus față de 2022, primul găzduit în trei țări, SUA, Canada și Mexic (11 iunie-19 iulie), nu putea avea un start ca oricare altul, la fel ca la competițiile precedente.
Trei ceremonii de deschidere, trei meciuri de deschidere. CM 2026 începe în Mexic
FIFA a anunțat cum se va inaugura CM 2026. Vor fi trei ceremonii de deschidere diferite, trei partide de deschidere, una în fiecare țară-gazdă.
Competiția va începe pe 11 iunie, la Mexico City, unde va avea loc primul show, cu 90 de minute înaintea partidei Mexic - Africa de Sud.
Printre invitații care vor întreține atmosfera pe Azteca, J Balvin și Alejandro Fernandez.
Încă două spectacole, în Canada și SUA
A doua zi, pe 12 iunie, vor fi încă două deschideri.
Prima, la Toronto, pe BMO Field, va preceda Canada - Bosnia. Michael Buble și Alanis Morissette, cele mai cunoscute voci.
A doua, la Los Angeles, pe SoFi Stadium, înainte de SUA - Paraguay. Katy Perry va fi printre starurile serii.