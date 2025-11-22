„Made in Romania” răsună în vestiarele turcilor VIDEO. Piesa favorită a căpitanului Turciei, preluată și de juniorii Semilunii
Melodia „Made in Romania” este ascultată de fotbaliștii turci (captură video)
„Made in Romania" răsună în vestiarele turcilor VIDEO. Piesa favorită a căpitanului Turciei, preluată și de juniorii Semilunii

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 12:20
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 13:04
  • Barajul pentru Mondial se joacă și în vestiar: muzica românească răsună în Turcia, iar românii se lasă purtați de ritmuri orientale.

Naționala României va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

„Jucați până la final sau ieșiți iarăși de pe teren?" Replică fabuloasă a lui Mircea Lucescu către selecționerul Kosovo
„Jucați până la final sau ieșiți iarăși de pe teren?” Replică fabuloasă a lui Mircea Lucescu către selecționerul Kosovo
„Jucați până la final sau ieșiți iarăși de pe teren?” Replică fabuloasă a lui Mircea Lucescu către selecționerul Kosovo

Hakan Calhanoglu a viralizat piesa „Made in Romania”

Miza este uriașă. Câștigătoarea va face un pas important spre Mondial, urmând să joace, pe 31 martie, cu biletele pe masă pentru marele turneu din SUA, Canada și Mexic. Rivala va Slovacia sau Kosovo.

În ultima perioadă, până la tragerea la sorți, România a fost pe buzele turcilor mai mult prin prisma piesei „Made in Romania”, favorita căpitanului naționalei Semilunii, Hakan Calhanoglu.

Anul trecut, la sărbătorirea titlului de campioană cu Inter Milano, mijlocașul turc a adus în vestiarul „nerazzurrilor” piesa „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel, una dintre cele mai cunoscute manele românești pe plan internațional.

„E piesa mea preferată”

După ce filmările cu bucuria pe ritmurile piesei „Made in Romania” au devenit virale, Hakan Calhanoglu a dezvăluit că muzica este o pasiune reală pentru el.

„Pasiunea mea este muzica… Piesa mea preferată acum este «Made in Romania». O știți? Iali-iali-iali”, a spus starul naționalei Turciei, într-un podcast.

După acel moment, Calhanoglu l-a sunat pe Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, cu care a fost coleg a Karlsruher, cu care a glumit pe tema manelei și a celebrării în vestiar.

„Nu i-am trimis eu acel cântec. Am fost surprins să fiu sincer. Am glumit cu Hakan în legătură cu melodia şi i-am zis că l-a făcut faimos pe Cercel şi o să îl facă milionar”, a dezvăluit Charalambous.

Maneaua „Made in Romania” răsună și în vestiarele juniorilor turci

Maneaua „Made in Romania” răsună peste tot. A cuprins și loturile de juniori ale Semilunii.

@neroore Türkiye 🤝 Romania 🇷🇴 #fy #viral #calcio #Hakan #calhanoglu #madeinromania ♬ Originalton - RundumFußball

Tricolorul Deian Sorescu face show pe muzică turcească

La rândul lor, fotbaliștii români arată că se pot integra și se distrează la fel de mult ca turcii pe ritmuri orientale. Spre exemplu, tricolorul Deian Sorescu, jucător la Gaziantep, a fost filmat fredonând și dansând pe muzică turcească în autocar echipei.

Marius Șumudică i-a cucerit pe turci dansând pe manele orientale

Antrenorul Marius Șumudică a făcut și el deliciul fanilor turci. Într-un moment devenit viral după un succes cu Gaziantep, a dansat frenetic pe ritmuri turcești, chiar pe stadion, iar presa locală a menționat că „a scris istorie” prin felul său expresiv de a celebra.

@football4everhd10 ȘUMI SHOW😂🔥 #sumudica #turkey #turkishmusic #football #foryoupageofficiall #fypシ #2023 ♬ sunet original - football4everhd.ro

Hagi, cu inima împărțită Gluma „Regelui", înaintea barajului pentru CM 2026: „Sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta"
Nationala
17:35
Hagi, cu inima împărțită Gluma „Regelui”, înaintea barajului pentru CM 2026: „Sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta”
Hagi, cu inima împărțită Gluma „Regelui”, înaintea barajului pentru CM 2026: „Sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta”

Meciul Turcia Romania deian sorescu hakan calhanoglu baraj cm 2026
