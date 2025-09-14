Greșelile lui Chivu  Gazzetta dello Sport a analizat strategia românului: „E simbolul crizei lui Inter. Nu vrea să schimbe nimic”
Cristi Chivu
Campionate

Greșelile lui Chivu Gazzetta dello Sport a analizat strategia românului: „E simbolul crizei lui Inter. Nu vrea să schimbe nimic”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 14:11
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 14:13
  • Faimosul ziar italian Gazzetta dello Sport îl cataloghează pe Cristi Chivu (44 de ani) drept „simbolul crizei” prin care trece Inter.
  • Milanezii au suferit, sâmbătă, a doua înfrângere consecutivă în Serie A, fiind învinși de Juventus.

Cristi Chivu a venit pe banca lui Inter în această vară, după plecarea lui Simone Inzaghi, care a semnat, mai apoi, cu Al Hilal.

Tehnicianul român a sosit de la Parma, pe care a antrenat-o timp de patru luni.

Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
Citește și
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Citește mai mult
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”

Presa din Italia îl critică pe Cristi Chivu

Inter trece printr-o perioadă dificilă. Milanezii au suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat, cu Juventus, scor 4-3. Etapa trecută, echipa lui Chivu pierduse cu Udinese, scor 2-1.

Gazzetta dello Sport scrie că forma proastă prin care trece Inter are legătură și cu lipsa de experiență a lui Chivu, ziarul italian numindu-l „simbolul crizei” echipei din Milano.

Greșelile lui Chivu din perioada de mercato au fost catalogate de către presa italiană drept o greșeală mare pentru că Inter avea nevoie de schimbări în primul „11”, nu pe banca de rezerve.

„Senzația este că Inter avea nevoie de schimbări substanțiale în rândul titularilor în vară, nu în rândul rezervelor: era nevoie de o ruptură de trecutul recent pentru a aduce prospețime, entuziasm și energie acolo unde era și încă este dezamăgire și tensiune.

Apărarea trebuia întărită într-un mod diferit, ceea ce a determină o reflecție serioasă și asupra lui Sommer. Și astfel ajungem la Chivu, care astăzi pare să fie simbolul crizei Interului”, a scris Gazzetta dello Sport.

Transferurile realizate de Chivu la Inter:

  • Luis Henrique (mijlocaș dreapta), de la Marseille, pentru 23 de milioane de euro
  • Ange-Yoan Bonny (atacant central), de la Parma, pentru 23 de milioane de euro
  • Andy Diouf (mijlocaș central), de la Lens, pentru 20 de milioane de euro
  • Petar Sucic (mijlocaș defensiv), de la Dinamo Zagreb, pentru 14 milioane de euro
  • Nicola Zalewski (mijlocaș stânga), de la AS Roma, pentru 8 milioane de euro
  • Manuel Akanji (fundaș central), de la Macnhester City, sub formă de împrumut

„Adus pe banca «nerazzurrilor» în ciuda lipsei sale de experiență, Chivu a încercat să schimbe echipa lui Inzaghi cu aceiași jucători folosiți de predecesorul său. Până acum, nu a reușit. De fapt, prestațiile s-au înrăutățit.

Iar încercarea de a reuși în acest demers pare dificilă: cum pot aceiași jucători care au jucat într-un anumit fel timp de ani întregi să înceapă brusc să facă ceva diferit și să o facă bine? Cristi a încercat să inverseze principiul Gattopardo: «Schimbă totul pentru ca nimic să nu se schimbe».

El nu vrea să schimbe nimic, nici măcar câțiva jucători, pentru ca totul să se schimbe, adică jocul, rezultatele, stabilitatea defensivă, atmosfera. Se poate realiza acest lucru? Cu siguranță este nevoie de o schimbare radicală. Imediat”, a mai scris Gazzetta dello Sport.

3
victorii, 3 înfrângeri și un egal, rezultatele lui Inter de la venirea lui Cristi Chivu pe bancă

Rezultatele lui Inter de când a venit Cristi Chivu:

  • Monterrey - Inter 1-1
  • Inter - Urawa Red Diamonds 2-1
  • Inter - River Plate 2-0
  • Inter - Fluminense 0-2
  • Inter - Torino 5-0
  • Inter - Udinese 1-2
  • Juventus - Inter 4-3

În acest moment, Inter este pe locul 11 în Serie A, cu doar 3 puncte acumulate în 3 meciuri, și se află la 6 puncte de Napoli și Juventus, care conduc clasamentul.

În următoarea etapă din Serie A, Inter va juca cu Sassuolo, pe 21 septembrie, formație care se află pe ultimul loc în clasament.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Îi atrage atenția lui Chivu  Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român
Campionate
12:22
Îi atrage atenția lui Chivu Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român
Citește mai mult
Îi atrage atenția lui Chivu  Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste”
Campionate
10:11
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste”
Citește mai mult
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
serie a JUVENTUS INTER Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
08:56
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Alte sporturi
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Citește mai mult
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share