Greșelile lui Chivu  Gazzetta dello Sport a analizat strategia românului: „E simbolul crizei lui Inter. Nu vrea să schimbe nimic”

Faimosul ziar italian Gazzetta dello Sport îl cataloghează pe Cristi Chivu (44 de ani) drept „simbolul crizei” prin care trece Inter.

Milanezii au suferit, sâmbătă, a doua înfrângere consecutivă în Serie A, fiind învinși de Juventus.

Cristi Chivu a venit pe banca lui Inter în această vară, după plecarea lui Simone Inzaghi, care a semnat, mai apoi, cu Al Hilal.

Tehnicianul român a sosit de la Parma, pe care a antrenat-o timp de patru luni.

Presa din Italia îl critică pe Cristi Chivu

Inter trece printr-o perioadă dificilă. Milanezii au suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat, cu Juventus, scor 4-3. Etapa trecută, echipa lui Chivu pierduse cu Udinese, scor 2-1.

Gazzetta dello Sport scrie că forma proastă prin care trece Inter are legătură și cu lipsa de experiență a lui Chivu, ziarul italian numindu-l „simbolul crizei” echipei din Milano.

Greșelile lui Chivu din perioada de mercato au fost catalogate de către presa italiană drept o greșeală mare pentru că Inter avea nevoie de schimbări în primul „11”, nu pe banca de rezerve.

„Senzația este că Inter avea nevoie de schimbări substanțiale în rândul titularilor în vară, nu în rândul rezervelor: era nevoie de o ruptură de trecutul recent pentru a aduce prospețime, entuziasm și energie acolo unde era și încă este dezamăgire și tensiune.

Apărarea trebuia întărită într-un mod diferit, ceea ce a determină o reflecție serioasă și asupra lui Sommer. Și astfel ajungem la Chivu, care astăzi pare să fie simbolul crizei Interului”, a scris Gazzetta dello Sport.

Transferurile realizate de Chivu la Inter:

Luis Henrique (mijlocaș dreapta), de la Marseille, pentru 23 de milioane de euro

(mijlocaș dreapta), de la Marseille, pentru 23 de milioane de euro Ange-Yoan Bonny (atacant central), de la Parma, pentru 23 de milioane de euro

(atacant central), de la Parma, pentru 23 de milioane de euro Andy Diouf (mijlocaș central), de la Lens, pentru 20 de milioane de euro

(mijlocaș central), de la Lens, pentru 20 de milioane de euro Petar Sucic (mijlocaș defensiv), de la Dinamo Zagreb, pentru 14 milioane de euro

(mijlocaș defensiv), de la Dinamo Zagreb, pentru 14 milioane de euro Nicola Zalewski (mijlocaș stânga), de la AS Roma, pentru 8 milioane de euro

(mijlocaș stânga), de la AS Roma, pentru 8 milioane de euro Manuel Akanji (fundaș central), de la Macnhester City, sub formă de împrumut

„Adus pe banca «nerazzurrilor» în ciuda lipsei sale de experiență, Chivu a încercat să schimbe echipa lui Inzaghi cu aceiași jucători folosiți de predecesorul său. Până acum, nu a reușit. De fapt, prestațiile s-au înrăutățit.

Iar încercarea de a reuși în acest demers pare dificilă: cum pot aceiași jucători care au jucat într-un anumit fel timp de ani întregi să înceapă brusc să facă ceva diferit și să o facă bine? Cristi a încercat să inverseze principiul Gattopardo: «Schimbă totul pentru ca nimic să nu se schimbe».

El nu vrea să schimbe nimic, nici măcar câțiva jucători, pentru ca totul să se schimbe, adică jocul, rezultatele, stabilitatea defensivă, atmosfera. Se poate realiza acest lucru? Cu siguranță este nevoie de o schimbare radicală. Imediat”, a mai scris Gazzetta dello Sport.

3 victorii, 3 înfrângeri și un egal, rezultatele lui Inter de la venirea lui Cristi Chivu pe bancă

Rezultatele lui Inter de când a venit Cristi Chivu:

Monterrey - Inter 1-1

Inter - Urawa Red Diamonds 2-1

Inter - River Plate 2-0

Inter - Fluminense 0-2

Inter - Torino 5-0

Inter - Udinese 1-2

Juventus - Inter 4-3

În acest moment, Inter este pe locul 11 în Serie A, cu doar 3 puncte acumulate în 3 meciuri, și se află la 6 puncte de Napoli și Juventus, care conduc clasamentul.

În următoarea etapă din Serie A, Inter va juca cu Sassuolo, pe 21 septembrie, formație care se află pe ultimul loc în clasament.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport