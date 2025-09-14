Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste”

Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1.

Tehnicianul a primit un cartonaș galben după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani).

Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.

În minutul 32, Gil Manzano i-a arătat roșu direct lui Dean Huijsen, după un duel cu Oyarzabal. Arbitrul a considerat că fundașul era ultim apărător, însă reluările au arătat că Militao se afla pe aceeași linie.

Real Sociedad - Real Madrid 1-2 . Xabi Alonso, către Gil Manzano: „Mă faci să am gânduri proaste”

Imediat după ce Huijsen a fost avertizat, tehnicianul a fost surprins în timp ce spunea „Incredibil! Incredibil!”, conform marca.com.

După fluierul final, tehnicianul s-a îndreptat direct către Gil Manzano, iar dialogul dintre cei doi a durat mai bine de un minut.

„Jesus (Gil Manzano), eu nu vreau, dar mă faci să am gânduri proaste. Nu ai văzut că Militao era chiar acolo? Erai la cinci metri de fază!”, i-a reproșat Alonso arbitrului.

Discuția s-a încheiat cu o afirmație fermă din partea antrenorului: „Asta ajunge la CTA (Comisia Tehnică a Arbitrilor), sigur“.

Xabi: Jesus, I don’t want to but you make me think badly, man ! You didn’t see Militao was next to him?



Manzano: If he was next to him, he’s five meters away from the play



Xabi: This clip will go to the referees' committee, they will definitely watch it

pic.twitter.com/Yx2XiKlEMh — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) September 13, 2025

În conferința de presă, Alonso și-a explicat poziția:

„Pentru mine era galben. Militao era aproape, mingea nu era controlată și mai erau 40 de metri până la poartă. Asta e interpretarea mea. Arbitrul a avut alta, VAR-ul probabil alta.

Dar am văzut reluarea și nu îmi schimb opinia. L-am întrebat, mi-a dat explicația lui, dar nu m-a convins prea tare“, a declarat antrenorul celor de la Real, potrivit sursei citate.

Real Madrid pregătește un dosar pentru FIFA: „Un abuz constant”

Real Madrid a anunțat, prin intermediul postului propriu de televiziune, că va trimite la FIFA un dosar despre arbitrajele controversate din ultimele patru etape, precum și cele din sezonul trecut.

Real Madrid Televisión a prezentat o statistică legată de cartonașele roșii, începând din perioada Negreira.

Barcelona ar avea un bilanț de +65, adică a jucat de 65 de ori cu un om în plus, în timp ce Real are -2, ceea ce înseamnă că a avut mai multe meciuri în care a rămas ea în inferioritate.

În Liga Campionilor, diferența ar fi semnificativ mai mică, potrivit madrilenilor: +12 pentru Barcelona și +13 pentru Real.

Oficialii clubului au subliniat că politica Realului nu se schimbă: clubul contestă în continuare Comisia Tehnică a Arbitrilor (CTA) și cere eliminarea tuturor celor care au avut legături cu Negreira.

„ Este un abuz constant care a început cu cazul Negreira ”, au precizat surse din cadrul clubului, citate de presa spaniolă.

„Cazul Negreira” este o investigație de corupție sportivă în fotbalul spaniol, care implică clubul FC Barcelona și pe Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al CTA.

Între 2001 și 2018, Barcelona ar fi plătit peste 7 milioane de euro unor firme controlate de Negreira și de fiul său pentru consultanță legată de arbitraj.

Ancheta ridică suspiciunea că aceste plăți nu ar fi fost doar pentru analize tehnice sau rapoarte, ci ar fi vizat ca arbitrii să ia decizii în favoarea Barcelonei

Până acum, nu s-a demonstrat definitiv că rezultatele meciurilor au fost modificate, potrivit espndeportes.espn.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport