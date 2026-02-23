„Spui asta și râzi?” Cristi Chivu, enervat de un jurnalist norvegian, înainte de Inter - Bodo/Glimt 

Cristi Chivu (45 de ani) a avut un schimb de replici tensionat cu un jurnalist norvegian, la conferința dinaintea returului cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

La conferința de presă premergătoare partidei, Cristi Chivu s-a enervat când a auzit întrebarea unui jurnalist din Norvegia.

Chivu, enervat de un jurnalist norvegian: „Spui asta și râzi?”

Acesta l-a întrebat pe antrenorul român cât de rușinos ar fi ca Inter să fie eliminată din competiție de o echipă mică dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori.

Iar Chivu a răbufnit: „A, spui asta și râzi? Felicitări… Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi… Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat.

Prima manșă ne-a învățat ceea ce știam deja, că împotriva unei echipe ca aceasta nu este niciodată ușor. Nimic nu e întâmplător împotriva lui Bodo Glimt”, a mai spus Chivu, citat de gazzetta.it.

Cristi Chivu: „Dacă există o echipă care poate întoarce rezultatul, aceea este Inter”

Antrenorul român e încrezător în șansa lui Inter de a întoarce rezultatul din tur:

„Îmi asum meritul pentru modestia și creșterea noastră. Vrem să continuăm să mergem pe această cale pentru că timp de trei luni am arătat atitudinea corectă, iar înfrângerile nu ne-au schimbat.

Nu avem obligația, ci datoria de a încerca: dacă există o echipă care poate întoarce un meci ca acesta, aceea este Inter”.

Chivu și-a avertizat jucătorii: „Nu trebuie să ne gândim la nimic altceva decât la acest meci și nu trebuie să fim disperați să marcăm devreme. Trebuie să evităm să perturbăm planul de joc.

Statisticile spun că marcăm mai mult de două goluri pe meci. Dacă e ceva, încercăm să corectăm greșelile din prima manșă, poate simplificând jocul de pe teren, dar situația de pe teren a fost atât de ciudată pentru toată lumea, mai ales din cauza fricii de accidentare”.

Întrebat cum își mobilizează jucătorii, românul a spus: „Nu trebuie să-i motivez prea mult. De exemplu, eu eram genul care nu asculta prea mult antrenorul. Mă bazam pe gândurile mele, nu voiam să-mi dezamăgesc coechipierii. Eram încăpățânat. Dacă aș fi fost mai puțin încăpățânat, cariera mea ar fi fost diferită”.

Vom juca foarte ofensiv, dar va trebui să fim atenți la contraatacurile lor, care ne-au făcut rău. Trebuie să ne concentrăm pe marcarea golurilor și revenirea cât mai repede posibil, în loc să ne gândim la riscul de a primi goluri Federico Dimarco

