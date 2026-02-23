Joan Laporta, fost președinte al clubului FC Barcelona, a vorbit clar despre relația cu Lionel Messi și a dezvăluit un incident de la Gala Balonului de Aur.

Joan Laporta și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului FC Barcelona pe 9 februarie 2026. A făcut asta pentru a-și putea depune candidatura pentru un nou mandat, la alegerile programate pentru 15 martie.

Incident Laporta - Messi la Gala Balonului de Aur: „ M-am dus să-l salut și...”

De două săptămâni, Joan Laporta e în campanie electorală și e convins că va redeveni președintele clubului blaugrana.

Invitat la Catalunya Radio, Laporta a vorbit despre relația deteriorată cu Lionel Messi, după ce argentinianul a fost nevoit să părăsească Barcelona, în 2021.

„Nu am vrut să semnăm CVC-ul pentru a-l putea înregistra pe Messi, deoarece am considerat că este dăunător clubului.

Au fost momente dificile, dar nu ne-am putut asuma. Părțile din contract, dacă l-am fi reînnoit, erau inacceptabile și, prin urmare, nu am putut continua”, a explicat Laporta.

Ce este acordul CVC: propunerea de investiție a fondului de capital de risc CVC Capital Partners în La Liga, pe care FC Barcelona, ​​împreună cu Real Madrid și Athletic Club, au respins-o, inițial, în 2021.

În schimbul unei injecții de capital pe 50 de ani, fondul solicita aproximativ 8,5% din drepturile audiovizuale, condiții pe care Barça le-a considerat dăunătoare pe termen lung.

Pentru că îl consideră pe Laporta vinovat pentru despărțirea sa de Barcelona, Leo Messi a rupt orice formă de comunicare cu Laporta, după cum recunoaște și fostul președinte:

„Relația cu Messi nu mai este ce era odată. A existat și un incident la ceremonia Balonului de Aur, unde m-am dus să-l salut și el a simțit că nu ar trebui să ne salutăm.

De atunci, a existat o oarecare apropiere și sperăm că se va întâmpla asta în viitor. Relația este tensionată, dar el este o legendă a Barcelonei”.

Este clar că, dacă Messi vrea acces pe stadion, ar trebui să i se permită să intre ori de câte ori este posibil. Este casa lui. Și asta s-a întâmplat. Joan Laporta, despre vizita lui Messi pe Camp Nou

Laporta încearcă să-l aducă pe superstarul argentinian la sentimente mai bune:

„Leo merită o statuie pe Camp Nou precum cea a lui Cruyff. Și merită un omagiu. Credem că momentul potrivit pentru a face acest lucru este atunci când stadionul va fi complet finalizat și va avea o capacitate de peste 100.000 de spectatori. Sperăm că se va putea realiza”, a mai spus Laporta, citat de sport.es.

