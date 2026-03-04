„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
„Nu a fost un meci de calibrul nostru" Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit"

Alexandru Smeu
Publicat: 04.03.2026, ora 09:31
Actualizat: 04.03.2026, ora 09:42
  • COMO - INTER 0-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a analizat prestația echipei sale din prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei.
  • Returul de pe „Giuseppe Meazza” este programat miercuri, 22 aprilie, cu începere de la ora 19:00.

Duelul de pe stadionul „Giuseppe Sinigaglia” din Como a fost unul lipsit de spectacol. Inter a ales să sufere și a încheiat partida cu zero șuturi pe poartă.

Cu toate acestea, formația antrenată de Cristi Chivu pornește cu prima șansă la calificare.

COMO - INTER 0-0. Cristi Chivu: „Nu a fost un meci plăcut de urmărit”

La finalul meciului, tehnicianul român a recunoscut că Inter nu a făcut un meci în nota sa obișnuită, însă s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

„Aveam câteva absențe, a trebuit să fac unele schimbări și, pentru prima dată, am pus doi mijlocași ofensivi în spatele atacantului.

Am fost puțin în întârziere pe flancuri, în dificultate împotriva a doi atacanți care, de fapt, nu erau atacanți, în spații.

Am fost însă buni în a înțelege ce aveam de făcut. Dar, pentru efortul depus și pentru puținul timp avut la dispoziție pentru a pregăti meciul, sunt mulțumit.

Meritului băieților, care au înțeles repede, s-au pus la dispoziția echipei și au dat maximum, știind că trebuia să accepte posesia lui Como.

Astăzi (n.r. marți) îi aveam pe Marcus (n.r. - Thuram) și pe Pio Esposito drept singurii atacanți disponibili, așa că i-am folosit pe rând. Lautaro va mai lipsi. Trebuie să facem din necesitate o virtute.

Dar nu a fost un meci de calibrul lui Inter și nici unul frumos de privit”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

După remiza cu Como, Inter se pregătește pentru „Derby della Madonnina”, împotriva rivalei din oraș, AC Milan.

Întrebat despre duelul de duminică, Chivu a replicat:

„Avem patru zile de pregătire pentru derby: vom face un bilanț al echipei, dar vom fi pregătiți.”

În acest moment, Inter este pe primul loc în Serie A, cu 67 de puncte, la 10 în fața lui AC Milan, iar un eventual succes în derby ar duce echipa antrenată de român și mai aproape de Scudetto.

Rezumat VIDEO. Como - Inter 0-0

21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

