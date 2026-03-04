„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”

COMO - INTER 0-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor , a analizat prestația echipei sale din prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei.

, a analizat prestația echipei sale din prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei. Returul de pe „Giuseppe Meazza” este programat miercuri, 22 aprilie, cu începere de la ora 19:00.

Duelul de pe stadionul „Giuseppe Sinigaglia” din Como a fost unul lipsit de spectacol. Inter a ales să sufere și a încheiat partida cu zero șuturi pe poartă.

Cu toate acestea, formația antrenată de Cristi Chivu pornește cu prima șansă la calificare.

La finalul meciului, tehnicianul român a recunoscut că Inter nu a făcut un meci în nota sa obișnuită, însă s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

„Aveam câteva absențe, a trebuit să fac unele schimbări și, pentru prima dată, am pus doi mijlocași ofensivi în spatele atacantului.

Am fost puțin în întârziere pe flancuri, în dificultate împotriva a doi atacanți care, de fapt, nu erau atacanți, în spații.

Am fost însă buni în a înțelege ce aveam de făcut. Dar, pentru efortul depus și pentru puținul timp avut la dispoziție pentru a pregăti meciul, sunt mulțumit.

Meritului băieților, care au înțeles repede, s-au pus la dispoziția echipei și au dat maximum, știind că trebuia să accepte posesia lui Como.

Astăzi (n.r. marți) îi aveam pe Marcus (n.r. - Thuram) și pe Pio Esposito drept singurii atacanți disponibili, așa că i-am folosit pe rând. Lautaro va mai lipsi. Trebuie să facem din necesitate o virtute.

Dar nu a fost un meci de calibrul lui Inter și nici unul frumos de privit” , a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

După remiza cu Como, Inter se pregătește pentru „Derby della Madonnina”, împotriva rivalei din oraș, AC Milan.

Întrebat despre duelul de duminică, Chivu a replicat:

„Avem patru zile de pregătire pentru derby: vom face un bilanț al echipei, dar vom fi pregătiți.”

În acest moment, Inter este pe primul loc în Serie A, cu 67 de puncte, la 10 în fața lui AC Milan, iar un eventual succes în derby ar duce echipa antrenată de român și mai aproape de Scudetto.

Rezumat VIDEO. Como - Inter 0-0

