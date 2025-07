Scandal la Inter Chivu și-a băgat jucătorii în ședință, după schimbul de replici Lautaro - Calhanoglu. Reacția clubului

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, a convocat o ședință în vestiar, pentru a risipi tensiunile create de conflictul dintre Lautaro Martinez (27 de ani) și Hakan Calhanoglu (31 de ani).

Inter a fost eliminată de la Campionatul Mondial al Cluburilor, după înfrângerea din optimi cu Fluminense, scor 0-2.

Conflict între liderii vestiarului lui Inter

După eliminarea de la Mondial, Lautaro Martinez a avut o reacție dură la adresa unui coechipier. Fotbalistul argentinian nu a rostit vreun nume, însă presa din Italia a scris că cel vizat ar fi Hakan Calhanoglu, lucru confirmat ulterior și de președintele clubului, Giuseppe Marotta.

„Cine nu vrea să rămână poate pleca! Mesajul meu este clar. Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter şi unde trebuie să o ţinem.

Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut. A fost un sezon lung şi obositor, la capătul căruia nu am câştigat niciun trofeu. De aceea trebuie să începem bine noul sezon”, a declarat Lautaro Matinez.

7 trofee a câștigat Lautaro Martinez, la Inter

Ulterior, fotbalistul turc i-a răspuns printr-o postare pe Instagram.

„De-a lungul carierei mele, nu am găsit niciodată scuze. Mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea. Și în momentele dificile am încercat întotdeauna să fiu un punct de referință. Respect toate opiniile, chiar și pe cele ale unui coleg, chiar și pe cele ale președintelui. Dar respectul nu poate fi unidirecțional.

Nu am trădat niciodată acest tricou. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. În trecut, am primit oferte, chiar și foarte importante, dar am ales să rămân. Pentru că știu ce reprezintă acest tricou. Și cred că alegerile mele vorbesc de la sine.

Am învățat că adevăratul lider este cel care este alături de coechipierii săi, nu cel care caută pe cineva pe care să dea vina, pentru că ăsta e cel mai ușor lucru. Iubesc acest sport. Iubesc acest club. Și iubesc aceste culori, pentru care am dat totul în fiecare zi”,a replicat Hakan Calhanoglu.

Cristi Chivu, ședință în vestiar

Înaintea plecării din Statele Unite, Cristi Chivu a convocat o ședință la hotel la care a participat întreaga echipă. Un cuvânt important în ședință l-a avut și Marcus Thuram, cel care i-a luat partea lui Calhanoglu în mediul online.

Chivu a reușit să oprească conflictul din echipă și este de așteptat ca, după vacanța de vară, lucrurile să revină la normal în lotul formației milaneze, anunță gazzetta.it.

De asemenea, publicația din Italia a mai scris că oficialii din conducerea clubului au considerat benefică o astfel de ședință și au apreciat curajul tehnicianului român de a aborda astfel situația.

