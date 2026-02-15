Răspuns pentru Juventus Chivu, replică la acuzațiile lui Chiellini: „Nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani!” +9 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Răspuns pentru Juventus Chivu, replică la acuzațiile lui Chiellini: „Nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 11:00
  • Inter Milano - Juventus 3-2Cristian Chivu (45 de ani) a reacționat la declarațiile oficialilor „Bătrânei Doamne” despre faza controversată a eliminării lui Kalulu.
  • Poziția oficială a lui Juventus a fost transmisă prin oficialii Giorgio Chiellini (41 de ani) și Damien Comolli (54 de ani)

Clubul a decis ca Spalletti și jucătorii să nu vorbească după meci, iar mesajul să fie exprimat doar de cei doi oficiali.

Chivu, replică pentru acuzațiile lui Chiellini: „Nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani”

După meci, la microfonul Sky Sport, Chiellini a spus că este greu să mai poți vorbi despre fotbal în urma unui moment ca acesta:

„Ăsta nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani! Întotdeauna există decizii pentru tine și împotriva ta. Și pentru mine e o fază discutabilă. Este o atingere ușoară, dar este o atingere.

Este al doilea galben pentru un jucător cu experiență. Dar când ai deja galben, mâinile trebuie ținute acasă în situații de genul.

I-am învățat pe jucătorii mei să nu-l pună pe arbitru în situația de a decide. După meciul cu Liverpool chiar i-am explicat lui Bastoni (n.r. despre contactul fundașului cu Wirtz în careu la meciul din decembrie, duel la care s-a dat ușor penalty iar nerazzurrii au protestat)”, a spus Chivu, conform gianlucadimarzio.com.

Este un jucător de națională, nu poți să pui la îndoială faptul că simte un contact, chiar dacă este unul ușor. A simțit lovitura, pleca pe contraatac și de acolo se putea naște o fază importantă. Acum este pus la îndoială un jucător care nu simulează Cristi Chivu

În minutul 42, Kalulu a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații. Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
Antrenorul Luciano Spalletti, managerul Damien Comolli și legendarul Giorgio Chiellini l-au așteptat furioși la intrarea în tunel pe „central”.

După acel moment, Chiellini a spus: „E greu să mai vorbești despre fotbal. S-a întâmplat ceva inacceptabil în seara asta. Asemenea greșeli, care strică un astfel de meci, sunt inacceptabile. Acesta este spectacolul pe care îl oferim lumii? E timpul pentru o schimbare!

La ce mă refer? E evident! Arbitrajul nu funcționează! Cineva trebuie să răspundă. Acum să vedem ce se va întâmpla. Asta se întâmplă săptămână de săptămână, ceva nu funcționează”.

A fost completat de Comolli, la DAZN: „O rușine ce s-a întâmplat! S-a văzut în toată lumea. E foarte greu să acceptăm așa ceva. Le-am spus jucătorilor că și-au făcut foarte bine treaba, dar am văzut frustrarea de pe chipul lor și al antrenorului. Cred că și fanii se simt la fel. N-are sens să vorbim despre fotbal acum”.

Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
serie a JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu Giorgio Chiellini damien comolli
23:37
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
22:48
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
23:28
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
23:47
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
