Chivu, pus la zid Ambrosini și Del Piero l-au criticat pe antrenorul lui Inter pentru reacția sa: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic”

Inter Milano - Juventus 3-2. Massimo Ambrosini (48 de ani), fost jucător la AC Milan, și Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda lui Juventus, au comentat controversa legată de eliminarea lui Kalulu.

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a avut de toate, de la tensiuni până la un cartonaș roșu inexistent, urmate de un gol marcat în minutul 90, care i-a adus toate cele trei puncte formației lui Chivu.

Ambrosini, critic la adresa lui Chivu: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic”

După meci, Chivu a spus că a existat o atingere la faza eliminării lui Kalulu și că decizia aparține arbitrului, pe care el nu o comentează.

Despre fundașul lui Juventus, a adăugat că, având experiență și fiind deja avertizat, nu ar fi trebuit să pună mâna pe adversar într-o fază de genul.

„Cuvintele lui Chivu despre Kalulu și Bastoni? Într-o astfel de situație, chiar și să te duci în fața camerelor și să recunoști greșeala arbitrului, chiar și dacă el (n.r. - arbitrul) ar fi recunoscut-o, nu ar fi schimbat modul în care îl percepem pe Chivu din punct de vedere al comunicării.

Este evident că există o greșeală și nu e vina lui Chivu dacă arbitrul greșește, iar Chivu putea să spună asta și nu s-ar fi schimbat nimic în ceea ce privește modul lui de comunicare. Eu m-aș fi exprimat altfel în legătură cu un episod atât de clar”, a spus Massimo Ambrosini, conform fcinter1908.it.

Bastoni a făcut o figură urâtă. Chiar dacă trecem peste faptul că, practic, l-a disculpat pe adversar, de acolo până la reacția de bucurie pe care a avut-o după aceea nu e în regulă. A făcut ceva exagerat, și-a dat seama și el că ceea ce a făcut nu îi face cinste nici lui, nici fotbalului. Massimo Ambrosini

În minutul 42, Kalulu a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații. Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

Alessandro Del Piero: „Chivu a greșit. Când ești puternic, vrei să câștigi curat”

Del Piero, atacant cu peste 700 de meciuri în tricoul lui Juventus, a comentat faza de pe San Siro și consideră că tehnicianul român a procedat greșit:

„Este clar și evident că au fost de fapt două meciuri. A existat o eliminare nedreaptă. A fost un meci foarte echilibrat: când Inter nu joacă la un nivel optim, strâmbăm din nas.

Eliminarea? Nici măcar fault nu este. Ar trebui să îți iei câteva clipe în plus înainte să dai un cartonaș galben. Și asta pentru că, procedând așa, ajungi să inflamezi spiritele în teren, trebuie să evaluezi bine situația”, a spus legenda celor de la Juventus, conform sursei citate.

Chivu face o treabă excelentă, dar în seara asta a greșit comentând acel episod, Inter nu are nevoie de așa ceva, mă așteptam la altceva. Când ești puternic, vrei să câștigi curat. Când ai parte de un episod atât de evident în favoarea ta, nu ești mulțumit. Poate că peste câteva zile își va da seama Alessandro Del Piero

