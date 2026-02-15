Chivu, pus la zid Ambrosini și Del Piero l-au criticat pe antrenorul lui Inter pentru reacția sa: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic” +9 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Chivu, pus la zid Ambrosini și Del Piero l-au criticat pe antrenorul lui Inter pentru reacția sa: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 09:48
  • Inter Milano - Juventus 3-2. Massimo Ambrosini (48 de ani), fost jucător la AC Milan, și Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda lui Juventus, au comentat controversa legată de eliminarea lui Kalulu.

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a avut de toate, de la tensiuni până la un cartonaș roșu inexistent, urmate de un gol marcat în minutul 90, care i-a adus toate cele trei puncte formației lui Chivu.

Continuă scandalul FC Argeș Suporterii piteșteni, atac la adresa FRF: „Adunătură de mafioți și hoți”
Citește și
Continuă scandalul FC Argeș Suporterii piteșteni, atac la adresa FRF: „Adunătură de mafioți și hoți”
Citește mai mult
Continuă scandalul FC Argeș Suporterii piteșteni, atac la adresa FRF: „Adunătură de mafioți și hoți”

Ambrosini, critic la adresa lui Chivu: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic”

După meci, Chivu a spus că a existat o atingere la faza eliminării lui Kalulu și că decizia aparține arbitrului, pe care el nu o comentează.

Despre fundașul lui Juventus, a adăugat că, având experiență și fiind deja avertizat, nu ar fi trebuit să pună mâna pe adversar într-o fază de genul.

„Cuvintele lui Chivu despre Kalulu și Bastoni? Într-o astfel de situație, chiar și să te duci în fața camerelor și să recunoști greșeala arbitrului, chiar și dacă el (n.r. - arbitrul) ar fi recunoscut-o, nu ar fi schimbat modul în care îl percepem pe Chivu din punct de vedere al comunicării.

Este evident că există o greșeală și nu e vina lui Chivu dacă arbitrul greșește, iar Chivu putea să spună asta și nu s-ar fi schimbat nimic în ceea ce privește modul lui de comunicare. Eu m-aș fi exprimat altfel în legătură cu un episod atât de clar”, a spus Massimo Ambrosini, conform fcinter1908.it.

Bastoni a făcut o figură urâtă. Chiar dacă trecem peste faptul că, practic, l-a disculpat pe adversar, de acolo până la reacția de bucurie pe care a avut-o după aceea nu e în regulă. A făcut ceva exagerat, și-a dat seama și el că ceea ce a făcut nu îi face cinste nici lui, nici fotbalului. Massimo Ambrosini

În minutul 42, Kalulu a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații. Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Alessandro Del Piero: „Chivu a greșit. Când ești puternic, vrei să câștigi curat”

Del Piero, atacant cu peste 700 de meciuri în tricoul lui Juventus, a comentat faza de pe San Siro și consideră că tehnicianul român a procedat greșit:

„Este clar și evident că au fost de fapt două meciuri. A existat o eliminare nedreaptă. A fost un meci foarte echilibrat: când Inter nu joacă la un nivel optim, strâmbăm din nas.

Eliminarea? Nici măcar fault nu este. Ar trebui să îți iei câteva clipe în plus înainte să dai un cartonaș galben. Și asta pentru că, procedând așa, ajungi să inflamezi spiritele în teren, trebuie să evaluezi bine situația”, a spus legenda celor de la Juventus, conform sursei citate.

Chivu face o treabă excelentă, dar în seara asta a greșit comentând acel episod, Inter nu are nevoie de așa ceva, mă așteptam la altceva. Când ești puternic, vrei să câștigi curat. Când ai parte de un episod atât de evident în favoarea ta, nu ești mulțumit. Poate că peste câteva zile își va da seama Alessandro Del Piero
Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport
Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Stranieri
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Citește mai mult
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
JUVENTUS Inter Milano Del Piero Cristi Chivu Massimo Ambrosini
Știrile zilei din sport
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Superliga
15.02
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Citește mai mult
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Campionate
15.02
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Citește mai mult
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Superliga
15.02
„Vreau FCSB în play-off!” Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Citește mai mult
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Jocurile Olimpice
15.02
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Citește mai mult
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:37
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
22:48
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
23:28
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
23:47
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Superliga
15.02
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Citește mai mult
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Campionate
15.02
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Citește mai mult
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Campionate
15.02
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Citește mai mult
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Nationala
15.02
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Citește mai mult
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 30 rapid 18 Universitatea Craiova 71 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share