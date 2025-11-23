Inter - AC Milan 0-1 Cristi Chivu pierde primul Derby della Madonnina » Două bare și un penalty ratat!

Inter Milano - AC Milan 0-1. Echipa lui Cristi Chivu ratează șansa de a urca pe primul loc în Serie A.

„Nerazzuri” au avut șansa de a egala prin Hakan Chalhanoglu (31 de ani), care a ratat un penalty.

Inter a început partida mai ofensiv și a avut prima ocazie a partidei. Sucic, Acerbi și Lautaro Martinez au încercat poarta apărată de Mike Maignan, dar fără succes.

Echipa pregătită de Cristian Chivu a lovit de două ori bara porții „rossonerilor”, prin atacantul Lautaro Martinez.

Replica elevilor lui Massimiliano Allegri a venit înainte din pauză, când Pulisic a tras puțin de pe lângă buturile lui Yann Sommer.

Același Pulisic a marcat în minutul 53. Inter a avut șansa de a restabili egalitatea, printr-un penalty, dar Mike Maignan „i-a interzis” golul lui Chalhanoglu.

Echipa lui Chivu a încercat să obțină un punct, dar fără succes.

Inter - AC Milan 0-1

A marcat: Pulisic '54

Min. 90+3 - Loftus-Cheek este faultat, cade și rămâne întins peste minge, îngreunând reluarea jocului. Alessandro Bastoni trage cu disperare de fotbalistul lui AC Milan pentru a repune balonul în joc.

Min. 90+2 - Barella avansează din flancul drept până la marginea careului, centrează, la semiînălțime, pentru Marcus Thuram, dar Tomori respinge.

Repriza secundă a fost prelungită cu 5 minute!

Min. 89 - Ange-Yoan Bonny preia un balon, în interiorul careului, și trimite un șut către poarta lui Mike Maignan, dar mingea trece peste bara transversală.

Min. 81 - Manuel Akanji preia un balon trimis din corner, șutează, dar mingea nu prinde cadrul porții.

Min. 73 - Hakan Calhanoglu șutează, din penalty, în colțul stâng, dar Mike Maignan respinge.

Min. 71 - PENALTY INTER! Marcus Thuram este călcat de Pavlovic, în interiorul careului. După consultarea arbitrajului video, „centralul” Simone Sozza dictează lovitură de pedeapsă în favoarea echipei lui Cristi Chivu.

Min. 67 - Davide Bartesaghi centrează bine dar Yann Sommer boxează mingea.

Min. 59 - Alessandro Bastoni primește o pasă la marginea careului și șutează violent spre poarta „rossonerilor”, dar mingea trece mult peste bara transversală.

Min. 54 - GOL AC MILAN! Fofana îi pasează lui Saelemaekers după un schimb de pase cu Rafael Leao. Belgianul șutează, Yann Sommer respinge, dar mingea ajunge la Pulisic, care o împinge în poartă din 6 metri.

Min. 52 - Marcus Thurm a pătruns în careul oaspeților, a șutat, dar nu a prins cadrul porții.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+3 - „Centralul” partidei, Simone Sozza a fluierat finalul primei părți. Inter și AC Milan intră la cabine la egalitate, 0-0.

Prima repriză a fost prelungită cu 3 minute!

Min. 44 - Christian Pulisic a avansat din flanc spre centrul terenului și a șutat puternic, din apropierea careului. Totuși, balonul trece puțin pe lângă stâlpul porții lui Yann Sommer.

Min. 37 - Nicolo Barella a centrat pentru Marcus Thuram. Atacantul francez a deviat printr-o lovitură de cap către Lautaro Martinez, care a șutat din prima. Totuși, Maignan a respins mingea în bară.

Min. 30 - Nicolo Barella îi pasează în careu lui Marcus Thuram, care este marcat de Pavlovic. Atacantul „nerazzurilor” îi pasează lui Hakan Calhanoglu care șutează, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min. 27 - Francesco Acerbi reia, din careu, un balon spre poarta lui Maignan, dar mingea lovește violent stâlpul porții.

Min. 25 - Saelemaekers îi pasează lui Fofana. Mijlocașul șutează de la aproximativ 25 de metri, dar balonul trece peste buturile apărate de Yann Sommer.

Min. 19 - Bartesaghi avansează pe flancul stâng, centrează în careu către Rafael Leao, dar Acerbi respinge.

Min. 15 - Lautaro Martinez îi trimite o pasă lui Dimarco, care șutează din marginea careului. Balonul este deviat și este corner pentru Inter.

Min. 12 - Sucic primește o pasă în careu, încearcă să îl dribleze pe Fofana, dar fotbalistul lui AC Milan îl deposedează.

Min. 7 - Saelemaekers a rămas întins pe gazon după un contact cu Lautaro Martinez. Mijlocașul „rossonerilor” are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 4 - Sucic a centrat către Marcus Thuram, care a reluat pe colțul scurt, dar Mike Maignan a respins.

Min. 1 - A început meciul!

Chivu: „Știm cât de mult țin suporterii noștri la acest derby”

Chivu a subliniat, la conferința de presă premergătoare derby-ului, caracterul special al meciului și dorește victoria împotriva marii rivale a lui Inter.

„Va fi un meci captivant, transmis în toată lumea, nu doar datorită istoriei și tradiției, ci și datorită a ceea ce reprezintă aceste echipe la nivel internațional.

Știm cât de mult țin suporterii noștri la acest derby, cât își doresc să aibă o zi de luni liniștită și să nu fie tachinați de prieteni.

Trei puncte sunt trei puncte și vrem să facem totul pentru a le obține. Trebuie să intrăm pe teren cu determinarea și atenția potrivite, să învățăm să abordăm un asemenea meci cu atitudinea corectă.

Avem noroc că sezonul are 38 de etape, dar mâine vrem să câștigăm”, a declarat Chivu.

91-81 este raportul victoriilor în favoarea lui Inter, în Derby della Madonnina

Înaintea startului partidei de pe San Siro, Inter se află pe locul 3 în campionat, însă o victorie i-ar propulsa pe „nerazzuri” în fotoliul de lider.

Atât ocupanta locului 2, dar și Roma, liderul din Serie A, au disputat un meci mai mult decât Inter. Echipa lui Cristi Chivu îi poate egala la puncte pe „capitolini”, însă i-ar devansa în clasament datorită unui golaveraj mai bun.

Statistici interesante din Inter - AC Milan

Primul duel a avut loc în ianuarie 1909 și s-a încheiat cu victoria lui Inter, 3-2.

Cel mai mare succes al „nerazzurilor” a avut loc în februarie 1910: Inter - AC Milan 5-0.

„Rossonerii” s-au impus cu 6-0 în mai 2001

Cel mai bun marcator din istoria Derby della Madonnina este ucraineanul Andryi Shevchenko (AC Milan): 14 goluri

Cele mai multe prezențe au fost înregistrate de Paolo Maldini (AC Milan): 53

Clasamentul în Serie A

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. AS Roma 12 (15-6) 27 2. AC Milan 12 (18-9) 25 3. Napoli 12 (19-11) 25 4. Inter 11 (26-12) 24 5. Bologna 12 (21-8) 24 6. Juventus 12 (15-11) 20 7. Lazio 12 (15-9) 18 8. Como 11 (12-6) 18 9. Sassuolo 11 (14-12) 16 10. Udinese 12 (12-20) 15 11. Torino 11 (10-16) 14 12. Cremonese 12 (13-16) 14 13. Atalanta 12 (14-14) 13 14. Cagliari 12 (12-17) 11 15. Parma 12 (9-15) 11 16. Lecce 11 (8-14) 10 17. Pisa 11 (8-14) 9 18. Genoa 12 (11-19) 8 19. Fiorentina 12 (10-19) 6 20. Hellas Verona 12 (7-18) 6

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport