Drăgușin nu e pe listă! De Zerbi vrea 5 stoperi la Tottenham în sezonul viitor. Care sunt aleșii + ce se întâmplă cu „tricolorul”

Radu Drăgușin mai are contract patru ani la Tottenham. Dar Roberto De Zerbi cere alți fundași centrali pentru noul sezon, după ce a evitat retrogradarea în ultima etapă.

Roberto De Zerbi a fost al treilea antrenor al lui Tottenham în acest sezon.

Danezul Thomas Frank și croatul Igor Tudor n-au reușit să pună capăt picajului spre Championship.

Venit pentru ultimele șapte etape, italianul a evitat retrogradarea cu Spurs în ultima etapă.

De Zerbi: „Vreau să construim o echipă de top la Tottenham”

În vârstă de 46 de ani, sub contract până în 2031, De Zerbi vrea să refacă echipa, să nu mai repete ce s-a întâmplat în ultimele două sezoane, londonezii încheind de fiecare dată Premier League deasupra liniei roșii.

17 a fost locul ocupat de Tottenham și în 2024-2025, și în 2025-2026

„Trebuie să construim o echipă de top, top, top”, a declarat peninsularul la Sky Sports.

„Nu e nevoie să schimbăm prea mulți jucători, dar trebuie să aducem câțiva oameni de top”.

Cine ar fi stoperii lui Tottenham în sezonul viitor. Nu e Drăgușin

Înainte să achiziționeze, e important să afle și cine pleacă. Presa engleză se așteaptă ca unul dintre Cristian Romero și Micky van de Ven să se transfere. Foarte probabil, acela va fi Romero.

De Zerbi, care s-a retras ca jucător la CFR Cluj (2010-2012), are 3 victorii, două egaluri și două eșecuri la Tottenham în Premier League. Foto: Imago

De Zerbi ar vrea 5 fundași centrali. Dacă Van de Ven (25 de ani) rămâne, el va fi sigur titular stoper-stânga, cu Luka Vuskovic (19) rezervă, dacă se întoarce după împrumutul de la Hamburg.

Pentru stoper-dreapta, ar concura Kevin Danso (27) și Maxence Lacroix (26), pe care De Zerbi îl vrea neapărat de la Crystal Palace. Selectat de Didier Deschamps în lotul Franței pentru CM 2026.

40 de milioane de euro este cota lui Maxence Lacroix (Transfermarkt)

Ultimul central ar fi argentinianul Marcos Senesi (29), care vine liber de contract de la Bournemouth.

Caz în care Radu Drăgușin ar rămâne în afara listei.

Drăgușin a intrat de două ori în minutul 90 cu De Zerbi la Tottenham

„Tricolorul”, 24 de ani, mai are contract până în 2030 pe White Hart Lane, însă e fără viitor cu De Zerbi.

Tottenham încearcă să-l cedeze în această vară, împrumut sau transfer definitiv.

Drăgușin, în prelungiri, la 1-0 cu Wolves. Foto: Imago

Antrenorul l-a lăudat pe Drăgușin, spunând că „a fost extraordinar. Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar”.

582 de minute a jucat Drăgușin în 11 partide în acest sezon la Tottenham (53 de minute în medie pe meci)

De Zerbi a apelat la el numai de două ori în cele șapte dueluri de Premier ale tehnicianului italian, de fiecare dată în finalul meciurilor.

A intrat în minutul 90 și la 1-0 cu Wolverhampton (d), pe 25 aprilie, și la 1-0 cu Everton (a), în ultima etapă, pe 24 mai.

