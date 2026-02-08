„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi (61 de ani) din finalul partidei de sâmbătă.

După meciul din Gruia, tehnicianul italian a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican pentru că a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucători ai gazdelor.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 : Daniel Pancu: „Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară”

Pancu susține că Bergodi trebuia să fie eliminat chiar mai devreme, înainte de momentul încins din finalul partidei.

„Sunt lucruri total anormale. Jucătorii mei bătuți de antrenorul advers (n.r. - Cristiano Bergodi), care voia să intre pe teren de prin minutul 85.

A fost o mare greșeală că nu a fost eliminat, nu se mai ajungea aici. Plus suporterii lor, care rupeau gardul și se puteau întâmpla lucruri foarte grave.

Din ce înțeleg eu de la Cordea, el s-a înjurat încontinuu cu Nistor, iar Nistor l-a înjurat încontinuu de pe bancă. Și la un moment dat, Bergodi s-a interpus între ei și a înțeles că l-a înjurat pe el. Atât.

Și Bergodi de prin minutul 85 spunea doar că-l omoară (n.r. pe Cordea), dar eu nu înțelegeam pe cine omoară. Iar staff-ul lor (n.r. celor de la U Cluj) se lupta cu el ca să-l țină să nu intre în teren, a și intrat de vreo două ori.

Erau niște lupte. La ei pe bancă erau lupte mari. Eu cred că puteam să-l dau și în judecată dacă venea la mine în maniera aia. Dacă era eliminat (n.r. Bergodi) în minutul 85, nu se mai ajungea niciodată la situația asta”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport Matinal.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

Daniel Pancu: „Avem o serie minunată”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit și despre cele 7 victorii consecutive obținute în campionat.

„Avem o serie minunată. Am spus că nu suntem compatibili ca stil de joc, ca și concept, dacă vrei. Dar, în schimb, suntem compatibili la mentalitate. Și cred că aici nu am greșit deloc.

E un club de campioni (n.r. - CFR Cluj). Mare club. Și se activează foarte bine. Jucătorii nu au nevoie să fie motivați la meciurile astea importante. A fost 3-0 cu Rapid, 4-1 cu FCSB, 3-2 cu U Cluj.

U Cluj e o echipă foarte, foarte, foarte bună. Credeți-mă. E o echipă foarte bună”, a mai adăugat Daniel Pancu.

În urma victoriei de sâmbătă, CFR Cluj a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1:

3-2 cu U Cluj, pe 7 februarie

1-0 cu UTA Arad, pe 4 februarie

4-2 cu Metaloglobus, pe 30 ianuarie

4-1 cu FCSB, pe 25 ianuarie

1-0 cu Oțelul Galați, pe 18 ianuarie

1-0 cu FC Botoșani, pe 19 decembrie

3-1 cu Csikszereda, pe 12 decembrie

Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

