Chivu, sub presiunea oboselii Dezvăluirea făcută de român după victoria din Serie A: „M-am trezit panicat, credeam că am întârziat la o ședință"
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Chivu, sub presiunea oboselii Dezvăluirea făcută de român după victoria din Serie A: „M-am trezit panicat, credeam că am întârziat la o ședință"

Gabriel Neagu
Publicat: 02.02.2026, ora 10:57
Actualizat: 02.02.2026, ora 10:57
  • Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre oboseala acumulată din cauza programului încărcat.

În ultima perioadă, Cristi Chivu a decis să acorde mai mult timp de odihnă elevilor săi, instituind un sistem de rotație între jucători. Echipa luptă pe trei fronturi: Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Cristi Chivu, speriat de fiica lui: „Credeam că am întârziat”

La finalul partidei de la Cremona, antrenorul român a dezvăluit cum l-a afectat calendarul competițional încărcat al lui Inter.

„Zilele trecute, fiica mea a bătut la ușă, era 21:30. Adormisem în timp ce mă uitam la Europa League. M-am trezit panicat, crezând că am întârziat la o ședință.

Te trezești și nu știi dacă ești acasă sau la hotel. Acesta este fotbalul și este minunat”, a spus Cristi Chivu, pentru DAZN, potrivit siempreinter.com.

Inter a parcurs aproape 3.000 de kilometri în prima lună a anului

Numai în luna ianuarie, Inter a jucat 8 meciuri în toate competițiile, dintre care 4 au fost în deplasare.

2.992 de kilometri
a parcurs lotul lui Inter pentru duelurile disputate în deplasare în luna ianuarie

În ciuda programului încărcat, Inter a pierdut un singur meci, în etapa #7 a fazei principale a Ligii Campionilor, contra lui Arsenal, 1-3.

Meciurile disputate de Inter în luna ianuarie:

  • 4 ianuarie, Serie A, Inter - Bologna, 3-1
  • 7 ianuarie, Serie A, Parma - Inter, 0-2
  • 11 ianuarie, Serie A, Inter - Napoli, 2-2
  • 14 ianuarie, Serie A, Inter - Lecce, 1-0
  • 17 ianuarie, Serie A, Udinese - Inter, 0-1
  • 20 ianuarie, Liga Campionilor, Inter - Arsenal, 1-3
  • 23 ianuarie, Serie A, Inter - Pisa, 6-2
  • 28 ianuarie, Liga Campionilor, Borussia Dortmund - Inter, 0-2

Chivu: „Familia este întotdeauna pe primul loc”

Cristi Chivu a mai vorbit și în urmă cu două săptămâni despre oboseala acumulată în acest sezon.

După victoria nebună contra celor de la Pisa, 6-2, antrenorul „nerazzurrilor” a dat de înțeles că va lua o pauză scurtă de la fotbal, pentru a se dedica familiei.

„Am o pasiune imensă pentru fotbal, dar uneori obosesc pentru că mă uit la atâtea meciuri: ale noastre, ale următorului nostru adversar.

Dacă voi avea ocazia, îi voi urmări, dar prioritatea mea în acest weekend va fi familia mea, pentru că mă gândesc prea mult și dedic prea mult timp acestor băieți minunați și adesea îmi neglijez îndatoririle de soț și tată.

Uneori trebuie să te deconectezi și să te odihnești și să nu te gândești prea mult la fotbal: familia este întotdeauna pe primul loc”, a spus Cristian Chivu, pe 23 ianuarie, potrivit gazzetta.it.

Jumătate de an de vis pentru Chivu pe banca lui Inter

Cristi Chivu a avut parte de o jumătate de an de vis la cârma celor de la Inter. În mandatul său, Inter a pierdut de nouă ori în 37 de meciuri - patru în Serie A, trei în Liga Campionilor, una în Supercupa Italiei și una în Campionatul Mondial al Cluburilor.

2,21 puncte pe meci
este media lui Cristian Chivu, în toate competițiile, pe banca formației de pe „Giuseppe Meazza”

Echipa din Milano este lider detașat în Serie A, cu 8 puncte în fața ocupantei locului 2, AC Milan, dar cu un meci disputat în plus.

Clasamentul în Serie A

Poziție / EchipăMeciuri jucatePunctaj
1. Inter2355
2. AC Milan2247
3. Napoli2346
4. Juventus2345
5. Roma2243
6. Como2341
7. Atalanta2336
8. Lazio2332
9. Bologna2230
10. Sassuolo2329
11. Udinese2229
12. Cagliari2328
13. Torino2326
14. Genoa2323
15. Cremonese2323
16. Parma2323
17. Lecce2318
18. Fiorentina2317
19. Pisa2314
20. Hellas Verona2314

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
serie a italia Inter Milano Cristi Chivu
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

