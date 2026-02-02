Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre oboseala acumulată din cauza programului încărcat.

În ultima perioadă, Cristi Chivu a decis să acorde mai mult timp de odihnă elevilor săi, instituind un sistem de rotație între jucători. Echipa luptă pe trei fronturi: Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Cristi Chivu, speriat de fiica lui: „Credeam că am întârziat”

La finalul partidei de la Cremona, antrenorul român a dezvăluit cum l-a afectat calendarul competițional încărcat al lui Inter.

„Zilele trecute, fiica mea a bătut la ușă, era 21:30. Adormisem în timp ce mă uitam la Europa League. M-am trezit panicat, crezând că am întârziat la o ședință.

Te trezești și nu știi dacă ești acasă sau la hotel. Acesta este fotbalul și este minunat”, a spus Cristi Chivu, pentru DAZN, potrivit siempreinter.com.

Inter a parcurs aproape 3.000 de kilometri în prima lună a anului

Numai în luna ianuarie, Inter a jucat 8 meciuri în toate competițiile, dintre care 4 au fost în deplasare.

2.992 de kilometri a parcurs lotul lui Inter pentru duelurile disputate în deplasare în luna ianuarie

În ciuda programului încărcat, Inter a pierdut un singur meci, în etapa #7 a fazei principale a Ligii Campionilor, contra lui Arsenal, 1-3.

Meciurile disputate de Inter în luna ianuarie:

4 ianuarie, Serie A, Inter - Bologna, 3-1

7 ianuarie, Serie A, Parma - Inter, 0-2

11 ianuarie, Serie A, Inter - Napoli, 2-2

14 ianuarie, Serie A, Inter - Lecce, 1-0

17 ianuarie, Serie A, Udinese - Inter, 0-1

20 ianuarie, Liga Campionilor, Inter - Arsenal, 1-3

23 ianuarie, Serie A, Inter - Pisa, 6-2

28 ianuarie, Liga Campionilor, Borussia Dortmund - Inter, 0-2

Chivu: „Familia este întotdeauna pe primul loc”

Cristi Chivu a mai vorbit și în urmă cu două săptămâni despre oboseala acumulată în acest sezon.

După victoria nebună contra celor de la Pisa, 6-2, antrenorul „nerazzurrilor” a dat de înțeles că va lua o pauză scurtă de la fotbal, pentru a se dedica familiei.

„Am o pasiune imensă pentru fotbal, dar uneori obosesc pentru că mă uit la atâtea meciuri: ale noastre, ale următorului nostru adversar.

Dacă voi avea ocazia, îi voi urmări, dar prioritatea mea în acest weekend va fi familia mea, pentru că mă gândesc prea mult și dedic prea mult timp acestor băieți minunați și adesea îmi neglijez îndatoririle de soț și tată.

Uneori trebuie să te deconectezi și să te odihnești și să nu te gândești prea mult la fotbal: familia este întotdeauna pe primul loc”, a spus Cristian Chivu, pe 23 ianuarie, potrivit gazzetta.it.

Jumătate de an de vis pentru Chivu pe banca lui Inter

Cristi Chivu a avut parte de o jumătate de an de vis la cârma celor de la Inter. În mandatul său, Inter a pierdut de nouă ori în 37 de meciuri - patru în Serie A, trei în Liga Campionilor, una în Supercupa Italiei și una în Campionatul Mondial al Cluburilor.

2,21 puncte pe meci este media lui Cristian Chivu, în toate competițiile, pe banca formației de pe „Giuseppe Meazza”

Echipa din Milano este lider detașat în Serie A, cu 8 puncte în fața ocupantei locului 2, AC Milan, dar cu un meci disputat în plus.

Clasamentul în Serie A

Poziție / Echipă Meciuri jucate Punctaj 1. Inter 23 55 2. AC Milan 22 47 3. Napoli 23 46 4. Juventus 23 45 5. Roma 22 43 6. Como 23 41 7. Atalanta 23 36 8. Lazio 23 32 9. Bologna 22 30 10. Sassuolo 23 29 11. Udinese 22 29 12. Cagliari 23 28 13. Torino 23 26 14. Genoa 23 23 15. Cremonese 23 23 16. Parma 23 23 17. Lecce 23 18 18. Fiorentina 23 17 19. Pisa 23 14 20. Hellas Verona 23 14

