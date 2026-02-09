Sassuolo - Inter 0-5. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria clară din Serie A și a evidențiat aspectele în care echipa sa mai trebuie să progreseze.

Inter e lider în Serie A, cu 8 puncte față de AC Milan, ocupanta locului secund, care are un meci mai puțin.

Antrenorul român a precizat că poziția din clasament nu trebuie să ducă la relaxare.

Sassuolo - Inter 0-5 . Cristi Chivu: „E un maraton, mai sunt 14 meciuri”

„Acest meci confirmă progresul nostru și maturitatea unei echipe care a înțeles ce trebuie să facă și care și-a găsit consecvența în fața porții.

Sunt mici detalii care, până la urmă, fac diferența, dar în primele minute Sassuolo ne-a pus în dificultate prin jocul său. Am înțeles situația și am reușit să gestionăm momentele.

Trebuie recunoscută munca acestei echipe de la începutul sezonului până acum, pentru că au existat momente în care nu am fost dominanți. Totuși, continuăm să muncim cu modestie și cu picioarele pe pământ.

Sunt multe echipe implicate în lupta pentru primele locuri, iar în martie-aprilie vom vedea cum stăm, dar noi avem o dorință arzătoare de a fi competitivi”, a spus Chivu, conform gazzetta.it.

Inter și-a făcut meciul ușor încă din prima repriză, după reușitele lui Bisseck ('11) și Thuram ('28), ambele din pasele decisive ale lui Federico Dimarco, unul dintre cei mai în formă jucători din gruparea lui Chivu.

Asaltul „nerazzurrilor” a continuat și în startul părții secunde, Lautaro Martinez și Akanji reușind două goluri în decurs de doar 4 minute, Dimarco bifând a treia pasă decisivă la a patra reușită a echipei.

Luis Henrique și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 89 și a stabilit scorul final.

Nu suntem perfecți, și noi putem avea dificultăți. Există încă loc de îmbunătățire. Meciurile sunt ceea ce sunt. Campionatul este un maraton, iar cele trei puncte trebuie câștigate, indiferent de mod sau adversar. Contează să obții rezultatul. Mai sunt 14 meciuri și multe puncte în joc. Așa cum spun mereu: capul sus și spatele drept, suntem Inter, avem ambiție și vrem să fim competitivi până la finalul lunii mai Cristi Chivu

Inter este, de departe, echipa cu cel mai bun atac din Italia, 57 de goluri în 24 de meciuri, fiind urmată de Juventus cu doar 41 de reușite în 23 de partide.

Cu această victorie, Inter a ajuns la 58 de puncte. AC Milan, cu un meci mai puțin disputat, ocupă locul secund, cu 50 de puncte.

Echipa lui Massimiliano Allegri va întâlni Pisa (locul 19 în Serie A) pe 13 februarie.

