„Meritul îi revine lui Chivu!" Gazzetta dello Sport îl elogiază pe român: „A construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A"
Cristi Chivu
Campionate

„Meritul îi revine lui Chivu!" Gazzetta dello Sport îl elogiază pe român: „A construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A"

George Neagu
Publicat: 23.02.2026, ora 13:20
Actualizat: 23.02.2026, ora 13:20
  • Celebra publicație italiană Gazzetta Dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul clubului Inter Milano.
  • „Nerazzurrii” au ajuns la 13 victorii în ultimele 14 meciuri jucate în campionat, odată cu succesul de sâmbătă cu Lecce, scor 2-0.

În urma victoriei din etapa 26 din Serie A, Cristi Chivu a stabilit și un record la Inter.

Tehnicianul român a devenit antrenorul care a obținut cele mai multe puncte în campionat după 26 de meciuri pe banca „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu, elogiat de Gazzetta dello Sport: „Meritul îi revine lui”

Inter trece printr-o perioadă excelentă în Serie A, fiind lider detașat. Formația milaneză a strâns 64 de puncte în cele 26 de etape disputate și s-a distanțat la 10 puncte de AC Milan, echipa de pe locul secund.

Formația pregătită de Massimiliano Allegri a fost învinsă de Parma cu scorul de 0-1.

După ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A, și la al 13-lea succes din ultimele 14 meciuri, Gazzetta dello Sport a analizat vederea forma excelentă a „nerazzurrilor”.

Celebra publicație italiană l-a lăudat pe Cristi Chivu, antrenorul echipei, subliniind că „meritul îi aparține chiar lui”.

„Un astfel de clasament părea un optimism irațional, aproape utopic, la începutul sezonului, mai ales când noua Inter Milano adunase doar trei puncte modeste după primele trei meciuri de campionat (n.r. - 5-0 cu Torino, 1-2 cu Udinese, 3-4 cu Juventus).

În acel moment, după înfrângerea de la Torino în fața lui Juve, urmată de eșecul de pe San Siro contra lui Udinese, părea că abia începe un drum lung prin deșertul post-Inzaghi.

Previziunea nu putea fi mai greșită: antrenorul român a șters memoria scurtă și dezamăgirile recente lăsate de predecesorul său (n.r. - Simone Inzaghi), a impus o metodă diferită și a construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A.

Nu există nicio îndoială că lupta pe plan intern este acerbă și continuă să ofere cadouri nedorite liderilor clasamentului, însă meritul pentru avansul (în continuă creștere) îi aparține chiar lui Chivu.

A adunat 14 rezultate pozitive, dintre care 13 victorii usturătoare. Este doar a patra oară în 118 ani când nerazzurrii ajung la 64 de puncte după 26 de etape de campionat:

Interul record al lui Trapattoni din 1988-89 a ajuns la 65 de puncte (luând în calcul trei puncte pentru o victorie. N.red. - în acea perioadă se acordau două puncte pentru un meci câștigat), în 2006-07, în perioada dominației post-Calciopoli, a obținut 70, iar în 2023-24 a încheiat în fruntea clasamentului și a obținut a doua stea după ce a luat 69 de puncte în primele 26 de meciuri.

Rulând cu această viteză supersonică, linia de sosire se zărește deja la capătul liniei drepte. Astfel, simultan, echipa poate devia spre drumul european”, a notat Gazzetta dello Sport.

42
de meciuri a disputat, până acum, Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter. Are o medie de 2,19 puncte pe meci

Ce urmează pentru Inter

Pentru echipa antrenată de Cristi Chivu urmează duelul de pe San Siro cu Bodo/Glimt, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.

Partida se va disputa marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În meciul tur, norvegienii au produs surpriza și au învins-o pe Inter cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Fet (min. 20), Hauge (min. 61) și Hogh (min. 64). Unicul gol al „nerazzurrilor” a fost reușit de Esposito (min. 30).

După meciul cu Bodo/Glimt, Inter o va întâlni, sâmbătă, pe Genoa, în etapa 27 din Serie A, cu începere de la ora 21:45.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Galerie foto (5 imagini)

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
+5 Foto
labels.photo-gallery

serie a Inter Milano gazzetta dello sport Cristi Chivu
