Rapid - Dinamo 3-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a lansat critici dure la adresa „centralului” Istvan Kovacs (41 de ani)

Porumboiu crede că lovitura de pedeapsă acordată lui Dinamo, prin care „câinii” au deschis scorul, ar fi trebuit dictată direct din teren, fără sprijinul arbitrajului video.

Rapid - Dinamo 3-2 . Porumboiu îl atacă pe Istvan Kovacs: „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”

În opinia fostului arbitru, Kovacs ar fi trebuit să oprească jocul după duelul în care Borza l-a lovit cu piciorul pe Musi, însă a lăsat faza să continue și a fost chemat ulterior la monitor de Cătălin Popa, arbitrul VAR.

„La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?”, a spus Porumboiu, conform gsp.ro.

A doua fază indicată de Porumboiu este cea din minutul 67, când, la un nou duel între Borza și Musi, fundașul Rapidului l-ar fi faultat din spate pe dinamovist. Mingea a ajuns apoi la Claudiu Petrila, care a marcat golul de 2-2.

„La golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul.

Doamne ferește, e rușinos! Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA!

La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a mai spus Porumboiu.

Porumboiu activat ca arbitru în prima divizie timp de 14 ani și a fost arbitru internațional timp de 11 sezoane.

Fostul „central” a fost asistentul lui Ion Crăciunescu la finala Ligii Campionilor din 1995, Ajax – AC Milan 1-0.

Va fi un play-off interesant. Orice e posibil, văd că și Craiova, care deja câștigase campionatul înainte de a începe play-off-ul, a comis-o. Trebuie să vedem și echipele din Cluj, când vor începe. Rapid a avut șansă în această seară. Se putea întâmpla orice! Sunt doar primele impresii acum. Va fi interesant oricum! Sunt de remarcat atitudinea, dorința și viteza de joc în primele două meciuri. Asta e plăcut. E bine și pentru națională. Adrian Porumboiu

