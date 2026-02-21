Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”

LECCE - INTER 0-2. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a obținut a 7-a victorie din Serie A și a făcut un nou pas important spre „Scudetto”.

Învinsă la mijlocul săptămânii, scor 1-3 de Bodo/Glimt, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, Inter a trecut rapid peste eșecul din Norvegia.

Nerazzurrii au controlat autoritar prima repriză de pe Stadio Via del Mare, însă nu au găsit drumul spre gol.

La 6 minute după reluarea jocului, Di Marco a reușit să puncteze, dar reușita sa a fost anulată de sistemul VAR, care a detectat o poziție neregulamentară în construcția fazei.

În minutul 60, Cristi Chivu i-a trimis în teren pe armeanul Henrikh Mkhitaryan (37 de ani) și pe elvețianul Manuel Akanji (30 de ani).

Mutările efectuate de antrenorul român s-au dovedit extrem de inspirate.

Cu un sfert de oră înainte de finalul meciului, Mkhitaryan a reușit să deblocheze tabela, cu un șut din interiorul careului de 16 metri.

7 minute mai târziu, Akanji și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Fotbalistul împrumutat de la Manchester City a reluat imparabil o centrare din corner a lui Di Marco.

Grație acestui nou succes, Inter a acumulat 64 de puncte și rămâne lider autoritar în Serie A.

Podiumul este completat de AC Milan, cu 54 de puncte și Napoli, cu 50. De menționat că ambele formații au meci mai puțin de disputat.

Pentru Inter urmează returul cu Bodo/ Glimt. Meciul se joacă marți, cu începere de la ora 22:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Nerazzurrii au nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a trimite meciul măcar în prelungiri. Astfel, echipa antrenată de Cristi Chivu își va lua rămas bun de la Liga Campionilor.

