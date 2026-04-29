„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
Chivu și Mourinho, la Inter: Cristi jucător, Jose antrenor. Foto: Imago
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 14:28
  • Cristi Chivu poate fi campion al Italiei cu Inter Milano în acest weekend.
  • Jose Mourinho, antrenorul cu care a cucerit „tripla” din 2010 la nerazzurri, îl descrie pe Chivu și explică de ce fostul său jucător are succes astăzi pe bancă.

Cristi Chivu, 45 de ani, este foarte aproape să cucerească primul titlu al noii cariere. Cu Inter Milano, la întâiul sezon complet ca antrenor.

Are 10 puncte avans față de Napoli cu doar patru etape înainte de sfârșitul Serie A. Poate să fie campion duminică, acasă, împotriva Parmei, fosta sa echipă.

Și are șanse să realizeze eventul: e în finala Cupei Italiei, pe 13 mai, cu Lazio la Roma.

Mourinho: „Chivu nu părea predestinat să fie antrenor”

În urmă cu 16 ani, Chivu era parte din marele Inter al „triplei” campionat-Cupă-Ligă! Avea 30 de ani. Pe bancă era Jose Mourinho.

El și-a încheiat cariera de jucător pe „Meazza” (2007-2014). Mou a rămas doar două sezoane la Milano, între 2008 și 2010.

Explicația lui Mourinho pentru Chivu (era după operația craniană). Au cucerit împreună 5 trofee la Inter. Cristi a avut 9 trofee în total cu nerazzurrii. Foto: Imago

Faimosul portughez a vorbit și despre Chivu într-un interviu pentru publicația italiană Il Giornale, preluat și de Gazzetta dello Sport.

Declarația lui Mourinho este surprinzătorare.

„Mă bucur pentru Chivu că poate cuceri scudetto cu Inter, chiar dacă atunci când îl pregăteam nu m-am gândit niciodată că va fi antrenor”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 63 de ani.

Chivu nu părea predestinat. Era inteligent, a studiat și a avansat. Nu s-a născut antrenor. Mulți ajung astăzi pe bancă pentru că știu să se vândă bine Jose Mourinho, antrenor Benfica

Mourinho: „Nu i-am scris lui Chivu, nu e încă matematic campion”

A comentat paralela joc-rezultate: „Această idee că jocul este mai important decât rezultatele e cea mai mare minciună din fotbal”.

Nici Interul lui Chivu nu are cel mai spectaculos joc, dar învinge.

Întrebat dacă i-a trimis mesaje lui Cristi, Mourinho a spus: „Nu i-am scris, pentru că nu e încă matematic campion”.

Să-l lăsăm pe Chivu să facă punctul care-i lipsește și îi voi da mesaj când va fi campion Jose Mourinho, antrenor Benfica

