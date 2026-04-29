Impresionat de Interul lui Chivu Bogdan Lobonț, laude pentru antrenorul „nerazzurrilor”: „Este mai bun decât a fost ca jucător”

Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al naționalei României, a rămas impresionat de parcursul celor de la Inter în acest sezon sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani).

Inter este aproape să câștige titlul în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de Napoli, ocupanta locului secund, cu 4 etape înainte de final.

În plus, „nerazzurrii” s-au calificat și în finala Cupei Italiei, acolo unde vor da peste Lazio, pe 13 mai.

Bogdan Lobonț, despre Chivu: „Deja este ca antrenor mai bun decât a fost ca jucător”

Bogdan Lobonț a rămas impresionat de parcursul lui Inter, în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca formației din Milano.

„Cristi, ca antrenor, este la fel cum era ca jucător din punct de vedere al consistenței mentale. O duci mai departe. Toți trebuie să ne bucurăm de succesul pe care îl are la Inter.

Deja este ca antrenor mai bun decât a fost ca jucător , pentru că Inter, la început de sezon, a plecat cu a treia șansă la titlu. Erau Milan, Napoli, Atalanta, care era considerată o forță a Italiei, erau Roma, Juventus.

Pe parcurs, Cristi a demonstrat că este mai bun decât Conte, Allegri, Spalletti, Gasperini. Nu contează că nu i-a învins în meciul direct”, a declarat Bogdan Lobonț, conform gsp.ro.

Bogdan Lobonț a mai explicat că Inter este aproape să câștige titlul datorită victoriilor obținute în fața echipelor mai slab cotate.

„Mă întorc la ce ne-a insuflat nea Mircea (n.r. - Lucescu) atâta timp cât l-am avut antrenor la Rapid: «Băieți, campionatele se câștigă cu echipe mici».

Chivu demonstrează că a câștigat campionatul cu echipe mici, pentru că a făcut puncte cu echipele cu care ceilalți granzi au pierdut puncte.

Cu 4 etape înainte de final, are posibilitatea imensă de a câștiga scudetto, ceea ce nu e de ici de colo”, a mai adăugat fostul portar.

În meciurile cu adversarele din lupta pentru titlu, Inter nu a obținut întotdeauna rezultatele dorite:

Inter - Atalanta 1-1, etapa 29

AC Milan - Inter 1-0, etapa 28

- Inter 1-0, etapa 28 Inter - Napoli 2-2, etapa 20

Inter - AC Milan 0-1, etapa 12

0-1, etapa 12 Napoli - Inter 3-1, etapa 8

Pentru Inter urmează duelul cu Parma de duminică, de la ora 21:45, din etapa #35 din Serie A. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Dacă va câștiga partida următoare, Inter va câștiga matematic titlul cu numărul #21, primul sub comanda lui Cristi Chivu.

