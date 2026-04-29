Impresionat de Interul lui Chivu  Bogdan Lobonț,  laude pentru antrenorul „nerazzurrilor”: „Este mai bun decât a fost ca jucător” +6 foto
Foto: Sport Pictures
Impresionat de Interul lui Chivu Bogdan Lobonț, laude pentru antrenorul „nerazzurrilor": „Este mai bun decât a fost ca jucător"

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 13:58
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al naționalei României, a rămas impresionat de parcursul celor de la Inter în acest sezon sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani).

Inter este aproape să câștige titlul în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de Napoli, ocupanta locului secund, cu 4 etape înainte de final.

În plus, „nerazzurrii” s-au calificat și în finala Cupei Italiei, acolo unde vor da peste Lazio, pe 13 mai.

Bogdan Lobonț, despre Chivu: „Deja este ca antrenor mai bun decât a fost ca jucător”

Bogdan Lobonț a rămas impresionat de parcursul lui Inter, în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca formației din Milano.

„Cristi, ca antrenor, este la fel cum era ca jucător din punct de vedere al consistenței mentale. O duci mai departe. Toți trebuie să ne bucurăm de succesul pe care îl are la Inter.

Deja este ca antrenor mai bun decât a fost ca jucător, pentru că Inter, la început de sezon, a plecat cu a treia șansă la titlu. Erau Milan, Napoli, Atalanta, care era considerată o forță a Italiei, erau Roma, Juventus.

Pe parcurs, Cristi a demonstrat că este mai bun decât Conte, Allegri, Spalletti, Gasperini. Nu contează că nu i-a învins în meciul direct”, a declarat Bogdan Lobonț, conform gsp.ro.

Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO
Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO

Galerie foto (6 imagini)

Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO
+6 Foto
labels.photo-gallery

Bogdan Lobonț a mai explicat că Inter este aproape să câștige titlul datorită victoriilor obținute în fața echipelor mai slab cotate.

„Mă întorc la ce ne-a insuflat nea Mircea (n.r. - Lucescu) atâta timp cât l-am avut antrenor la Rapid: «Băieți, campionatele se câștigă cu echipe mici».

Chivu demonstrează că a câștigat campionatul cu echipe mici, pentru că a făcut puncte cu echipele cu care ceilalți granzi au pierdut puncte.

Cu 4 etape înainte de final, are posibilitatea imensă de a câștiga scudetto, ceea ce nu e de ici de colo”, a mai adăugat fostul portar.

În meciurile cu adversarele din lupta pentru titlu, Inter nu a obținut întotdeauna rezultatele dorite:

  • Inter - Atalanta 1-1, etapa 29
  • AC Milan - Inter 1-0, etapa 28
  • Inter - Napoli 2-2, etapa 20
  • Inter - AC Milan 0-1, etapa 12
  • Napoli - Inter 3-1, etapa 8

Pentru Inter urmează duelul cu Parma de duminică, de la ora 21:45, din etapa #35 din Serie A. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Dacă va câștiga partida următoare, Inter va câștiga matematic titlul cu numărul #21, primul sub comanda lui Cristi Chivu.

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
