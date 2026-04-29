 PSG, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!"
Kvaratskhelia, golul de 1-1 la PSG - Bayern. Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 18:04
  • PSG a avut cinci șuturi pe poartă și a înscris cinci goluri la 5-4 cu Bayern, în turul semifinalei Ligii Campionilor. 
  • Manuel Neuer, 40 de ani, unul dintre marii goalkeeperi ai ultimului deceniu, n-a existat în poarta lui Bayern. 

În atac, jocul lui PSG a fost SF în multe momente marți seară, la 5-4 împotriva lui Bayern, în turul semifinalei Ligii Campionilor.

Nu doar spectaculos, savuros, un fotbal dedicat ofensivei total, ci și ultraeficient.

PSG: 5 din 5. Bayern, 4 din 8

Echipa lui Luis Enrique a avut cinci șuturi pe poartă și a înscris de cinci ori. Procent perfect, 100%.

Bara nu intră la mingi pe poartă. Dacă ar fi fost gol și șutul lui Mayulu, roș-albaștrii ar fi sărbătorit 6 din 6!

Bayern a fost aproape, a încheiat meciul la un singur gol diferență și păstrează șanse la calificarea în finală.

Marți, a atins 50% la eficiență: opt șuturi pe poartă, patru goluri.

Luis Enrique susține că știe câte goluri trebuie să înscrie PSG în retur

Săptămâna viitoare, se așteaptă o confruntare la fel de pasionantă, tot cu multe goluri.

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, susține că are numărul potrivit pentru returul de la Munchen ca să prindă al doilea an la rând ultimul act de Champions League.

Ceea ce înseamnă că Bayern va marca maximum trei goluri, doar așa ar fi sigur Luis Enrique în 90 de minute de calificarea în finală. Sau Bayern să aibă un avantaj de un gol după 120 de minute, 4-3, să fie egalitate tur-retur, și PSG să câștige la penaltyuri.

Neuer, un meci în care a luat tot ce s-a tras pe poartă. Zero parade!

Marți, atacul lui PSG l-a făcut să dispară pe Manuel Neuer.

În vârstă de 40 de ani, unul dintre marii portari ai fotbalului mondial în ultimul deceniu a avut zero parade pe „Parc des Princes”.

Neuer, în genunchi la Paris. Foto: Imago

Tot ce s-a tras pe poarta sa i-a scuturat plasa!

2 este numărul echipelor
care i-au înscris 5 goluri lui Bayern în istoria Ligii: Ajax (5-2 în 1995, în returul semifinalei CL) și PSG (5-4 în 2026, în turul semifinalei CL)

Reacția presei europene după PSG - Bayern 5-4

Cotidianul catalan Sport: „Odă fotbalului”

Reacția presei europene după PSG - Bayern 5-4. Cotidianul spaniol AS: „Monument al fotbalului" Cotidianul italian Gazzetta dello Sport: „Champions al narțienilor" Cotidianul francez L'Equipe: „Fotbal total" Cotidianul spaniol Marca: „Un omagiu de neuitat adus fotbalului" Cotidianul catalan Sport: „Odă fotbalului"
