Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției
Cristi Chivu și Josep Martinez, portarul său de rezervă
Campionate

Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 16:57
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 16:57
  • Josep Martinez, 27 de ani, a fost interogat mai multe ore după accidentul rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața. 
  • Care au fost primele lucruri descoperite de anchetatori și ce riscă portarul spaniol în cazul în care ar fi găsit vinovat. 
  • Ce decizie a luat Cristi Chivu pentru fotbalistul spaniol și cum îl ajută clubul nerazzurro. 

Cristi Chivu l-a pierdut pentru o perioadă pe Josep Martinez.

Spaniolul în vârstă de 27 de ani, al doilea său portar al Inter Milano, e puternic afectat psihic după tragedia de marți dimineață.

Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Citește și
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Citește mai mult
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania

În drum spre centrul sportiv Appiano Gentile, pentru antrenament, goalkeeperul l-a lovit cu mașina pe Paolo Saibene, 81 de ani, provocându-i moartea.

Acesta se afla într-un scaun cu rotile electric și a pătruns pe carosabil, iar fotbalistul nu a putut evita coliziunea.

Testele au ieșit negative. Martinez riscă însă până la 7 ani de închisoare

Martinez a fost testat, în primul rând, pentru alcoolemie și droguri. Ambele teste au ieșit negative. Carabinierii au constatat și că nu depășise viteza maximă în acea zonă, de 70 km/h.

Interogat mai multe ore la secția de poliție, ibericul susține că i-a apărut dintr-odată în față, pe șosea. Versiune confirmată de alt șofer, aflat în spatele jucătorului.

Este luat în considerare și scenariul că i s-a făcut rău lui Saibene și nu a mai putut controla scaunul electric.

Deocamdată însă, portarul este anchetat pentru omor din culpă, potrivit Gazzettei dello Sport. E procedura standard.

Și jurnaliștii italieni susțin că, în cazul în care ar fi găsit vinovat, pedeapsa e cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

Martinez, la psiholog, cu toate rețelele sociale închise

Deocamdată, scrie presa peninsulară, Chivu l-a lăsat liber pe Martinez până la sfârșitul săptămânii.

Clubul îl sprijină total pe spaniol. Și juridic, un avocat fiind alături de el în timpul investigației, și moral. Josep a început terapia la psiholog.

În plus, pentru a nu fi influențat de comentarii, și-a închis toate rețelele de socializare.

Citește și

FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
italia Inter Milano Cristi Chivu accident ancheta josep martinez
Știrile zilei din sport
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Citește mai mult
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Citește mai mult
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
23:54
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Top stiri din sport
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Citește mai mult
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share