Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției

Josep Martinez, 27 de ani, a fost interogat mai multe ore după accidentul rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.

Care au fost primele lucruri descoperite de anchetatori și ce riscă portarul spaniol în cazul în care ar fi găsit vinovat.

Ce decizie a luat Cristi Chivu pentru fotbalistul spaniol și cum îl ajută clubul nerazzurro.

Cristi Chivu l-a pierdut pentru o perioadă pe Josep Martinez.

Spaniolul în vârstă de 27 de ani, al doilea său portar al Inter Milano, e puternic afectat psihic după tragedia de marți dimineață.

În drum spre centrul sportiv Appiano Gentile, pentru antrenament, goalkeeperul l-a lovit cu mașina pe Paolo Saibene, 81 de ani, provocându-i moartea.

Acesta se afla într-un scaun cu rotile electric și a pătruns pe carosabil, iar fotbalistul nu a putut evita coliziunea.

Testele au ieșit negative. Martinez riscă însă până la 7 ani de închisoare

Martinez a fost testat, în primul rând, pentru alcoolemie și droguri. Ambele teste au ieșit negative. Carabinierii au constatat și că nu depășise viteza maximă în acea zonă, de 70 km/h.

Interogat mai multe ore la secția de poliție, ibericul susține că i-a apărut dintr-odată în față, pe șosea. Versiune confirmată de alt șofer, aflat în spatele jucătorului.

Este luat în considerare și scenariul că i s-a făcut rău lui Saibene și nu a mai putut controla scaunul electric.

Deocamdată însă, portarul este anchetat pentru omor din culpă, potrivit Gazzettei dello Sport. E procedura standard.

Și jurnaliștii italieni susțin că, în cazul în care ar fi găsit vinovat, pedeapsa e cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

Martinez, la psiholog, cu toate rețelele sociale închise

Deocamdată, scrie presa peninsulară, Chivu l-a lăsat liber pe Martinez până la sfârșitul săptămânii.

Clubul îl sprijină total pe spaniol. Și juridic, un avocat fiind alături de el în timpul investigației, și moral. Josep a început terapia la psiholog.

În plus, pentru a nu fi influențat de comentarii, și-a închis toate rețelele de socializare.

Citește și

Europa League 09:00 FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european Citește mai mult FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

VIDEO: cele mai noi imagini din sport