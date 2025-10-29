FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
  • UEFA limpezește și mai mult cum a ajuns să ia o hotărâre în dosarul Steaua vs FCSB, mutând trofeul CCE în dreptul clubului din Ghencea: „Fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției”.

Pe 17 octombrie, UEFA a făcut o modificare importantă pe pagina sa de internet. 

A mutat Cupa Campionilor Europeni de la FCSB la Steaua București, trofeul cucerit de roș-albaștri în 1986.

UEFA, despre cazul Steaua vs FCSB: „A fost pronunțată o hotărâre definitivă”

Forul continental a răspuns ulterior pentru GOLAZO.ro, dezvăluind motivul deciziei:

„După cum știți, în urmă cu câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în acest caz”.

Se referea la hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în urma căreia CSA Steaua a câștigat definitiv procesul privind palmaresul în conflictul cu FCSB.

În concluzie, trofeele cucerite în perioada 1947-1998 aparțin clubului din Ghencea.

UEFA, pentru GOLAZO.ro: „Deciziile justiției care afectează entitatea legală a cluburilor”

Acum, organismul de la Nyon oferă pentru GOLAZO.ro încă o explicație pentru decizia sa.

Sugerează că FRF a fost în spatele hotărârii, ajutând UEFA cu toate informațiile și actualizările legate de acest dosar.

„Ca parte a proiectului licențierii cluburilor, fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției care afectează entitatea legală a cluburilor”, a răspuns forul european la întrebarea legată de implicarea FRF în cazul Steaua vs FCSB.

„O hotărâre judecătoarească definitivă ne-a fost comunicată în mod corespunzător și am reflectat-o în consecință”.

O ultimă precizare: „S-a urmat procedura standard”.

