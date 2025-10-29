FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

FCSB rămâne o prezență constantă pe lista UEFA la capitolul sancțiuni disciplinare.

Campioana României a început faza principală a Europa League cu o victorie la Deventer, 1-0 cu Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, însă succesul a venit și cu o notă de plată: 8.000 de euro amendă pentru comportament colectiv necorespunzător al echipei.

FCSB, amendată de UEFA după meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League

Cei avertizați în Olanda au fost Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Juri Cisotti și Baba Alhassan, suficiente pentru ca regulamentul UEFA să activeze sancțiunea.

Problemele disciplinare s-au menținut și în meciurile următoare. FCSB a scăpat fără sancțiuni financiare după confruntarea cu Young Boys Berna, pierdută acasă cu 0-2 pe 2 octombrie, când a încasat doar două cartonașe galbene, Dennis Politic și preparatorul fizic Thomas Neubert.

FCSB, locul 2 în topul indisciplinei

Totuși, echipa riscă o nouă amendă din partea UEFA după ce a acumulat cinci avertismente în meciul cu Bologna, pierdut cu 1-2 pe 23 octombrie, la București. Cei sancționați au fost David Miculescu, Bîrligea, Octavian Popescu, Radunovic și secundul Mihai Pintilii.

Astfel, după primele trei meciuri din grupa Europa League, FCSB a adunat 12 cartonașe galbene, clasându-se pe locul doi în Europa League în topul indisciplinei, după Fenerbahce, care are 15.

Pe locul trei se află Ferencváros, Viktoria Plzeň și Midtjylland, toate cu câte 10 avertismente.

Darius Olaru a comis cele mai multe faulturi

În ierarhia fotbaliștilor agresivi, căpitanul FCSB, Darius Olaru, ocupă locul 2, cu nouă faulturi comise în 209 minute jucate în cele trei meciuri.

Liderul clasamentului este Anderson, de la Nottingham Forest, cu 10 infracțiuni. Următorul jucător din lotul FCSB este stoperul Mihai Popescu, care a comis patru faulturi.

FCSB, locul 3 în topul cartonașelor galbene din Europa League 2024-2025

Sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, dar a acumulat sancțiuni financiare în valoare de 25.750 de euro din partea UEFA, pentru depășirea limitei de avertismente în meciurile cu Sparta Praga, din play-off-ul Champions League, PAOK și Olympiacos din grupa principală UEL.

FCSB a terminat pe 3 în topul indisciplinei Europa League, ediția 2024-2025, cu 37 de cartonașe galbene contabilizate în cele 12 partide disputate. Cele mai multe avertismente a primit Fenerbahce, 49 în 12 meciuri, iar pe 2 a fost Royale Union Saint-Gilloise, cu 40 de „galbene” în 10 partide.

Clasamentul grupei Europa League

Acum, după trei meciuri jucate în faza principală, FCSB ocupă locul 28, cu trei puncte, iar statisticienii de la Football Meets Data estimează că suntdoar 19% șanse ca formația pregătită de Elias Charalambous să termine în primele 24 și să prindă play-off-ul pentru optimile Europa League.

Poziție/Echipă Gol Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 3 9 2. Braga 5-0 3 9 3. Lyon 5-0 3 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 3 7 6. Freiburg 5-2 3 7 7. Ferencvaros 5-3 3 7 8. Brann 5-2 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 3 6 10. Aston Villa 4-2 3 6 11. Lille 6-5 3 6 12. Eagles 4-3 3 6 13. Young Boys 6-6 3 6 14. Fenerbahce 4-4 3 6 15. FC Porto 3-3 3 6 16. Real Betis 4-2 3 5 17. Nottingham 6-5 3 4 18. Bologna 3-3 3 4 19. Genk 1-1 3 4 20. PAOK 5-6 3 4 21. Celtic 3-4 3 4 22. Panathinaikos 6-6 3 3 23. AS Roma 3-4 3 3 24. FC Basel 3-4 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 3 27. Sturm Graz 3-5 3 3 28. FCSB 2-4 3 3 29. Stuttgart 2-4 3 3 30. Steaua Roșie 2-5 3 1 31. Malmo 2-6 3 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 3 1 33. Nice 3-6 3 0 34. Salzburg 2-6 3 0 35. FC Utrecht 0-4 3 0 36. Rangers 1-6 3 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

