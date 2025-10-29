FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
FCSB și-a compromis aproape definitiv șansele de a se mai califica în primăvara Europa League (colaj foto: Golazo.ro)
Europa League

FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Viorel Tudorache
Publicat: 29.10.2025, ora 09:00
Actualizat: 29.10.2025, ora 09:38
  • FCSB rămâne o prezență constantă pe lista UEFA la capitolul sancțiuni disciplinare.

Campioana României a început faza principală a Europa League cu o victorie la Deventer, 1-0 cu Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, însă succesul a venit și cu o notă de plată: 8.000 de euro amendă pentru comportament colectiv necorespunzător al echipei.

Cisotti a aflat diagnosticul Italianul a ieșit accidentat în meciul cu UTA și a fost supus unor investigații detaliate. Cât va absenta
Cisotti a aflat diagnosticul Italianul a ieșit accidentat în meciul cu UTA și a fost supus unor investigații detaliate. Cât va absenta
Cisotti a aflat diagnosticul Italianul a ieșit accidentat în meciul cu UTA și a fost supus unor investigații detaliate. Cât va absenta

FCSB, amendată de UEFA după meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League

Cei avertizați în Olanda au fost Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Juri Cisotti și Baba Alhassan, suficiente pentru ca regulamentul UEFA să activeze sancțiunea.

Problemele disciplinare s-au menținut și în meciurile următoare. FCSB a scăpat fără sancțiuni financiare după confruntarea cu Young Boys Berna, pierdută acasă cu 0-2 pe 2 octombrie, când a încasat doar două cartonașe galbene, Dennis Politic și preparatorul fizic Thomas Neubert.

FCSB, locul 2 în topul indisciplinei

Totuși, echipa riscă o nouă amendă din partea UEFA după ce a acumulat cinci avertismente în meciul cu Bologna, pierdut cu 1-2 pe 23 octombrie, la București. Cei sancționați au fost David Miculescu, Bîrligea, Octavian Popescu, Radunovic și secundul Mihai Pintilii.

Astfel, după primele trei meciuri din grupa Europa League, FCSB a adunat 12 cartonașe galbene, clasându-se pe locul doi în Europa League în topul indisciplinei, după Fenerbahce, care are 15.

Pe locul trei se află Ferencváros, Viktoria Plzeň și Midtjylland, toate cu câte 10 avertismente.

Darius Olaru a comis cele mai multe faulturi

În ierarhia fotbaliștilor agresivi, căpitanul FCSB, Darius Olaru, ocupă locul 2, cu nouă faulturi comise în 209 minute jucate în cele trei meciuri.

Liderul clasamentului este Anderson, de la Nottingham Forest, cu 10 infracțiuni. Următorul jucător din lotul FCSB este stoperul Mihai Popescu, care a comis patru faulturi.

FCSB, locul 3 în topul cartonașelor galbene din Europa League 2024-2025

Sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, dar a acumulat sancțiuni financiare în valoare de 25.750 de euro din partea UEFA, pentru depășirea limitei de avertismente în meciurile cu Sparta Praga, din play-off-ul Champions League, PAOK și Olympiacos din grupa principală UEL.

FCSB a terminat pe 3 în topul indisciplinei Europa League, ediția 2024-2025, cu 37 de cartonașe galbene contabilizate în cele 12 partide disputate. Cele mai multe avertismente a primit Fenerbahce, 49 în 12 meciuri, iar pe 2 a fost Royale Union Saint-Gilloise, cu 40 de „galbene” în 10 partide.

Clasamentul grupei Europa League

Acum, după trei meciuri jucate în faza principală, FCSB ocupă locul 28, cu trei puncte, iar statisticienii de la Football Meets Data estimează că suntdoar 19% șanse ca formația pregătită de Elias Charalambous să termine în primele 24 și să prindă play-off-ul pentru optimile Europa League.

Poziție/EchipăGolMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-239
2. Braga5-039
3. Lyon5-039
4. Dinamo Zagreb7-337
5. Viktoria Plzen6-237
6. Freiburg5-237
7. Ferencvaros5-337
8. Brann5-236
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-436
10. Aston Villa4-236
11. Lille6-536
12. Eagles4-336
13. Young Boys6-636
14. Fenerbahce4-436
15. FC Porto3-336
16. Real Betis4-235
17. Nottingham6-534
18. Bologna3-334
19. Genk1-134
20. PAOK5-634
21. Celtic3-434
22. Panathinaikos6-633
23. AS Roma3-433
24. FC Basel3-433
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-633
27. Sturm Graz3-533
28. FCSB2-433
29. Stuttgart2-433
30. Steaua Roșie2-531
31. Malmo2-631
32. Maccabi Tel-Aviv1-631
33. Nice3-630
34. Salzburg2-630
35. FC Utrecht0-430
36. Rangers1-630

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia 
Cupa Romaniei
22:56
Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia
Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia 
Pancu, „secund" în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1
Superliga
13:28
Pancu, „secund" în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1
Pancu, „secund" în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1

UEFA europa league fcsb cartonase galbene
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare": „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga"
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare": „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga"
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare": „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga"
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor" » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor" » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor" » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!"  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață"
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!" Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață"
„Să fie monitorizat!"  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață"
„Prețul e mult prea mare" Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare" Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
„Prețul e mult prea mare" Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

