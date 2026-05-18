Cristi Chivu, din nou modest VIDEO. Antrenorul lui Inter a procedat la fel ca după  Cupa Italiei: „Ei m-au împins” +52 foto
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 10:25
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a ales și de această dată să se retragă rapid, la fel cum a făcut și după finala Cupei Italiei, și a lăsat jucătorii în prim-plan.

Duminică, după remiza cu Verona (1-1), Inter a primit trofeul de campioană a Italiei pe „San Siro”, la câteva zile după ce echipa lui Chivu cucerise și Cupa Italiei.

Chivu s-a retras imediat și a lăsat trofeul jucătorilor lui Inter în timpul ceremoniei de campioană a Italiei

Chivu a stat doar câteva secunde în față, a ridicat trofeul alături de jucători, apoi a coborât de pe scenă și a lăsat lotul să sărbătorească.

Scena a amintit de festivitatea de premiere de după Lazio – Inter 0-2, în finala Cupei Italiei, când tehnicianul român a preferat, de asemenea, să rămână în plan secund, în timp ce jucătorii sărbătoreau trofeul.

La finalul ceremoniei de duminică, Chivu a precizat că nu intenționa să participe la ridicarea trofeului alături de echipă, preferând să lase acel moment în totalitate jucătorilor.

„Ei m-au împins acolo, nu am vrut. E un moment al jucătorilor. O să fac o poză cu staff-ul după aceea, asta e tot.

Îmi fac partea mea, încerc mereu să inspir entuziasm, iar când ai de-a face cu jucători fantastici, totul devine mai ușor. Aceste două trofee sunt rezultatul unui grup care a muncit din greu și a reușit să dea lovitura”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

Chivu a mai procedat astfel și după victoria cu Parma (scor 2-0, pe San Siro), care i-a asigurat titlul, când suporterii lui Inter i-au scandat numele, fostul internațional român a arătat spre jucătorii săi, semn că meritul le aparține în primul rând lor.

Chivu, în timp ce le indică suporterilor că atenția trebuie să fie îndreptată spre jucători. Foto: Captură YouTube, @cbssportsgolazo
Chivu a insistat, de-a lungul sezonului, că succesul lui Inter nu ține de un singur om, ci de felul în care vestiarul a acceptat munca și presiunea unui club obișnuit să lupte pentru trofee.

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (15).jpg

