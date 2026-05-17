Îl mai recunoști?  FOTO. Cum arată acum fostul portar de la FCSB și ce spune despre experiența de la București: reproșuri pentru Gigi Becali

Carlos Fernandes (46 de ani), fostul portar al celor de la FCSB din sezonul 2006/2007, a vorbit despre experiența din România, dar și despre relația cu patronul clubului, Gigi Becali (67 de ani).

Portarul din Angola nu a rezistat mult la gruparea bucureșteană, intrând rapid în dizgrația patronului, motiv pentru care avea să părăsească România după doar un an.

Carlos Fernandes, despre perioada petrecută la FCSB: „Îmi e dor de București”

Într-un dialog cu fostul său coleg, Florin Lovin, Carlos Fernandes a declarat:

„Nu o să uit niciodată! Îmi e dor de București, pentru că mă gândesc la niște băieți din vestiar și îmi e dor de toți.

(n.r. - Florin Lovin: Îți e dor de mine?) Normal! Țin minte că ai fost printre puținii care au venit să vorbească cu mine. Ai fost tu, Ogăraru și Neșu.

Ei au fost cei trei colegi care au venit să vorbească cu mine, iar Neșu și Ogăraru m-au ajutat mult să mă adaptez în București.

Din cauza limbii, am vorbit mult cu Lovin și Boștină, dar cu Boștină mai târziu”, a spus Carlos, potrivit sport.ro.

Carlos Fernandes, la 19 ani de la plecarea din România

Portarul care a jucat 37 de meciuri pentru FCSB, club care la acel moment se numea Steaua, a vorbit și despre relația cu Gigi Becali, cel care l-a criticat în repetate rânduri.

Acesta a declarat că și-ar dori ca finanțatorul să îi explice de ce a procedat în acest fel și a mărturisit că respectivele critici i-au influențat traiectoria carierei.

„Nu îi duc lipsa (n.r. - lui Gigi Becali), însă sper că o să pot să stau de vorbă cu el. Când o să vin în România o să vreau să stau de vorbă cu el.

Vreau să aflu de la el de ce s-a comportat așa, pentru că nu a făcut asta doar cu mine, ci cu toți jucătorii.

M-a criticat și mi-a schimbat complet cariera. În acea perioadă când s-a întâmplat asta voiam să plec de la Steaua (n.r. - FCSB), pentru că aveam două oferte de la Betis și de la Sevilla, iar el știa asta, acesta a fost motivul pentru care a zis ce a zis”, a mai spus Carlos.

