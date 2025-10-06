Secretele lui Chivu la Inter Cum a cucerit antrenorul român unul dintre cele mai grele vestiare din Italia: „Nerazzurrii simt schimbarea” +3 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Secretele lui Chivu la Inter Cum a cucerit antrenorul român unul dintre cele mai grele vestiare din Italia: „Nerazzurrii simt schimbarea”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 18:17
  • Presa din Italia a analizat primele luni ale lui Cristi Chivu (44 de ani) ca antrenor al celor de la Inter Milano.

Cristi Chivu a fost instalat pe banca celor de la Inter în luna iunie, după ce Simone Inzaghi a părăsit echipa.

Portretul lui Inter, la 4 luni de la instalarea lui Chivu

Italienii de la gazzetta.it au analizat prima perioadă a mandatului lui Cristi Chivu la Inter, concluziile fiind favorabile tehnicianului din România.

„Antrenorul are un spirit vioi, chiar și atunci când trebuie să muncească din greu pentru a-și câștiga existența la clubul din Milano.

Anii de servicii onorabile pe teren, mai întâi ca fundaș și apoi ca antrenor, l-au învățat că singura modalitate de a-ți face bine meseria este să te bucuri de ceea ce faci, cu entuziasm care se revarsă de la antrenament la meci”, l-au descris italienii pe Chivu.

Echipa este mult mai bine pregătită fizic

Italienii apreciază felul în care Inter arată din punct de vedere fizic, în mandatul lui Chivu. Aceștia au făcut o paralelă cu sezonul trecut, atunci când „nerazzurrii” aveau momente în care sufereau la acest capitol.

„Se vede diferența față de trecutul recent: roadele unei pregătiri fizice mult mai meticuloase sunt vizibile mai ales în minutele finale, când echipa nu mai cedează, ci, dimpotrivă, crește presiunea.

Nerazzurrii simt schimbarea în musculatură, forță și rezistență și sunt profund recunoscători: inclusiv așa, cu modificări în privința pregătirii fizice, Chivu a cucerit grupul.

Antrenorul a lucrat mult la nuanțele psihicului echipei. Pentru a-i implica pe toți, el a dezvoltat rotații cât mai variate posibil”, au mai scris italienii.

Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (1).jpg
Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (1).jpg

Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (1).jpg Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (2).jpg Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (3).jpg
„Inter este acum creația lui Chivu”

Ziariștii italieni au vorbit la superlativ atât despre Cristi Chivu, cât și despre Inter, echipă pe care o consideră acum creația tehnicianului român.

„Inter este creația lui Chivu, făcută după chipul și asemănarea antrenorului: organizată, aprigă și lipsită de griji, atât când mingea nu intră în poartă, cât și când adversarii sunt amenințători.

Nu este o coincidență faptul că echipa afișează acum un pressing și o verticalitate necunoscute anterior”, a mai notat Gazzetta.

