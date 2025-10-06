Decizie finală  Cine e antrenorul lui U Cluj, după ce Sabău a anunțat că vrea să plece: „Pentru binele echipei”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a fost convins de conducerea lui U Cluj să continue pe banca ardelenilor.

Antrenorul a oferit și o primă reacție.

Sabău era decis să renunțe la funcția de antrenor al celor de la U Cluj, după înfrângerea de sâmbătă, 1-2, de la Miercurea Ciuc.

Ioan Ovidiu Sabău continuă la U Cluj

În urma unei ședințe ce a avut loc astăzi și care s-a întins pe mai multe ore, Sabău a ales să continue pe banca ardelenilor , informează gsp.ro.

„Moțul” a fost convins de conducerea ardelenilor, care au ajuns la concluzia că antrenorul în vârstă de 57 de ani este cea mai bună variantă pentru echipă.

Obiectivul lui Sabău este calificarea în play-off, dar în acest moment, șepcile-roșii ocupă doar locul 9, cu 14 puncte, dar ar putea termina etapa pe 10, în cazul unui succes al celor de la Oțelul Galați cu Metaloglobus.

4 puncte sunt între U Cluj și Unirea Slobozia, echipă ce ocupă ultimul loc de play-off

Pentru U Cluj urmează un meci pe teren propriu cu una dintre revelațiile acestui sezon, FC Botoșani. Partida este programată sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 15:00.

Ioan Ovidiu Sabău: „Am luat o decizie pentru binele echipei”

Sabău a oferit și o primă reacție după ce a ales să rămână alături de U.

„Împreună suntem mai puternici, mergem împreună înainte! Ne-am spus fiecare punctele de vedere, nemulțumirile, părțile bune, părțile mai puțin bune. De mâine după-amiază reîncepem treaba, să sperăm că mai bine. Au avut și jucătorii câteva zile libere, să reflecteze.

Nu s-a întâmplat nimic, nu au fost discuții complexe, am spus fiecare ce trebuia spus pentru U Cluj. Până la urmă, am luat o decizie pentru binele echipei.

Dorința mea era ca eu să rezolv situația, până acum, dar n-a fost să fie. Sper ca de mâine înainte să o facem.

Cred că avem multe lucruri de îmbunătățit, împreună putem să le facem. Primează interesul lui U aici, întotdeauna”, a declarat Sabău, potrivit sursei citate anterior.

