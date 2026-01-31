„Sare în piscină”  Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă” +5 foto
Marian Aioani FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Sare în piscină” Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 22:59
  • Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul, pentru penalty-ul acordat.
  • Goalkeeperul a punctat ceea ce nu a funcționat în jocul echipei.

În minutul 83, Oucasse Mendy l-a driblat pe Răzvan Onea și, în încercarea de a-l dribla și pe portarul Rapidului, a căzut în careu.

Florin Andrei, „centralul” partidei, a acordat penalty, iar lovitura de pedeapsă a fost transformată de Dan Nistor.

Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani, nervos pe arbitraj: „Nu poți să dai un asemenea penalty”

La flash-interviu, Marian Aioani a revăzut faza pentru care Universitatea Cluj a primit lovitură de la 11 metri.

Portarul celor de la Rapid consideră că decizia a fost eronată și a avut o reacție acidă la adresa arbitrajului.

„Ce să văd, cum sare în piscină? Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă lucrul ăsta.

Se vede foarte clar și pe reluări, și în timpul meciului s-a văzut că eu am încercat să mă feresc.

Chiar nu pot să-mi dau seama cum a putut să dea așa ceva!”, a spus Marian Aioani, la Digi Sport.

Goalkeeperul giuleștenilor a explicat de ce crede că nu ar fi trebuit acordată lovitură de la 11 metri:

„Da, am vrut să-l blochez. Am văzut că a dat mingea pe lângă mine, că a ciupit-o.

M-am oprit, am încercat să mă feresc și el a sărit peste mine, nu știu cum. Nu cred că se pune problema să dai un asemenea penalty”.

Marian Aioani: „Sunt degeaba”

Portarul celor de la Rapid știe ce le-a lipsit giuleștenilor în repriza secundă, pentru a obține un rezultat favorabil.

„Am pierdut pentru că în a doua repriză nu am mai verticalizat jocul așa mult și nu le-am mai pus foarte multe probleme.

Dacă e să tragi linie, sunt degeaba, pentru că eu încerc să nu primez gol. Asta este obiectivul meu la fiecare meci și să ajut echipa să câștige. Din păcate, în seara aceasta nu s-a putut”, a spus Marian Aioani.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid 2445
3Dinamo 2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul 2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda 2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus 2411

rapid bucuresti u cluj PENALTY superliga marian aioani
