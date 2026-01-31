„Sare în piscină” Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă”

Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul, pentru penalty-ul acordat.

Goalkeeperul a punctat ceea ce nu a funcționat în jocul echipei.

În minutul 83, Oucasse Mendy l-a driblat pe Răzvan Onea și, în încercarea de a-l dribla și pe portarul Rapidului, a căzut în careu.

Florin Andrei, „centralul” partidei, a acordat penalty, iar lovitura de pedeapsă a fost transformată de Dan Nistor.

La flash-interviu, Marian Aioani a revăzut faza pentru care Universitatea Cluj a primit lovitură de la 11 metri.

Portarul celor de la Rapid consideră că decizia a fost eronată și a avut o reacție acidă la adresa arbitrajului.

„Ce să văd, cum sare în piscină? Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă lucrul ăsta.

Se vede foarte clar și pe reluări, și în timpul meciului s-a văzut că eu am încercat să mă feresc.

Chiar nu pot să-mi dau seama cum a putut să dea așa ceva!”, a spus Marian Aioani, la Digi Sport.

Goalkeeperul giuleștenilor a explicat de ce crede că nu ar fi trebuit acordată lovitură de la 11 metri:

„Da, am vrut să-l blochez. Am văzut că a dat mingea pe lângă mine, că a ciupit-o.

M-am oprit, am încercat să mă feresc și el a sărit peste mine, nu știu cum. Nu cred că se pune problema să dai un asemenea penalty”.

Marian Aioani: „Sunt degeaba”

Portarul celor de la Rapid știe ce le-a lipsit giuleștenilor în repriza secundă, pentru a obține un rezultat favorabil.

„Am pierdut pentru că în a doua repriză nu am mai verticalizat jocul așa mult și nu le-am mai pus foarte multe probleme.

Dacă e să tragi linie, sunt degeaba, pentru că eu încerc să nu primez gol. Asta este obiectivul meu la fiecare meci și să ajut echipa să câștige. Din păcate, în seara aceasta nu s-a putut”, a spus Marian Aioani.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 24 45 3 Dinamo 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

