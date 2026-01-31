Rapid - U Cluj 0-2 Meci modest al giuleștenilor, care  ratează șansa să urce pe primul loc în Liga 1 +24 foto
Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - U Cluj 0-2 Meci modest al giuleștenilor, care ratează șansa să urce pe primul loc în Liga 1

alt-text Ionuț Cojocaru , George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 22:09
  • U Cluj s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 2-0, în etapa 24 din Liga 1.
  • Astfel, echipa antrenată de Costel Gâlcă a ratat șansa să urce pe primul loc în campionat.

Meciul dintre Rapid și U Cluj a început mai bine pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Giuleștenii au bifat prima ocazie în minutul 3. Moruțan a centrat în careu, dar Ciobotariu nu a putut lovi mingea cu capul.

Câteva minute mai târziu, U Cluj a răspuns și a bifat o mare ocazie. Drammeh a centrat din alergare, iar mingea a ajuns în careu la Bic. Acesta a șutat spre colțul lung, dar Aioani a respins mingea în corner.

Prima repriză a fost una echilibrată între cele două cluburi. Rapid nu a mai reușit să bifeze mari ocazii la poarta lui Gertmonas. Nici echipa antrenată de Cristiano Bergodi nu a avut mari ocazii până la pauză.

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
Rapid a început mai bine a doua repriză. În minutul 60, Christensen a ratat o mare ocazie, iar U Cluj a profitat. Oaspeții au deschis scorul în minutul 60, după o lovitură de cap a lui Mendy, care abia intrase pe teren.

Giuleștenii au fost în căutarea egalării, dar finalul meciului a fost un dezastru. U Cluj a primit un penalty, după ce Mendy a fost faultat în careu de Aioani. Dan Nistor a fost cel care a transformat și a dus scorul la 2-0.

Astfel, U Cluj a câștigat partida din Giulești și a urcat pe locul 5 în Liga 1, având 39 de puncte. Rapid a ratat șansa să urce pe prima poziție. Giuleștenii se află pe poziția 3, cu 45 de puncte.

Rapid - U Cluj 0-2

  • Au marcat: Mendy (67), Nistor (85, penalty)
  • 8.174 de spectatori au fost prezenți în Giulești

Final de meci în Giulești.

Min. 90+6 - Rapid forțează egalarea, dar U Cluj se apără perfect în finalul meciului.

Partida se prelungește cu 6 minute

Min. 88 - Petrila a șutat puternic din careu, dar Gertmonas a respins în corner.

Min. 85 - GOL (0-2)! Dan Nistor înscrie pentru U Cluj din penalty, iar oaspeții sunt aproape de victorie.

Min. 83 - Penalty pentru U Cluj. Aioani l-a faultat pe Mendy, care scăpase singur în careul advers.

Min. 81 - Atanas Trică este avertizat cu un cartonaș galben după ce l-a călcat pe Claudiu Petrila.

Min. 76 - Șutul lui Tobias Christensen de la marginea careului este deviat în corner de apărarea clujenilor.

Min. 67 - GOL (0-1). Mendy, abia intrat pe teren, a deschis scorul pentru U Cluj după o lovitură de cap, în urma unui corner. Acesta a trimis mingea la colțul lung, iar Aioani nu a mai putut interveni.

Min. 66 - Aioani a avut o intervenție superbă la șutul lui Bic, din interiorul careului.

Min. 60 - Ocazie mare ratată de Rapid! Alex Dobre l-a driblat cu ușurință pe Mendy și a centrat în careu, acolo unde se afla Christensen. Norvegianul a șutat cu stângul, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 58 - Schimbare și la U Cluj. Mendy l-a înlocuit pe Andrei Gheorghiță.

Min. 57 - Dublă schimbare la Rapid. Ies Grameni și Hromada și au intrat Petrila și Keita.

Min. 54 - Andrei Borza a obținut un corner după un duel cu Macalou.

Min. 49 - Mikanovic, fundașul lui U Cluj, s-a lovit într-un duel cu Dobre de la marginea terenului și a primit îngrijiri medicale.

Min. 46 - Grameni a trimis o pasă excelentă către Dobre, care a fost faultat la marginea careului de Mikanovic.

Min. 46 - A început repriza a doua.

Pauză în Giulești!

Min. 45 - Moruțan a centrat în careu, iar mingea a ajuns la Christensen, care a șutat în blocajul apărării clujene.

Min. 42 - Onea a primit cartonașul galben după ce l-a faultat din spate pe Drammeh.

Min. 40 - Rapid a atacat poarta lui Gertmonas. Mingea a ajuns la Olimpiu Moruțan, în partea dreaptă, care a centrat în careu, dar fără succes.

Min. 36 - U Cluj a plecat pe un contraatac, Macalou i-a pasat lui Drammeh, iar acesta a șutat pe jos, din afara careului. Aioani a intervenit și a prins mingea fără mari emoții.

Min. 34 - Grameni a șutat din afara careului, cu piciorul stâng, dar mingea trece puțin pe lângă poarta lui Gertmonas

Min. 21 - Hromada a văzut cartonașul galben și va fi suspendat pentru meciul din etapa viitoare cu Hermannstadt

Min. 14 - Moruțan a executat un corner de pe partea stângă, dar apărarea lui U Cluj a reușit să respingă balonul.

Min. 8 - Ocazie mare pentru clujeni. Drammeh a centrat din alergare, iar mingea a ajuns în careu la Bic. Acesta a șutat spre colțul lung, dar Aioani a respins mingea în corner.

Min. 6 - U Cluj obține primul corner al partidei, în urmă unei faze create de Macalou.

Min. 3 - Prima ocazie a Rapidului. Moruțan a executat o lovitură liberă de pe partea stângă, dar Ciobotariu nu a reușit să preia mingea.

Min. 1 - Partida din Giulești a început cu un moment de reculegere în memoria fanilor lui PAOK, care au decedat săptămâna aceasta în județul Timiș, într-un accident rutier.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, Hromada, Christensen - Dobre, Paraschiv, Moruțan
  • Rezerve: Iliev, Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, Gheorghe, Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu - Codrea, Drammeh - Macalou, Bic, Gheorghiță - Trică
  • Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Silva, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Arbitru: Andrei Florin, A1: Grigoriu Mircea Mihail, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Giulești, Bucureşti

20:00 Fanii Rapidului, omagiu pentru suporterii lui PAOK care au decedat în județul Timiș

În meciul cu U Cluj, fanii rapidiști vor afișa niște bannere în memoria suporterilor lui PAOK care au decedat în această săptămână într-un accident rutier, în județul Timiș.

Pe bannere vor fi afișate numele fiecărei persoane care și-a pierdut viața în accident.

19:51 Liderul galeriei echipei Rapid, absent de la meci

Înainte de startul partidei din Giulești, crainicul arenei a transmis:

„În seara aceasta, gândurile noastre se îndreaptă către Liviu Ungureanu (n.r. - liderul galeriei Rapidului) care nu este prezent din cauza unor probleme de sănătate”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, acesta a fost internat în spital din cauza unor probleme cu tensiunea.

16:15 Rapid a anunțat lotul pentru meciul cu U Cluj » Manea este absent

Rapid a comunicat lotul de jucători pentru partida cu U Cluj.

Portari:

  • Marian Aioani
  • Dejan Iliev

Fundași:

  • Leo Bolgado
  • Andrei Borza
  • Denis Ciobotariu
  • Răzvan Onea
  • Patrick Popa
  • Robert Sălceanu

Mijlocași:

  • Tobias Christensen
  • Gabriel Gheorghe
  • Constantin Grameni
  • Jakub Hromada
  • Kader Keita
  • Olimpiu Moruțan
  • Andrei Șucu
  • Cătălin Vulturar

Atacanți:

  • Alexandru Dobre
  • Drilon Hazrollaj
  • Timotej Jambor
  • Elvir Koljic
  • Daniel Paraschiv
  • Claudiu Petrila

Cristian Manea nu figurează pe lista pentru acest meci. Clubul a anunțat că fundașul este învoit din motive personale, după decesul mamei sale.

„Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi.

Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a notat clubul, într-un comunicat.

Costel Gâlcă: „Trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați”

Giuleștenii au strâns în acest sezon, pe teren propriu, șapte victorii, două remize și au suferit doar două înfrângeri.

„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă care e organizată foarte bine, care are foarte multă mobilitate în teren. Cu un antrenor care, de când a venit, a câștigat 8 meciuri din 12, a făcut două egaluri și are doar două înfrângeri, dacă nu mă înșel.

Un meci în care trebuie să dăm continuitate la ceea ce am făcut la Arad, în multe momente de joc. Chiar dacă am văzut că unii au spus că nu am jucat foarte bine, era o echipă greu de dominat, era greu să câștigi pe acel teren.

Și de aceea cred că, dacă vom continua cu acele momente de organizare ofensivă și defensivă, putem câștiga acest meci. Bergodi e un antrenor care cunoaște bine campionatul și care lucrat și în acest club.

În primul rând, noi trebuie să avem o atitudine foarte bună, apoi să stăm bine tactic, și ofensiv, și defensiv. Și trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați, să verticalizăm cât mai repede, să ajungem la poarta lor și să-i punem sub presiune.

Cred că echipa a avut o atitudine foarte bună în ultimele săptămâni și am încredere că va face un joc bun”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

101 întâlniri
au avut, în total, cele două echipe în principala competiție internă: de 43 de ori s-au impus giuleștenii, de 40 de ori au câștigat ardelenii, iar 18 partide s-au încheiat la egalitate. Duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj este cel mai vechi din istoria actualului campionat, conform lpf.ro

Cristiano Bergodi: „ Sperăm să facem o figură mai frumoasă decât am făcut cu Dinamo”

Partida va avea o încărcătură specială pentru Cristiano Bergodi, care i-a pregătit pe giuleșteni în trei rânduri: în sezonul 2007-2008, 2014-2015 și 2023-2024.

„Întâlnim o echipă foarte bună, care va lupta, alături de Dinamo și Craiova, pentru câștigarea titlului. Știu ce se întâmplă în Giulești și e un meci foarte greu pentru noi, dar băieții s-au antrenat foarte bine.

Fiecare partidă se joacă fără frică, cu curaj, iar noi mergem acolo să luăm punct sau puncte. Sperăm să facem o figură mai frumoasă decât am făcut cu Dinamo (n.r. - înfrângere, scor 0-1).

Rapidul este o echipă redutabilă, foarte bună, care a început să joace mai bine decât la startul campionatului. Acum a luat un jucător exponențial, de valoare, cum e Moruțan.

A pus cireașa pe tort, e un jucător important și a arătat asta în cele câteva minute în care a jucat cu UTA”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

La nivel de lot, avem doar problema cu Jovo (n.r. - Jovo Lukic), care e în refacere și stă bine. Vedem cum putem face cu el, pentru că e un jucător foarte important în atac pentru noi. Ceilalți sunt apți, și Nistor a revenit și s-a pregătit cu echipa și sunt liniștit. Iulian Cristea a avut o mică problemă în prima repriză cu Slobozia, dar a revenit la antrenamente și a făcut tot cu echipa Cristiano Bergodi

Ultimul succes al giuleștenilor în confruntările cu U Cluj, în Superliga, datează din 23 iulie 2023, când Rapid s-a impus în deplasare cu 3-0.

„Eu, de exemplu, am pierdut împotriva lui U Cluj (n.r. - scor 2-3 pe 27 noiembrie 2023), după un meci incredibil. În prima repriză a fost multă presiune pusă de suporteri, am condus, iar a doua repriză am luat două goluri.

Acolo există o presiune mare din partea suporterilor, știe toată lumea. Sper că jucătorii mei, care au o anumită experiență, să joace un meci normal, frumos.

Statisticile spun că, și când eram eu la Rapid, și anul trecut, U Cluj a luat puncte în Giulești. Statisticile ne sunt favorabile, dar fiecare meci are istoria lui.

Noi suntem în creștere și avem această șansă de a ne lupta și de a ne gândi la un loc în play-off”, a mai spus Bergodi.

Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
