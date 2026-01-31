U Cluj s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 2-0, în etapa 24 din Liga 1.

Astfel, echipa antrenată de Costel Gâlcă a ratat șansa să urce pe primul loc în campionat.

Meciul dintre Rapid și U Cluj a început mai bine pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Giuleștenii au bifat prima ocazie în minutul 3. Moruțan a centrat în careu, dar Ciobotariu nu a putut lovi mingea cu capul.

Câteva minute mai târziu, U Cluj a răspuns și a bifat o mare ocazie. Drammeh a centrat din alergare, iar mingea a ajuns în careu la Bic. Acesta a șutat spre colțul lung, dar Aioani a respins mingea în corner.

Prima repriză a fost una echilibrată între cele două cluburi. Rapid nu a mai reușit să bifeze mari ocazii la poarta lui Gertmonas. Nici echipa antrenată de Cristiano Bergodi nu a avut mari ocazii până la pauză.

Rapid a început mai bine a doua repriză. În minutul 60, Christensen a ratat o mare ocazie, iar U Cluj a profitat. Oaspeții au deschis scorul în minutul 60, după o lovitură de cap a lui Mendy, care abia intrase pe teren.

Giuleștenii au fost în căutarea egalării, dar finalul meciului a fost un dezastru. U Cluj a primit un penalty, după ce Mendy a fost faultat în careu de Aioani. Dan Nistor a fost cel care a transformat și a dus scorul la 2-0.

Astfel, U Cluj a câștigat partida din Giulești și a urcat pe locul 5 în Liga 1, având 39 de puncte. Rapid a ratat șansa să urce pe prima poziție. Giuleștenii se află pe poziția 3, cu 45 de puncte.

Au marcat : Mendy (67), Nistor (85, penalty)

8.174 de spectatori au fost prezenți în Giulești

Final de meci în Giulești.

Min. 90+6 - Rapid forțează egalarea, dar U Cluj se apără perfect în finalul meciului.

Partida se prelungește cu 6 minute

Min. 88 - Petrila a șutat puternic din careu, dar Gertmonas a respins în corner.

Min. 85 - GOL (0-2)! Dan Nistor înscrie pentru U Cluj din penalty, iar oaspeții sunt aproape de victorie.

Min. 83 - Penalty pentru U Cluj. Aioani l-a faultat pe Mendy, care scăpase singur în careul advers.

Min. 81 - Atanas Trică este avertizat cu un cartonaș galben după ce l-a călcat pe Claudiu Petrila.

Min. 76 - Șutul lui Tobias Christensen de la marginea careului este deviat în corner de apărarea clujenilor.

Min. 67 - GOL (0-1). Mendy, abia intrat pe teren, a deschis scorul pentru U Cluj după o lovitură de cap, în urma unui corner. Acesta a trimis mingea la colțul lung, iar Aioani nu a mai putut interveni.

Min. 66 - Aioani a avut o intervenție superbă la șutul lui Bic, din interiorul careului.

Min. 60 - Ocazie mare ratată de Rapid! Alex Dobre l-a driblat cu ușurință pe Mendy și a centrat în careu, acolo unde se afla Christensen. Norvegianul a șutat cu stângul, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 58 - Schimbare și la U Cluj. Mendy l-a înlocuit pe Andrei Gheorghiță.

Min. 57 - Dublă schimbare la Rapid. Ies Grameni și Hromada și au intrat Petrila și Keita.

Min. 54 - Andrei Borza a obținut un corner după un duel cu Macalou.

Min. 49 - Mikanovic, fundașul lui U Cluj, s-a lovit într-un duel cu Dobre de la marginea terenului și a primit îngrijiri medicale.

Min. 46 - Grameni a trimis o pasă excelentă către Dobre, care a fost faultat la marginea careului de Mikanovic.

Min. 46 - A început repriza a doua.

Pauză în Giulești!

Min. 45 - Moruțan a centrat în careu, iar mingea a ajuns la Christensen, care a șutat în blocajul apărării clujene.

Min. 42 - Onea a primit cartonașul galben după ce l-a faultat din spate pe Drammeh.

Min. 40 - Rapid a atacat poarta lui Gertmonas. Mingea a ajuns la Olimpiu Moruțan, în partea dreaptă, care a centrat în careu, dar fără succes.

Min. 36 - U Cluj a plecat pe un contraatac, Macalou i-a pasat lui Drammeh, iar acesta a șutat pe jos, din afara careului. Aioani a intervenit și a prins mingea fără mari emoții.

Min. 34 - Grameni a șutat din afara careului, cu piciorul stâng, dar mingea trece puțin pe lângă poarta lui Gertmonas

Min. 21 - Hromada a văzut cartonașul galben și va fi suspendat pentru meciul din etapa viitoare cu Hermannstadt

Min. 14 - Moruțan a executat un corner de pe partea stângă, dar apărarea lui U Cluj a reușit să respingă balonul.

Min. 8 - Ocazie mare pentru clujeni. Drammeh a centrat din alergare, iar mingea a ajuns în careu la Bic. Acesta a șutat spre colțul lung, dar Aioani a respins mingea în corner.

Min. 6 - U Cluj obține primul corner al partidei, în urmă unei faze create de Macalou.

Min. 3 - Prima ocazie a Rapidului. Moruțan a executat o lovitură liberă de pe partea stângă, dar Ciobotariu nu a reușit să preia mingea.

Min. 1 - Partida din Giulești a început cu un moment de reculegere în memoria fanilor lui PAOK, care au decedat săptămâna aceasta în județul Timiș, într-un accident rutier.

Echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, Hromada, Christensen - Dobre, Paraschiv, Moruțan

: Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, Hromada, Christensen - Dobre, Paraschiv, Moruțan Rezerve : Iliev, Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, Gheorghe, Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic

: Iliev, Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, Gheorghe, Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă U Cluj : Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu - Codrea, Drammeh - Macalou, Bic, Gheorghiță - Trică

: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu - Codrea, Drammeh - Macalou, Bic, Gheorghiță - Trică Rezerve : Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Silva, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo

: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Silva, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Arbitru: Andrei Florin, A1: Grigoriu Mircea Mihail, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Marcu Claudiu

Andrei Florin, Grigoriu Mircea Mihail, Bucsi Imre-Laszlo, Popa Cătălin, Marcu Claudiu Stadion: Giulești, Bucureşti

În meciul cu U Cluj, fanii rapidiști vor afișa niște bannere în memoria suporterilor lui PAOK care au decedat în această săptămână într-un accident rutier, în județul Timiș.

Pe bannere vor fi afișate numele fiecărei persoane care și-a pierdut viața în accident.

Înainte de startul partidei din Giulești, crainicul arenei a transmis:

„În seara aceasta, gândurile noastre se îndreaptă către Liviu Ungureanu (n.r. - liderul galeriei Rapidului) care nu este prezent din cauza unor probleme de sănătate”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, acesta a fost internat în spital din cauza unor probleme cu tensiunea.

Rapid a comunicat lotul de jucători pentru partida cu U Cluj.

Portari:

Marian Aioani

Dejan Iliev

Fundași:

Leo Bolgado

Andrei Borza

Denis Ciobotariu

Răzvan Onea

Patrick Popa

Robert Sălceanu

Mijlocași:

Tobias Christensen

Gabriel Gheorghe

Constantin Grameni

Jakub Hromada

Kader Keita

Olimpiu Moruțan

Andrei Șucu

Cătălin Vulturar

Atacanți:

Alexandru Dobre

Drilon Hazrollaj

Timotej Jambor

Elvir Koljic

Daniel Paraschiv

Claudiu Petrila

Cristian Manea nu figurează pe lista pentru acest meci. Clubul a anunțat că fundașul este învoit din motive personale, după decesul mamei sale.

„Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi.

Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a notat clubul, într-un comunicat.

Costel Gâlcă: „Trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați”

Giuleștenii au strâns în acest sezon, pe teren propriu, șapte victorii, două remize și au suferit doar două înfrângeri.

„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă care e organizată foarte bine, care are foarte multă mobilitate în teren. Cu un antrenor care, de când a venit, a câștigat 8 meciuri din 12, a făcut două egaluri și are doar două înfrângeri, dacă nu mă înșel.

Un meci în care trebuie să dăm continuitate la ceea ce am făcut la Arad, în multe momente de joc. Chiar dacă am văzut că unii au spus că nu am jucat foarte bine, era o echipă greu de dominat, era greu să câștigi pe acel teren.

Și de aceea cred că, dacă vom continua cu acele momente de organizare ofensivă și defensivă, putem câștiga acest meci. Bergodi e un antrenor care cunoaște bine campionatul și care lucrat și în acest club.

În primul rând, noi trebuie să avem o atitudine foarte bună, apoi să stăm bine tactic, și ofensiv, și defensiv. Și trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați, să verticalizăm cât mai repede, să ajungem la poarta lor și să-i punem sub presiune.

Cred că echipa a avut o atitudine foarte bună în ultimele săptămâni și am încredere că va face un joc bun” , a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

101 întâlniri au avut, în total, cele două echipe în principala competiție internă: de 43 de ori s-au impus giuleștenii, de 40 de ori au câștigat ardelenii, iar 18 partide s-au încheiat la egalitate. Duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj este cel mai vechi din istoria actualului campionat, conform lpf.ro

Cristiano Bergodi: „ Sperăm să facem o figură mai frumoasă decât am făcut cu Dinamo”

Partida va avea o încărcătură specială pentru Cristiano Bergodi, care i-a pregătit pe giuleșteni în trei rânduri: în sezonul 2007-2008, 2014-2015 și 2023-2024.

„Întâlnim o echipă foarte bună, care va lupta, alături de Dinamo și Craiova, pentru câștigarea titlului. Știu ce se întâmplă în Giulești și e un meci foarte greu pentru noi, dar băieții s-au antrenat foarte bine.

Fiecare partidă se joacă fără frică, cu curaj, iar noi mergem acolo să luăm punct sau puncte. Sperăm să facem o figură mai frumoasă decât am făcut cu Dinamo (n.r. - înfrângere, scor 0-1).

Rapidul este o echipă redutabilă, foarte bună, care a început să joace mai bine decât la startul campionatului. Acum a luat un jucător exponențial, de valoare, cum e Moruțan.

A pus cireașa pe tort, e un jucător important și a arătat asta în cele câteva minute în care a jucat cu UTA”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

La nivel de lot, avem doar problema cu Jovo (n.r. - Jovo Lukic), care e în refacere și stă bine. Vedem cum putem face cu el, pentru că e un jucător foarte important în atac pentru noi. Ceilalți sunt apți, și Nistor a revenit și s-a pregătit cu echipa și sunt liniștit. Iulian Cristea a avut o mică problemă în prima repriză cu Slobozia, dar a revenit la antrenamente și a făcut tot cu echipa Cristiano Bergodi

Ultimul succes al giuleștenilor în confruntările cu U Cluj, în Superliga, datează din 23 iulie 2023, când Rapid s-a impus în deplasare cu 3-0.

„Eu, de exemplu, am pierdut împotriva lui U Cluj (n.r. - scor 2-3 pe 27 noiembrie 2023), după un meci incredibil. În prima repriză a fost multă presiune pusă de suporteri, am condus, iar a doua repriză am luat două goluri.

Acolo există o presiune mare din partea suporterilor, știe toată lumea. Sper că jucătorii mei, care au o anumită experiență, să joace un meci normal, frumos.

Statisticile spun că, și când eram eu la Rapid, și anul trecut, U Cluj a luat puncte în Giulești. Statisticile ne sunt favorabile, dar fiecare meci are istoria lui.

Noi suntem în creștere și avem această șansă de a ne lupta și de a ne gândi la un loc în play-off”, a mai spus Bergodi.

