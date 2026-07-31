A curs cu bere pe „Ion Oblemenco” Record de vânzări la U Craiova - Levski. Suma uriașă care intră în conturile campioanei României

U CRAIOVA - LEVSKI 2-2 (2-3 la general). Oltenii au fost eliminați din Liga Campionilor, dar s-au ales cu o sumă impresionantă din vânzarea de bere.

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După ce președintele Nicușor Dan a promulgat recent Legea 4 cu modificările aduse de Parlament, suporterii din România pot consuma alcool pe stadion.

Record de beri vândute la U Craiova - Levski 2-2

Peste 27.000 de spectatori au luat cu asalt stadionul din Bănie la meciul retur al „dublei” din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Pe lângă banii din bilete, campioana României a obținut o sumă extrem de importantă și din vânzarea de bere.

Peste 30.000 de pahare de bere au fost vândute pe „Oblemenco”. Un pahar de 0,25 litri a costat între orele 18:30 și 19:30 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere, informează fanatik.ro.

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U Craiova va avea propriul brand de bere

După ce Legea 4 a fost promulgată, oltenii au ales să-și lanseze propriul brand de bere: Maxima Pilsner.

Sursa citată informează că primul pas a fost făcut deja: campioana României a înregistrat marca la OSIM.

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