Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal privind conținutul rasist și/sau vulgar al bannerelor afișate de galerii la derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 este o rușine.

Asta ca să nu ne mai încurcăm cu nuanțele. De asemenea, explicația dată de CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) privind aceleași opere de artă populară este tot o rușine. Și unii, și ceilalți s-au spălat pe mâini precum chirurgul înainte de operație. Temeinic, să nu se infecteze. Pacientul? Dumnezeu cu mila!

Ce spun pe scurt LPF și CNCD? Simplu, Liga se apără, susținând că artefactele cu pricina, produse serie limitată ale unor ultrași care se cred poeți, nu au fost prezentate la ședința tehnică premergătoare meciului.

Pe bune? Adică vă așteptați ca alde Bocciu sau Elias să pună pe masă bannerele pentru a fi analizate literar de observatorul meciului și de brigada de arbitri?

Credeați că ultrașii într-un puseu autoflagelator vor decide că rămâne la latitudinea oficialilor partidei să stabilească dacă substantivul feminin de origine latină pu…a nu era cumva denumirea unei localități din Croația?

Sau că trimiterile la etnia unor suporteri rapidiști erau referințe pentru examenul de Bac din poemul epic „Țiganiada” a lui Ion Budai Deleanu?

Citiți și vă cruciți

În continuarea comunicatului, LPF aruncă responsabilitatea în tomberonul firmei de pază și a Jandarmeriei, pretinzând că aceste entități ar fi singurele în măsură a acționa.

Te cutremuri când afli că „respectivele bannere au fost introduse in stadion și afișate prin încălcarea dispozițiilor ROAF și a prevederilor legii 4/2008”. Și noi care credeam că băieții din galerii sunt niște campioni ai respectării legii.

Revoltătoare de-a dreptul sunt însă punctele 5 și 6 din textul emanat de la instituția condusă teoretic de Gino Iorgulescu și de facto de Justin Ștefan. Citiți și vă cruciți, că tot își face lumea cruci prin fotbalul românesc mai abitir ca la Patriarhie.

„Arbitrul jocului și cu atât mai puțin observatorul delegat de LPF nu au competența și nici autoritatea regulamentară de a întrerupe sau suspenda partida din cauza afișării unor bannere neautorizate. (...) Observatorul jocului delegat de LPF are prerogative în consemnarea tuturor incidentelor și neconformităților referitoare la organizarea jocului în raportul de observare, care ulterior este analizat de Comisia de Disciplină a FRF, lucru care se va întâmpla cu siguranță”.

CNCD e pă discriminare, nu pă „jicniri”

Ne-am liniștit, gata. Cu siguranță va fi analizată situația de la derby așa cum analizezi de la București furtul bijuteriilor de la Luvru. Iar concluzia va fi că asta e, se mai întâmplă. Apoi vom trece la următoarea etapă.

Am văzut cum lucrează LPF de-a lungul nesfârșitelor mandate ale lui Gino, comunicatul acesta sfidător nu ar trebui să mire.

Perplexitatea vine însă din atitudinea secretarului de stat pe probleme de discriminare, practic vocea cea mai avizată a CNCD. Cristian Jura spune următoarele: „Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar noi nu sancționăm vulgaritățile. Noi ne ocupăm cu partea de discriminare”.

Ba ne dezamăgiți, domnule Jura. Știți de ce? Pentru că în afara vulgarităților au existat și au tronat la vedere următoarele bannere:

„Decât toată viața cioară / Mai bine o zi vultur”,

„Aceleaşi dume expirate: fier, păsări şi obiecte furate”,

„Dacă fanii dinamoviști se numesc «câini», fanele cum se numesc?”

Acestea ce erau, metafore? Licențe poetice?

Nimic bun

Ce ar mai fi de spus, stimați microbiști și dragi microbiste, fără să sune a pedagogie ieftină? Nu mare lucru.

Cât timp cei în drept și în putere să înlăture mizeria dau comunicate în bătaie de joc, chiar nimic bun nu are cum să se întâmple. Ba chiar miroase a complicitate cu cei care poluează stadioanele.

Firesc, oamenii decenți, porecliți cetățeni, majoritari, suporteri și ei, vor continua să fie acoperiți de cei pe care nu are rost să mai irosim epitetele.