Cristian Geambașu LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?! +8 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 17:19
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 17:19
  • Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal privind conținutul rasist și/sau vulgar al bannerelor afișate de galerii la derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 este o rușine. 
  • Asta ca să nu ne mai încurcăm cu nuanțele. De asemenea, explicația dată de CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) privind aceleași opere de artă populară este tot o rușine. Și unii, și ceilalți s-au spălat pe mâini precum chirurgul înainte de operație. Temeinic, să nu se infecteze. Pacientul? Dumnezeu cu mila!

Ce spun pe scurt LPF și CNCD? Simplu, Liga se apără, susținând că artefactele cu pricina, produse serie limitată ale unor ultrași care se cred poeți, nu au fost prezentate la ședința tehnică premergătoare meciului.

Pe bune? Adică vă așteptați ca alde Bocciu sau Elias să pună pe masă bannerele pentru a fi analizate literar de observatorul meciului și de brigada de arbitri?

Credeați că ultrașii într-un puseu autoflagelator vor decide că rămâne la latitudinea oficialilor partidei să stabilească dacă substantivul feminin de origine latină pu…a nu era cumva denumirea unei localități din Croația?

Sau că trimiterile la etnia unor suporteri rapidiști erau referințe pentru examenul de Bac din poemul epic „Țiganiada” a lui Ion Budai Deleanu?

Citiți și vă cruciți

În continuarea comunicatului, LPF aruncă responsabilitatea în tomberonul firmei de pază și a Jandarmeriei, pretinzând că aceste entități ar fi singurele în măsură a acționa.

Te cutremuri când afli că „respectivele bannere au fost introduse in stadion și afișate prin încălcarea dispozițiilor ROAF și a prevederilor legii 4/2008”. Și noi care credeam că băieții din galerii sunt niște campioni ai respectării legii.

Revoltătoare de-a dreptul sunt însă punctele 5 și 6 din textul emanat de la instituția condusă teoretic de Gino Iorgulescu și de facto de Justin Ștefan. Citiți și vă cruciți, că tot își face lumea cruci prin fotbalul românesc mai abitir ca la Patriarhie.

„Arbitrul jocului și cu atât mai puțin observatorul delegat de LPF nu au competența și nici autoritatea regulamentară de a întrerupe sau suspenda partida din cauza afișării unor bannere neautorizate. (...) Observatorul jocului delegat de LPF are prerogative în consemnarea tuturor incidentelor și neconformităților referitoare la organizarea jocului în raportul de observare, care ulterior este analizat de Comisia de Disciplină a FRF, lucru care se va întâmpla cu siguranță”.

Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului

Galerie foto (8 imagini)

Mesajele galeriei lui Rapidului la adresa lui Dinamo Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
+8 Foto
labels.photo-gallery

CNCD e pă discriminare, nu pă „jicniri”

Ne-am liniștit, gata. Cu siguranță va fi analizată situația de la derby așa cum analizezi de la București furtul bijuteriilor de la Luvru. Iar concluzia va fi că asta e, se mai întâmplă. Apoi vom trece la următoarea etapă.

Am văzut cum lucrează LPF de-a lungul nesfârșitelor mandate ale lui Gino, comunicatul acesta sfidător nu ar trebui să mire.

Perplexitatea vine însă din atitudinea secretarului de stat pe probleme de discriminare, practic vocea cea mai avizată a CNCD. Cristian Jura spune următoarele: „Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar noi nu sancționăm vulgaritățile. Noi ne ocupăm cu partea de discriminare”.

Ba ne dezamăgiți, domnule Jura. Știți de ce? Pentru că în afara vulgarităților au existat și au tronat la vedere următoarele bannere:

  • „Decât toată viața cioară / Mai bine o zi vultur”, 
  • „Aceleaşi dume expirate: fier, păsări şi obiecte furate”, 
  • „Dacă fanii dinamoviști se numesc «câini», fanele cum se numesc?”

Acestea ce erau, metafore? Licențe poetice?

Nimic bun

Ce ar mai fi de spus, stimați microbiști și dragi microbiste, fără să sune a pedagogie ieftină? Nu mare lucru.

Cât timp cei în drept și în putere să înlăture mizeria dau comunicate în bătaie de joc, chiar nimic bun nu are cum să se întâmple. Ba chiar miroase a complicitate cu cei care poluează stadioanele.

Firesc, oamenii decenți, porecliți cetățeni, majoritari, suporteri și ei, vor continua să fie acoperiți de cei pe care nu are rost să mai irosim epitetele.

rapid bucuresti dinamo bucuresti lpf cncd bannere
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share