Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina +8 foto
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 16:41
  • Dinamo - Rapid 0-2. Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat după afișarea bannerelor vulgare.
  • LPF a transmis o serie de precizări. Potrivit Ligii, respectivele mesaje nu au primit aprobare din partea celor autorizați în acest sens, întrucât acestea nu le-au fost prezentate.

Derby-ul Dinamo - Rapid a adunat aproape 35.000 de suporteri în tribune, iar cele două peluze s-au întrecut în bannere cu mesaje destinate rivalilor.

Dinamo - Rapid 0-2. LPF: „Cele trei bannere nu au fost prezentate”

Concret, au fost afișate bannere vulgare în peluza rapidistă, cu injurii adresate rivalilor, iar în cea a lui Dinamo au apărut mesaje rasiste, despre care CNCD a transmis că nu poate lua măsuri.

Oficialii Ligii Profesioniste susțin că verificarea bannerelor le revine celor de la pază și protecție, dar și organizatorilor clubului, iar cele vulgare ar fi fost introduse ilegal.

Comunicatul transmis de LPF:

„În urma apariției în spațiul mass-media din perioada imediat următoare desfășurării meciului dintre FC Dinamo București și FC Rapid București, din cadrul etapei a 13-a din Superliga, a unor observații și opinii referitoare la conținutul unor bannere cu caracter vulgar ce au fost afișate în timpul desfășurării partidei de pe Arena Națională, Liga Profesionistă de Fotbal ține să precizeze următoarele:

  • 1. Cele trei bannere cu conținut vulgar explicit nu au fost prezentate și, prin urmare, nici aprobate de către observatorul de joc și de către comandantul forțelor de jandarmi la ședința tehnică premergătoare meciului.
  • 2. Respectivele bannere au fost introduse in stadion și afișate prin încălcarea dispozițiilor ROAF și a prevederilor legii 4/2008.
  • 3. Responsabilitatea regulamentară și legală a introducerii și afișării bannerelor în stadion revine societății de pază și protecție, precum și clubului organizator al meciului.
  • 4. Decizia extragerii bannerelor neautorizate din mijlocul suporterilor sau a evacuării grupului de spectatori care au afișat mesajele respective, explicit vulgare, aparține firmei de pază și protecție și, la solicitarea acesteia, pot interveni și forțele de jandarmi, dacă se constată oportunitatea unei asemenea măsuri.
  • 5. Arbitrul jocului și cu atât mai puțin observatorul delegat de LPF nu au competența și nici autoritatea regulamentară de a întrerupe sau suspenda partida din cauza afișării unor bannere neautorizate.
  • 6. Observatorul jocului delegat de LPF are prerogative în consemnarea tuturor incidentelor și neconformităților referitoare la organizarea jocului în raportul de observare, care ulterior este analizat de Comisia de Disciplină a FRF, lucru care se va întâmpla cu siguranță”.
Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului

Galerie foto (8 imagini)

Mesajele galeriei lui Rapidului la adresa lui Dinamo Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 lpf EXPLICATII bannere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
