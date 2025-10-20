„Nu sancționăm asta”  CNCD, reacție oficială după mesajele afișate la derby-ul Dinamo - Rapid: „Intră în competența altor organe”  +8 foto
Mesaj la Dinamo - Rapid FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Nu sancționăm asta” CNCD, reacție oficială după mesajele afișate la derby-ul Dinamo - Rapid: „Intră în competența altor organe”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 18:31
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 18:31
  • Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a oferit o reacție oficială după mesajele afișate de cele două galerii la derby-ul Dinamo - Rapid, scor 0-2.

Partida dintre cele două rivale bucureștene a bătut recordul de asistență din acest sezon de Liga 1 pe Arena Națională. La meci au fost prezenți 34.700 de spectatori.

CNCD, reacție oficială după mesajele afișate la Dinamo - Rapid

Suporterii celor două formații au afișat pe parcursul partidei mai multe mesaje jignitoare sau cu tentă rasistă, fapt care nu a rămas neobservat.

Astăzi, Cristian Jura, secretarul de stat pe probleme de discriminare, a explicat că CNCD nu poate sancționa mesajele vulgare, Jandarmeria fiind autoritatea competentă să ia astfel de măsuri.

„Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar noi nu sancționăm vulgaritățile. Noi ne ocupăm cu partea de discriminare.

Am înțeles că au fost foarte multe bannere afișate care au conținut mesaje vulgare.

Asta intră în competența altor organe, adică Jandarmeria, care ar putea să sancționeze afișarea acestor bannere”, a transmis Jura, conform orangesport.ro.

Mesaje grosolane afișate la derby

Deși spectacolul fotbalistic a fost la un nivel ridicat pe cel mai mare stadion al țării, mai multe evenimente reprobabile au ieșit în evidență.

Suporterii rapidiști au ales să nu respecte momentul de reculegere ținut în memoria lui Cătălin Hîldan, Flavius Domide și a victimelor exploziei din cartierul Rahova. „Giuleștenii” au continuat să cânte imnul echipei, fiind ulterior huiduiți de către restul spectatorilor.

Pe lângă asta, ambele galerii au afișat mai multe mesaje vulgare sau chiar jignitoare.

„Decât toată viața cioară / Mai bine o zi vultur”, „Aceleaşi dume expirate: fier, păsări şi obiecte furate”, „Dacă fanii dinamoviști se numesc «câini», fanele cum se numesc?”, sunt doar câteva dintre bannerele afișate.

