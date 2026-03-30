Despre violența unor fotbaliști și despre compromisurile scârboase acceptate de o parte dintre victime. Despre lucruri care sunt trecute sub tăcere pentru că ies de sub umbrela discursului corect politic.

Mai multe asociații ale suporterilor lui Tottenham, printre care Spurs Reach, Proud Lilywhites și Women of The Lane, au protestat împotriva eventualei numiri a lui Roberto de Zerbi ca antrenor al ocupantei locului 17 din Premier League.

Opoziția fanilor The Spurs este legată de atitudinea tolerantă a lui De Zerbi față de Mason Greenwood, pe care l-a avut sub comandă în perioada în care a antrenat Olympique Marseille.

Victimă bătută măr, iubită, parteneră și mamă

Pe scurt, povestea lui Greenwood este următoarea. În octombrie 2022, jucătorul lui United pe atunci era învinuit de „tentativă de viol, comportament coercitiv și agresiune care a cauzat vătămări corporale”.

Acuzațiile veneau din partea unei tinere, fiind însoțite în mediul online de imagini și videoclipuri care șocau. O femeie plină de sânge pe față, cu vânătăi pe mâini.

„To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me” (Tuturor celor care vor să afle ce mi-a făcut de fapt Mason Greenwood), era textul scris de victimă care însoțea imaginile greu de privit. Tânăra se numea Harriet Robson.

Tânăra se numește și acum tot Harriet Robson, dar are o altă abordare asupra lumii, vieții și a lui Greenwood.

O familie unită

În februarie 2023, la mai puțin de o jumătate de an de la evenimentele care indignaseră un întreg Regat, Procuratura britanică decidea încetarea urmăririi acuzatului din cauza „retragerii martorilor cheie” (ghiciți cine!) și a „lipsei perspectivei realiste de condamnare”.

Ulterior retragerii acuzațiilor, Greenwood s-a împăcat cu victima Harriet Robson, cu care are acum 2 copii. Ce vreți final mai fericit al unei povești, în care doi oameni s-au iubit și s-au urât, dar au ales să rămână împreună, să formeze o familie unită? Cum spun englezii, a true fairy tale.

Păi, nu merită?

Aproape să-ți dea lacrimile. Dar de nervi. Care este diferența dintre ipocrizia lui Roberto de Zerbi care îl spăla pe Greenwood, spunând că este un „tip bun, care a plătit un preț greu” (ghiciți cui?!) și cealaltă prefăcătorie, a comunicatelor corecte politic și găunoase în conținut ale suporterilor?

Greenwood este un agresor, un prădător sexual. Sau poate doar o brută, ceea ce nu schimbă datele problemei violenței față de femei. Dar această Harriet Robson ce este? Sau ce a devenit ea din momentul în care a decis să-și retragă acuzațiile pentru a profita de banii fotbalistului?

Ceea ce a făcut Harriet Robson nu este compromis, este o mizerie. Este prostituție. Niște pumni acolo pentru un apartament luxos, o mașinuță la scară și niște Louis Vuitton-uri în debara. Păi, nu merită?

Fața murdară a celebrității

Plecând de aici, de la cazul Greenwood-Robson, ar fi de aprofundat tiparul relației toxice dintre fotbaliștii plini de bani și de hormoni și fetele de ocazie pe care aceștia le întâlnesc în expedițiile lor în diferite lăcașe de cultură ca pub-urile sau cluburile de noapte.

Care este balansul între latura penală a violenței fotbaliștilor și cât este responsabilitatea morală a femeilor care nu doar le acceptă avansurile, ci le și încurajează?

Dani Alves și Robinho au făcut sau încă sunt în pușcărie pentru violuri. Alții sunt liberi pentru că alte Harriete au colaborat cu avocații apărării. Aceasta este fața nici măcar ascunsă a celebrității fotbaliștilor.

Lamine Yamal și-a sărbătorit majoratul cu un spectacol asigurat de persoane suferind de nanism. Pitici pe românește. Cine știe ce mai urmează? Până atunci însă, fotbaliștii faimoși și-au luat măsuri de precauție. Mai nou, în prezența unui avocat, domnișoarele semnează un de contract prin care atestă că merg de bună voie cu fotbalistul.

Universul în expansiune și bordelul Epstein

Aflând lucruri despre Afacerea Epstein, ne-a luat greața. În bordelul de lux al lui Epstein nu era vorba despre un fotbalist care a violat-o și a umplut-o de sânge pe cea care ulterior a consimțit să-i devină parteneră de viață, ci de ceva mult mai mare. Acolo, degradarea a atins cote inimaginabile.

Printre tot soiul de vipuri, foști președinți de stat și de prinți problematici, toți beneficiari de servicii sexuale cu minore, s-au regăsit inclusiv personaje ilustre din zona științei și tehnologiei. Bill Gates, Stephen Hawking?! Ce oroare! Dar o eventuală discuție (și) despre responsabilitatea victimelor este închisă înainte de a începe. Veghează corectitudinea politică. Ți se spune.

Fetele erau minore, erau naive. Au intrat într-un mecanism infernal al unui proxenet internațional. Perfect adevărat. Dar și minorii sunt înzestrați cu simț de discernământ. Au un set de valori. Știu în principiu ce bine și ce e rău. Puteau spune nu înainte să se urce în avioanele care le duceau în destinații exotice. Bănuiesc că nu ca să afle despre teoria universului în expansiune. Chiar nu pricepem?

O zi din viața cuplului Greenwood-Robson

Vinovăția agresorilor este neîndoielnică. Perversiunea lor dezgustă. Dar fetele pentru care ai toată compasiunea ce așteptau de la acele escapade? Prelegeri despre discontinuitatea fasciculului de lumină? Sau o rampă de lansare către o carieră de escortă sau de model? Către o lume cu bani câștigați ușor.

În cazul lor, sistemul a funcționat până acolo unde le-a distrus viețile. La Harriet Robson sistemul a generat o înțelegere scârboasă și un cuplu întemeiat pe viol. Puteți să vă imaginați o zi din viața familiei Greenwood-Robson? Așa, între două meciuri din Premier League.