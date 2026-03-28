Protest la Tottenham  Fanii echipei lui Drăgușin nu-l vor antrenor pe fostul jucător din Liga 1: „Minimalizează gravitatea violenței”

Spurs, locul 17 în Premier League, îi caută înlocuitor antrenorului Igor Tudor

Formația lui Radu Drăgușin s-a gândit la Adi Hutter, ultima dată la AS Monaco, iar pe listă a intrat și Roberto de Zerbi, 46 de ani, care a plecat luna trecută de la Marseille.

Suporterii lui Tottenham au protestat însă la auzul numelui italianului, care a evoluat ca fotbalist în Liga 1, la CFR Cluj, între 2010 și 2012.

Fanii Spurs, la unison: „«Nu» lui De Zerbi!”

Asociația oficială a suporterilor LGBTQI+ „Proud Lilywhites”, grupul Spurs Reach și grupul Women of The Lane au emis comunicate în care s-au declarat împotriva numirii lui De Zerbi.

Proud Lilywhites au scris: „Am văzut știrile care îl leagă pe Roberto De Zerbi de postul de la Tottenham și, sincer, nu ni se pare corect.

Ne pasă profund de acest club, nu doar de ceea ce se întâmplă pe teren, ci și de ceea ce reprezintă Tottenham în afara lui. Nu este vorba doar despre rezultate sau stilul de a juca fotbal. Este vorba despre valori, identitate și genul de oameni pe care îi alegem să ne reprezinte.

Cu toții vrem ca Spurs să meargă mai departe, dar contează cum facem asta.

Când cineva aflat în acea poziție apără public un jucător precum Mason Greenwood și prezintă lucrurile într-un mod care minimalizează gravitatea a ceea ce s-a întâmplat, contează, nu doar izolat, ci și prin ceea ce semnalează.

Suntem mândri de progresul înregistrat în ceea ce privește transformarea fotbalului într-unul mai incluziv și mai primitor. Acest progres contează și nu poate fi compromis sau tratat ca fiind secundar.

Nu cerem perfecțiune. Cerem responsabilitate, transparență și o conducere care să reflecte valorile pe care acest club pretinde că le susține. Toți împreună, întotdeauna. Asta trebuie să însemne ceva. «Nu» lui De Zerbi!”.

Women of the Lane au adăugat: „Vrem să fim clare cu privire la modul în care aceste speculații sunt percepute de multe femei și aliate din comunitatea noastră.

De Zerbi l-a apărat public pe Mason Greenwood într-un mod care minimalizează gravitatea violenței masculine împotriva femeilor și a fetelor. Acest lucru ridică semne de întrebare serioase cu privire la judecată și conducere.

Aceasta nu este o numire pe care Tottenham Hotspur ar trebui să o facă”.

Grupul Spurs Reach a comentat: „Comentariile atribuite anterior lui Roberto De Zerbi, inclusiv remarcile publice în apărarea și contextualizarea lui Mason Greenwood în urma unor acuzații grave, au fost criticate pe scară largă, pentru că par să minimizeze gravitatea violenței împotriva femeilor.

Indiferent de intenție, o astfel de încadrare riscă să normalizeze atitudini dăunătoare, să diminueze experiențele supraviețuitorilor și să transmită un mesaj profund îngrijorător despre ceea ce este tolerat în cadrul jocului.

Cu toții vrem ca clubul să progreseze, dar trebuie să o facă într-un mod care să reflecte valorile sale. «Nu» lui De Zerbi!”.

De Zerbi l-a apărat pe Greenwood

Mason Greenwood și partenera sa, Harriet Robson

Fost atacant al echipei Manchester United, Greenwood a fost acuzat în octombrie 2022 de tentativă de viol, comportament coercitiv și agresiune care a cauzat vătămări corporale, pe baza unor acuzații referitoare la o tânără, după ce imagini și videoclipuri au fost postate în mediul online.

Serviciul Procuraturii Coroanei a retras acuzațiile în februarie 2023 din cauza „retragerii martorilor cheie” și a „lipsei unor perspective realiste de condamnare”. Greenwood și-a reluat ulterior cariera și s-a alăturat echipei Marseille în 2024.

În noiembrie, antrenorul De Zerbi l-a descris pe Greenwood ca fiind un „tip bun” care a plătit un „preț greu” și a adăugat: „Mă întristează ce s-a întâmplat în viața lui, pentru că eu cunosc o persoană total diferită de cea descrisă”.

Ulterior retragerii acuzațiilor împotriva sa, Greenwood s-a împăcat cu femeia care făcuse acuzațiile, Harriet Robson, cu care acum are doi copii.

Imaginile postate de Harriet Robson acum 4 ani, în care-l acuza de violență domestică pe Greenwood

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport