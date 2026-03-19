Cristian Geambașu O rușine de meci!
Cristian Geambașu O rușine de meci!

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 22:59
  • Atunci când pe teren și în tribune domnește dușmănia, nu ai nicio șansă să vezi fotbal. Vezi în schimb trageri de timp, obstrucții, simulări, faulturi primitive.
  • Din tribune auzi mizerii. Tribune goale pline de ură. Suntem la marginea civilizației, dar ținem coada sus și ne credem deștepți, dar mai ales șmecheri.

Atmosferă toxică pe Arena Națională la meciul Dinamo-Craiova. Ură densă în tribune, dușmănie pe teren, oameni din staff care contribuie la scandalul general. Limbaj scabros și rasist, arbitraj molâu și complice cu Craiova al lui Horațiu Feșnic, care sub pretextul că a oferă fluență jocului a tolerat tragerile de timp ale oltenilor.

Frumos derby, nu? Așa arată un pseudo derby când mai mult nu s-a jucat, iar atunci când s-a mai jucat ceva cei 22 de oameni s-au întrecut în greșeli individuale și faulturi nedemne de această meserie numită fotbal.

Zmeura de Aur goes to Dinamo!

Antifotbal de cea mai pură esență între o candidată reală în lupta pentru titlu, Craiova, și o pretendentă utopică, Dinamo. Cu meciul de joi seara, după a 5-a înfrângere consecutivă, Dinamo se înscrie temeinic la titlul de Zmeura de aur a play-off-ului. Băieții lui Kopic și Kopic însuși au câștigat la toate categoriile.

Pentru cel mai prost film în general, pentru cea mai proastă regie și cea mai slabă interpretare, rol principal și secundar. Zmeura pentru film străin de fotbal a fost adjudecată de întreaga echipă în alb-roșu, dar concurența a fost mare fiindcă și cei echipați în albastru au lucrat serios la urâțenia meciului.

Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Profanarea fotbalului

Enumerarea ocaziilor, oricum puține, este inutilă. Meschinăria din jocul Craiovei nu face cinste echipei care se pretinde continuatoarea Craiovei Maxima. Oroarea profanării mormântului lui Ilie Balaci a fost continuată cu profanarea fotbalului pe Arena Națională.

Am văzut formații în inferioritate numerică capabile să producă fotbal, nu o cascadă de trageri de timp aplaudată la final de specialiști. Faultul de cartonaș roșu al lui Bancu și evoluția mediocră a lui Opruț, totul sub ochii lui Mircea Lucescu, arată care sunt variantele pentru postul de fundaș stânga. 

Scopul nu scuză pierderea noastră de timp

Hilarul evoluțiilor lui Adrian Mazilu este expresia deplină a ratării. Dinamo și-a atins limitele nu mai este nicio îndoială. Kopic și-a epuizat ideile și puterea de mobilizare, subțirimea lotului acționează ca o boală care mănâncă pe dinăuntru.

Epassy este un portar slab, care nu apără nicio minge mai dificilă, Boateng e cu mintea în altă parte, Stoinov aleargă doar în viteza a doua, Cîrjan nu mai știe să dea decât pase la coechipieri aflați în ofsaid.

Așa arată echipa care visa la titlu, pardon, la cai verzi, până acum vreo două, trei săptămâni. Despre marea Craiovă, dincolo de dizgrațioasa filozofie scopul scuză mijloacele, nimic.

Așa arată o parte semnificativă a resurselor fotbalului românesc înaintea partidei de baraj cu Turcia. Asta dacă vrem să privim adevărul fără ochelari de eclipsă.

Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Burleanu și burlescul

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

