Dinamo - U Craiova. Nicușor Bancu (33 de ani) a văzut cartonașul roșu chiar înainte de pauza derby-ului de pe Arena Națională.

Duelul din etapa #2 a play-off-ului din Liga 1 a venit cu multiple conflicte între cele două tabere, mai ales pe finalul primei reprizei.

Dinamo - U Craiova. Nicușor Bancu, eliminat chiar înainte de pauză

Prima parte a derby-ului de pe Arena Națională a fost prelungită cu 5 minute, în urma unor conflicte izbucnite la marginea terenului, între oficialii și jucătorii celor două formații.

Chiar în ultimul minut din timpul suplimentar, Bancu a avut o intrare de neînțeles asupra lui Sivis, cu talpa direct pe călcâiul piciorului stâng.

Căpitanul Craiovei nu a fost nici măcar aproape de a lovi mingea, iar arbitrul Horațiu Feșnic nu a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului oltean.

Eliminarea lui Bancu a venit la trei minute după ce Etim reușise să deschidă scorul pentru Craiova.

