„Țiganule, țiganule!” Iar rasism pe Arenă anti-Baiaram. Ultrașii Sud Dinamo și PCH l-au insultat din nou pe atacantul Craiovei +50 foto
alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 22:19
  • DINAMO - U CRAIOVA. S-a repetat scandalul din 9 februarie, de la confruntarea din sezonul regulat.
  • Și atunci l-au insultat ultrașii de la Sud Dinamo pe Ștefan Baiaram. Joi seară au făcut la fel. La finalul primei reprize, cei de la PCH au repetat scandarea rasistă.
  • Baiaram a fost înlocuit la pauză de antrenorul Craiovei, pentru a evita continuarea scandalului.
  • Departe de atmosferă frenetică pe Arena Națională. A frapat diferența dintre mesajul frumos lansat de jucători pe teren, înaintea meciului, și reacțiile oribile ale galeriilor. 

Puțini spectatori pe Arena Națională joi seară, chiar dacă e Dinamo - U Craiova, primul duel direct în play-off. Sub 10.000 de fani, inclusiv o mie de alb-albaștri.

Diferență mare față de precedentele confruntări din acest sezon:

  • 22.440 la Craiova - Dinamo 2-2, pe 26 septembrie. 
  • 15.548 la Dinamo - Craiova 2-2, pe 9 februarie. 

Ce diferență de la „Adoptă un câine” la „m…” în ambele direcții

La fel, diferență mare pe stadion între mesajul inițial, frumos, caritabil de pe teren și reacțiile peluzelor.

Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Jucătorii au intrat pe gazon având cățeluși în brațe, promovând adoptarea animalelor.

„Umple golul din viața ta. Adoptă un câine!”, scria pe bannerul prezentat. Nu era o premieră la meciurile lui Dinamo.

Suporterii Craiovei au dat tonul insultelor. Multe, în cascadă:

„Dinam, m… Dinamo” sau „Câini spurcați, de p… să ne luați!” sau „Săriți cu toții și strigați tare să moară câinii din Ștefan cel Mare”.

Fluturau steagurile mari cu Ilie Balaci și Costică Ștefănescu și repetau identic insultele lansate și în Giulești, la Rapid - Dinamo.

Alt scandal rasist împotriva lui Baiaram. Și Sud Dinamo, și PCH

Când au schimbat și au strigat „Hei, Hei, Hai, Știința!”, rivalii de la PCH au urlat: „Voi nu sunteți Știința Craiova”. Nu doar atât. Și „La olteni, m.. la olteni”.

Craiovenii au afișat un banner contra Dinamo: „V-au furat Rapizii, e adevărat. Dar voi furați de-o viață, de când v-ați înfiiințat”.

Nu mult mai târziu s-a declanșat iar ce e mai rău pe stadioanele de fotbal. Rasismul.

La fel ca la confruntarea din 9 februarie, în sezonul regulat, ultrașii Sud Dinamo au strigat spre Ștefan Baiaram, extrema Craiovei, care alerga chiar prin fața lor: „Țiganule, țiganule”.

Era minutul 39 pe Arenă și crainicul le-a cerut suporterilor radicali să pună stop rasismului.

În urmă cu o lună, Baiaram a intrat în conflict cu ei la sfârșitul meciului, a scuipat și a fost suspendat două etape.

Acum, după ce arbitrul a fluierat finalul primei reprize, toată peluza PCH striga contra lui Baiaram: „Țiganule, țiganule”.

