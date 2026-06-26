Cristian Geambașu O victorie a lui Boc
Opinii

Cristian Geambașu O victorie a lui Boc

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 16:10
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 16:11
  • Primarul Clujului nu a acceptat ca reprezentantele Rusiei să participe sub steag propriu la concursul de Cupă Mondială la gimnastică ritmică. Asta deși Federația Internațională tocmai ridicase embargoul.
  • Opozița lui Emil Boc a dat roade, forul de la Moscova retrăgându-și sportivele din competiție. Deci se poate. Se poate să mai avem și curaj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Așteptând să înceapă meciul Ecuador-Germania, butonam telecomanda fără o țintă anume. Am dat peste un documentar francez despre masacrul de la Katyn al celor peste 4.000 de ofițeri polonezi. Cu toții împușcați în cap. Imaginile de arhivă cu gropile comune și scheletele celor uciși sunt cutremurătoare.

Sovieticii au negat de la bun început că sunt autorii crimelor, dând vina pe naziști. După camerele de gazare și cuptoarele de la Auschwitz, Katyn ar fi fost doar încă un episod al atrocităților acestora.

De-abia când a venit perestroika

Ororile de la Katyn au fost documentate încă de la vremea respectivă de cercetători polonezi și independenți, persoane care ulterior au depus mărturie în fața unei comisii din Congresul SUA. Din datarea științifică a rămășițelor omenești rezulta că nu nemții erau vinovați, carnagiul petrecându-se cu doi ani înaintea invaziei armatei lui Hitler.

De-abia la finalul anilor 80, URSS aflată în perioada de reformă oferită de perestroika lui Mihail Gorbaciov, a recunoscut paternitatea masacrului. Lucru pe care acum Vladimir Putin vrea să-l revizuiască. Make Rusia Balșoi Again.

Cristian Geambașu O victorie a lui Boc Cristian Geambașu O victorie a lui Boc

Talpa primarului, un fault necesar

Ce legătură au toate acestea cu sportul? Niciuna, au legătură în schimb cu felul în care mint rușii. Sunt fapte legate organic de arta manipulării și a falsificării faptelor istorice și contemporane. Sunt metode de dezinformare și distorsionare a adevărului ridicate la rang de artă de NKVD, KGB și GRU. Emoționante acronime!

Mulți ruși sunt convinși și astăzi că țara lor este în război cu Ucraina pentru că a fost atacată de armata Kievului. Mai nou, propagandiștii lui Putin au sărit indignați la gâtul lui Emil Boc, primarul Clujului. Boc a declarat că la etapa de Cupă Mondială sportivele rusoaice nu pot concura sub steag propriu, ținând cont de faptul că reprezintă o țară agresoare.

Tipul cedărilor

Măsura anunțată de Boc nu le interzicea rusoaicelor accesul în concurs, ci doar asocierea cu un drapel care se substituie fi implicit unui instrument de propagandă. Luarea fermă de poziție a primarului Clujului vine însă în opoziție cu decizia Federației Internaționale de Gimnastică Ritmică.

Organismul care tutelează sportul cu panglici, măciuci și cercuri a hotărât scoaterea de sub embargo a sportivelor din Rusia. Ceea ce este o panglicărie care, la nivelul ei micuț, cauționează invazia în Ucraina. Complicitatea Federației Internaționale de Gimnastică Ritmică nu este unică, și alte federații sportive internaționale, cum ar fi cea de scrimă, abordând asemănător relația cu forurile de la Moscova.

Fotbalul guvernat de Gianni Infantino, exponent al duplicității și concesiilor, a deschis porțile echipelor sub 15 ani pentru reprezentanții Rusiei. Un pas mic pentru FIFA, un pas mare pentru Kremlin!

Moscova amenință și se retrage. Boc rezistă!

După amenințări explicite venite din partea unor membri ai Dumei (Parlamentul rus), care invocau decizia Federației Internaționale, dar în fața cărora Emil Boc nu a cedat, a apărut informația, confirmată între timp, că rușii au hotărât să nu își mai trimită reprezentantele la concursul de la Cluj.

Uite că o talpă la vremea ei face cât o mie de vorbe goale. Este o victorie mai mult decât simbolică pentru Boc, una care a costat destul curaj și zero bani publici. Bani ai comunității pe care în schimb domnul Boc îi direcționează către echipa de fotbal agreată de primărie. Vorbim despre U Cluj. Lucrurile nu sunt decât foarte puține ori alb imaculat sau negru intens.

Faptul că Emil Boc și-a făcut niște dușmani la Moscova poate fi și motiv de mândrie personală, și caz de îngrijorare. Oricum, de acum devine clar că municipalitatea Clujului nu se va înfrăți cu aceea a Moscovei.

rusia cluj emil boc gimnastica ritmica
Știrile zilei din sport
 Rapid vrea să facă 6 transferuri VIDEO. Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Suntem în negocieri. O să fie schimbări”
Superliga
26.06
Rapid vrea să facă 6 transferuri VIDEO. Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Suntem în negocieri. O să fie schimbări”
Citește mai mult
 Rapid vrea să facă 6 transferuri VIDEO. Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Suntem în negocieri. O să fie schimbări”
Charlie Hebdo șochează Caricatură extremă cu selecționerul Franței după moartea mamei sale: „Aduce cupa acasă”
Campionatul Mondial
26.06
Charlie Hebdo șochează Caricatură extremă cu selecționerul Franței după moartea mamei sale: „Aduce cupa acasă”
Citește mai mult
Charlie Hebdo șochează Caricatură extremă cu selecționerul Franței după moartea mamei sale: „Aduce cupa acasă”
Și-au pierdut „perla” pe nimic Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat la națională: „De asta îi place lui Hagi”
Superliga
26.06
Și-au pierdut „perla” pe nimic Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat la națională: „De asta îi place lui Hagi”
Citește mai mult
Și-au pierdut „perla” pe nimic Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat la națională: „De asta îi place lui Hagi”
Legenda luptă din nou cu cancerul Chris Evert dezvăluie că „nemiloasa” boală a recidivat pentru a treia oară
Tenis
26.06
Legenda luptă din nou cu cancerul Chris Evert dezvăluie că „nemiloasa” boală a recidivat pentru a treia oară
Citește mai mult
Legenda luptă din nou cu cancerul Chris Evert dezvăluie că „nemiloasa” boală a recidivat pentru a treia oară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:53
De ce îl suspectează Burleanu pe Bodescu! Noi detalii în ruptura din vârful FRF: întâlnire față în față între cei doi + Ce i-a transmis Burleanu
De ce îl suspectează Burleanu pe Bodescu! Noi detalii în ruptura din vârful FRF: întâlnire față în față între cei doi + Ce i-a transmis Burleanu
23:59
Theodor Jumătate Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Theodor Jumătate Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
00:03
„Am primit mesaje oribile” O celebră jurnalistă a demisionat la câteva zile după ce a dezvăluit coșmarul prin care a trecut după un interviu cu Max Verstappen
„Am primit mesaje oribile” O celebră jurnalistă a demisionat la câteva zile după ce a dezvăluit coșmarul prin care a trecut după un interviu cu Max Verstappen
22:30
David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma
David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Top stiri
Mureșan, noi săgeți către Pancu VIDEO. Președintele de la CFR Cluj: „Nu a știut cum să iasă din scenă! A greșit”
Superliga
26.06
Mureșan, noi săgeți către Pancu VIDEO. Președintele de la CFR Cluj: „Nu a știut cum să iasă din scenă! A greșit”
Citește mai mult
Mureșan, noi săgeți către Pancu VIDEO. Președintele de la CFR Cluj: „Nu a știut cum să iasă din scenă! A greșit”
A semnat cu Dinamo Portarul marocan care i-a apărat un penalty lui Mbappe va juca în Liga 1
Superliga
26.06
A semnat cu Dinamo Portarul marocan care i-a apărat un penalty lui Mbappe va juca în Liga 1
Citește mai mult
A semnat cu Dinamo Portarul marocan care i-a apărat un penalty lui Mbappe va juca în Liga 1
Rusia, reacție radicală Decizia luată de echipa care urma să vină la Cluj, după interdicția impusă de Emil Boc
Gimnastica
26.06
Rusia, reacție radicală Decizia luată de echipa care urma să vină la Cluj, după interdicția impusă de Emil Boc
Citește mai mult
Rusia, reacție radicală Decizia luată de echipa care urma să vină la Cluj, după interdicția impusă de Emil Boc
Răspuns uimitor. Am întrebat și am aflat direct de la sursă cu ce sunt spălate străzile din București
B365
26.06
Răspuns uimitor. Am întrebat și am aflat direct de la sursă cu ce sunt spălate străzile din București
Citește mai mult
Răspuns uimitor. Am întrebat și am aflat direct de la sursă cu ce sunt spălate străzile din București

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share