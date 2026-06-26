Cristian Geambașu O victorie a lui Boc

Primarul Clujului nu a acceptat ca reprezentantele Rusiei să participe sub steag propriu la concursul de Cupă Mondială la gimnastică ritmică. Asta deși Federația Internațională tocmai ridicase embargoul.

Opozița lui Emil Boc a dat roade, forul de la Moscova retrăgându-și sportivele din competiție. Deci se poate. Se poate să mai avem și curaj.

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Așteptând să înceapă meciul Ecuador-Germania, butonam telecomanda fără o țintă anume. Am dat peste un documentar francez despre masacrul de la Katyn al celor peste 4.000 de ofițeri polonezi. Cu toții împușcați în cap. Imaginile de arhivă cu gropile comune și scheletele celor uciși sunt cutremurătoare.

Sovieticii au negat de la bun început că sunt autorii crimelor, dând vina pe naziști. După camerele de gazare și cuptoarele de la Auschwitz, Katyn ar fi fost doar încă un episod al atrocităților acestora.

De-abia când a venit perestroika

Ororile de la Katyn au fost documentate încă de la vremea respectivă de cercetători polonezi și independenți, persoane care ulterior au depus mărturie în fața unei comisii din Congresul SUA. Din datarea științifică a rămășițelor omenești rezulta că nu nemții erau vinovați, carnagiul petrecându-se cu doi ani înaintea invaziei armatei lui Hitler.

De-abia la finalul anilor 80, URSS aflată în perioada de reformă oferită de perestroika lui Mihail Gorbaciov, a recunoscut paternitatea masacrului. Lucru pe care acum Vladimir Putin vrea să-l revizuiască. Make Rusia Balșoi Again.

Talpa primarului, un fault necesar

Ce legătură au toate acestea cu sportul? Niciuna, au legătură în schimb cu felul în care mint rușii. Sunt fapte legate organic de arta manipulării și a falsificării faptelor istorice și contemporane. Sunt metode de dezinformare și distorsionare a adevărului ridicate la rang de artă de NKVD, KGB și GRU. Emoționante acronime!

Mulți ruși sunt convinși și astăzi că țara lor este în război cu Ucraina pentru că a fost atacată de armata Kievului. Mai nou, propagandiștii lui Putin au sărit indignați la gâtul lui Emil Boc, primarul Clujului. Boc a declarat că la etapa de Cupă Mondială sportivele rusoaice nu pot concura sub steag propriu, ținând cont de faptul că reprezintă o țară agresoare.

Tipul cedărilor

Măsura anunțată de Boc nu le interzicea rusoaicelor accesul în concurs, ci doar asocierea cu un drapel care se substituie fi implicit unui instrument de propagandă. Luarea fermă de poziție a primarului Clujului vine însă în opoziție cu decizia Federației Internaționale de Gimnastică Ritmică.

Organismul care tutelează sportul cu panglici, măciuci și cercuri a hotărât scoaterea de sub embargo a sportivelor din Rusia. Ceea ce este o panglicărie care, la nivelul ei micuț, cauționează invazia în Ucraina. Complicitatea Federației Internaționale de Gimnastică Ritmică nu este unică, și alte federații sportive internaționale, cum ar fi cea de scrimă, abordând asemănător relația cu forurile de la Moscova.

Fotbalul guvernat de Gianni Infantino, exponent al duplicității și concesiilor, a deschis porțile echipelor sub 15 ani pentru reprezentanții Rusiei. Un pas mic pentru FIFA, un pas mare pentru Kremlin!

Moscova amenință și se retrage. Boc rezistă!

După amenințări explicite venite din partea unor membri ai Dumei (Parlamentul rus), care invocau decizia Federației Internaționale, dar în fața cărora Emil Boc nu a cedat, a apărut informația, confirmată între timp, că rușii au hotărât să nu își mai trimită reprezentantele la concursul de la Cluj.

Uite că o talpă la vremea ei face cât o mie de vorbe goale. Este o victorie mai mult decât simbolică pentru Boc, una care a costat destul curaj și zero bani publici. Bani ai comunității pe care în schimb domnul Boc îi direcționează către echipa de fotbal agreată de primărie. Vorbim despre U Cluj. Lucrurile nu sunt decât foarte puține ori alb imaculat sau negru intens.

Faptul că Emil Boc și-a făcut niște dușmani la Moscova poate fi și motiv de mândrie personală, și caz de îngrijorare. Oricum, de acum devine clar că municipalitatea Clujului nu se va înfrăți cu aceea a Moscovei.