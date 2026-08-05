„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că nu a vorbit cu Florin Tănase (31 de ani) timp de doi ani.

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La o zi după eliminarea rușinoasă a celor de la FCSB din Conference League, au apărut informații potrivit cărora ar fi izbucnit un scandal în vestiarul roș-albaștrilor, iar mai mulți jucători și-ar dori ca Marius Baciu să părăsească echipa.

După remiza cu Farul (2-2), meci pe care l-a început din postura de rezervă, Florin Tănase a avut o declarație acidă la adresa tehnicianul echipei.

Mihai Stoica n-a vorbit cu Florin Tănase timp de doi ani

Mihai Stoica a infirmat informațiile privind existența unui posibil conflict în vestiarul fostei campioane.

Oficialul susține că Florin Tănase a spus mereu lucrurilor pe nume și a povestit și un episod mai puțin cunoscut.

În 2022, după o remiză cu U Cluj, l-a taxat pe actualul căpitan al echipei pentru declarațiile făcute, iar, în urma acelui episod, cei doi nu și-au mai vorbit până la revenirea jucătorului la FCSB.

„Astea sunt bazaconii scrise de unii. Tănase e asumat şi vorbeşte fără reţineri, nu se cenzurează. Indiscutabil orice jucător care se vede lider e deranjat dacă nu joacă titular, doar că era o situaţie specială, la câteva zile după un meci. Nu se pune problema ca un căpitan de echipă, adică Florin Tănase, să fie rezervă.

Nu a avut vreo reacţie la adresa lui Marius Baciu, iar Marius Baciu nu i-a făcut zob pe jucători la Riga, aşa cum s-a scris. Credeţi-mă că nu sunt probleme de genul ăsta. Tănase e un tip... genul lui Chipciu, parcă Chipciu reuşeşte să stea îmbrăcat în tricoul de jucător.

(...) Am avut un meci cu U Cluj, era în anul în care Tănase urma să plece, am făcut 1-1 şi după meci a zis că nu avem lot. Eu am avut o ieşire şi s-a supărat, n-am vorbit 2 ani de zile pe tema asta! El a zis că trebuia să-i spun lui şi eu i-am zis - nu, tu trebuia să îmi zici mie!

Dar şi eu am zis lucruri pe care le-am regretat la un moment dat. Nu avea sens să vorbim de lot la prima etapă când lotul nu îţi face rezultatele la primul meci”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

Florin Tănase: „Cu ce l-am atacat pe Baciu?”

Întrebat despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu și despre apariția unor tensiuni în vestiar după eliminarea din Europa, căpitanul FCSB a negat că ar exista probleme.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a afirmat jucătorul roș-albaștrilor la finalul partidei cu Farul.

După meciul cu Auda, Tănase a fost brutal de sincer la DigiSport: „Nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam, dar, cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm.

Se pare că, dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem ajunge unde am mai fost anul trecut și trebuie să îmbunătățim.

Cum am mai spus-o, dacă jocul era unul bun și ne cream ocazii și ratam, nu îmi făceam griji, dar nu ne-am creat ocazii”.

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