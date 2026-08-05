Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit  care e grija lui principală +40 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit care e grija lui principală

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 18:13
  • Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a încheiat la egalitate derby-ul amical cu AC Milan, scor 1-1, disputat pe Optus Stadium din Perth, Australia.
  • Inter a ajuns astfel la al treilea meci fără înfrângere din această vară.
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Anterios, echipa lui Chivu le-a învins pe Karlsruhe, scor 2-1, și pe Manchester City, scor 1-1 (3-1 după loviturile de departajare).

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Inter a remizat cu AC Milan în Australia

Partida a început cu un moment dedicat memoriei lui Franco Baresi. Jucătorii celor de la AC Milan au intrat pe teren cu tricouri decorate cu numărul 6 și numele fostului căpitan, iar înaintea fluierului de start a fost ținut un minut de reculegere.

Pe ecranele stadionului au fost proiectate imagini cu Baresi și mesajul „6 pentru totdeauna, căpitane”.

Inter a avut probleme în prima parte a meciului, dar și-a îmbunătățit jocul spre finalul primei reprize, iar după pauză a trecut la conducerea partidei. Intrarea lui Henrikh Mkhitaryan a adus mai multă claritate în jocul de la mijlocul terenului.

Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 52, prin Federico Dimarco. Faza a pornit de la Matteo Lavelli și a continuat cu centrarea lui Nicolo Barella.

Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter
Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter

Galerie foto (40 imagini)

Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter Dimarco, gol în amicalul dintre AC Milan și Inter. Foto: Captură Instagram, @inter
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Lavelli a fost aproape și de golul de 2-0, însă portarul Lorenzo Torriani a respins în corner, conform gazzetta.it.

Totuși, Milan a egalat în minutul 84. Carlos Augusto l-a faultat în careu pe Christopher Nkunku, iar atacantul francez a transformat penalty-ul.

În acest moment, preocuparea noastră principală rămâne integritatea jucătorilor, sănătatea lor și dezvoltarea lor fizică, respectând principiile pe care încercăm să le transmitem și aducând un plus la ceea ce echipa a demonstrat că poate realiza de-a lungul anilor. Cristi Chivu, după meciul cu AC Milan

Pentru Inter urmează amicalul cu Juventus, programat pe 8 august, tot la Perth.

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