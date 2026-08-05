Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a încheiat la egalitate derby-ul amical cu AC Milan, scor 1-1, disputat pe Optus Stadium din Perth, Australia.

Inter a ajuns astfel la al treilea meci fără înfrângere din această vară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anterios, echipa lui Chivu le-a învins pe Karlsruhe, scor 2-1, și pe Manchester City, scor 1-1 (3-1 după loviturile de departajare).

Inter a remizat cu AC Milan în Australia

Partida a început cu un moment dedicat memoriei lui Franco Baresi. Jucătorii celor de la AC Milan au intrat pe teren cu tricouri decorate cu numărul 6 și numele fostului căpitan, iar înaintea fluierului de start a fost ținut un minut de reculegere.

Pe ecranele stadionului au fost proiectate imagini cu Baresi și mesajul „6 pentru totdeauna, căpitane”.

Inter a avut probleme în prima parte a meciului, dar și-a îmbunătățit jocul spre finalul primei reprize, iar după pauză a trecut la conducerea partidei. Intrarea lui Henrikh Mkhitaryan a adus mai multă claritate în jocul de la mijlocul terenului.

Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 52, prin Federico Dimarco. Faza a pornit de la Matteo Lavelli și a continuat cu centrarea lui Nicolo Barella.

Lavelli a fost aproape și de golul de 2-0, însă portarul Lorenzo Torriani a respins în corner, conform gazzetta.it.

Totuși, Milan a egalat în minutul 84. Carlos Augusto l-a faultat în careu pe Christopher Nkunku, iar atacantul francez a transformat penalty-ul.

În acest moment, preocuparea noastră principală rămâne integritatea jucătorilor, sănătatea lor și dezvoltarea lor fizică, respectând principiile pe care încercăm să le transmitem și aducând un plus la ceea ce echipa a demonstrat că poate realiza de-a lungul anilor. Cristi Chivu, după meciul cu AC Milan

Pentru Inter urmează amicalul cu Juventus, programat pe 8 august, tot la Perth.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport