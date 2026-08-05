Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a criticat dur FCSB după eliminarea suferită în fața lui Auda și a pus sub semnul întrebării autoritatea antrenorului Marius Baciu (51 de ani).

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FCSB a fost eliminată din turul doi al Conference League de letonii de la Auda, scor general 3-7. În aceeași săptămână, U Cluj a pierdut dubla cu Brann din Conference, scor 3-5 la general, iar Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski în Liga Campionilor, scor 2-3 la general.

Victor Pițurcă, atac dur după eliminarea FCSB-ului : „Asta e valoarea echipei în momentul de față”

Pițurcă crede că eșecul FCSB este cel mai greu de acceptat și respinge explicațiile legate de arbitraj oferite de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

„A fost o săptămână slabă. Dacă am reușit această «performanță», să ne învingă echipe necunoscute din campionate extrem de slabe, înseamnă că am ajuns rău. Fotbalul românesc s-a dus în cap de mulți ani.

FCSB mi se pare că a suferit cea mai rușinoasă înfrângere. Am văzut scuze puerile, de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. Când primești șapte goluri, eu cred că nu mai e nimic de spus.

Ar fi rușinos să spui că ai pierdut din cauza arbitrului sau a unui jucător. Asta e valoarea FCSB-ului în momentul de față”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

FOTO. Unul dintre cele patru goluri primite de Târnovanu în returul cu Auda

Pițurcă, replică după declarațiile lui Mihai Stoica

Fostul selecționer consideră că declarațiile făcute de Mihai Stoica despre valoarea formației letone i-au motivat suplimentar pe adversari.

„A contat foarte mult. Acei jucători, când au văzut acele declarații, au intrat și au dat mai mult decât puteau pe teren. S-a și văzut lucrul acesta.

Auda a câștigat, deci nu era chiar așa slabă. Dacă Auda e o echipă foarte slabă, înseamnă că FCSB e mult mai slabă. Asta e concluzia”, a mai spus Pițurcă.

Ăia sunt slabi, ce să mai vorbim? Ce viteză? Hai, mă, nişte bezmetici. Ne-am surprins cu prostii mari, dar nu cred că se pot întâmpla din nou. Mihai Stoica, președinte FCSB, înainte de meciul retur cu Auda

Pițurcă anticipează un nou sezon dificil pentru FCSB: „E sat fără câini acolo”

Pițurcă a vorbit apoi despre situația lui Marius Baciu, pe care l-a antrenat în trecut la Steaua.

„Baciu mi-a fost jucător la tineret mulți ani, la Steaua. Ar trebui să spun niște lucruri care l-ar deranja foarte tare și nu vreau lucrul ăsta.

Cum îl văd? El a acceptat această postură, cum au acceptat și alți antrenori. În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe.

Cine acceptă această situație o acceptă și cu asta basta”, a mai spus Pițurcă.

Se vede în jocul echipei. E oglinda declarațiilor lui Tănase, că e sat fără câini acolo. Asta e oglinda a ceea ce se întâmplă la FCSB. O să termine iar pe un loc 4, 5, 6, 7 sau 8. Lotul nu este rău, e mai valoros decât al altor echipe care se gândesc să se lupte pentru campionat, vorbesc de Dinamo și Rapid. Victor Piţurcă, fost selecţioner al României

Victor Pițurcă: „Nu este profesionalism, e nimereală”

Fostul selecționer a criticat și politica de transferuri a clubului, gestionată de Mihai Stoica.

„Nu pot să-mi dau seama după câteva jocuri, poate nu sunt la o capacitate normală. Trebuie să se adapteze, dar un jucător valoros imediat se cunoaște.

Nu știu cine aduce jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care nu a jucat fotbal că poate să aducă jucători.

Nu este profesionalism, e nimereală. Dacă se nimerește să fie bun, bine, dacă nu, peste câteva luni pleacă. Cine e FCSB în momentul de față?”, a mai spus Pițurcă.

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