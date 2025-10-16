„Un moment istoric” Veste mare pentru fanii FC Argeș! Decizia luată azi de liderii locali în privința noului stadion

Consiliul Local Pitești a aprobat azi, 16 octombrie, cofinanțarea proiectului de construire a noului stadion „Nicolae Dobrin”.

La începutul lunii iunie, GOLAZO.ro anunța în exclusivitate că amânarea construirii mai multor stadioane importante din România va fi parte din măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

Consiliul Local Pitești a aprobat cofinanțarea pentru construcția noului stadion

După ce Compania Națională de Investiții solicitase autorităților locale o cofinanțare de 25% pentru ca lucrările sa poată începe, edilii din Pitești s-au întrunit si au luat hotărârea.

Deși nu toți aleșii locali au fost de acord cu aprobarea bugetului pentru stadion, decizia a fost una pozitivă, astfel că lucrările pentru noul stadion ar putea debuta în perioada imediat următoare.

Anunțul a fost făcut chiar de către primarul din Pitești, Cristian Gentea, prin intermediul unei postări pe contul personal de Facebook.

„Astăzi, 16 octombrie 2025, Consiliul Local Pitești – cu excepția consilierilor PNL – a aprobat cofinanțarea solicitată de Compania Națională de Investiții pentru construirea, din fonduri guvernamentale, a noului Stadion «Nicolae Dobrin»!

Este un moment istoric pentru orașul nostru și pentru toți iubitorii sportului. După ani de muncă, demersuri și colaborări, avem, în sfârșit, calea deschisă pentru începerea lucrărilor în 2026!”, a transmis Cristian Gentea.

Mesalul postat de FC Argeș: „Așteptăm cu nerăbdare ziua...”

„Astăzi, 16 octombrie 2025, s-a făcut un pas decisiv pentru construcția noului stadion. A fost aprobată într-o ședință de Consiliu Local cofinanțarea solicitată de Compania Națională de Investiții pentru construirea, din fonduri guvernamentale, a noii arene „Nicolae Dobrin”.

Această decizie înseamnă că suntem mai aproape ca niciodată de startul lucrărilor. În perioada următoare municipalitatea va semna o convenție de cofinanțare cu Compania Națională de Investiții și ordinul de începere al lucrărilor poate fi dat.

Așteptăm cu nerăbdare ziua în care vom putea cânta din nou, din mii de piepturi: «Avem sus în Trivale un stadion modern!»”, au transmis cei de la FC Argeș.

Lista facilităților pe care le va oferi noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

FOTO Demolarea vechii arene din Trivale

100 de milioane de euro este cifra la care s-ar ridica investiția noului stadion din Pitești

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport