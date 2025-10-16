Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri:  „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit +32 foto
Lisav Eissat
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri: „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 20:25
  • Lisav Eissat (20 de ani) a fost surpriza din lotul lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune a naționalei, din luna octombrie.
  • Deși putea alege naționala Israelului, tatăl fotbalistului a venit acum cu explicații privind decizia luată de tânărul fundaș, aceea de a juca pentru România.

Convocat pentru „dubla” cu Moldova (2-1) și Austria (1-0), Eissat a fost integralist în partida amicală cu formația de peste Prut.

Aviv Eissat: „Lisav a vrut să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat”

Acum, tatăl fundașului central a dezvăluit cum s-a ajuns la această decizie, luată exclusiv de jucător.

„Am ajuns în România și suntem mulțumiți de decizia pe care a luat-o Lisav. El a vrut să joace pentru echipa națională a Israelului, dar pur și simplu nu a fost convocat.

Apoi a luat decizia de a juca pentru echipa națională a României, a fost decizia lui 100%, iar noi l-am susținut.

Dacă o echipă precum România îl vede pe Lisav drept un jucător potrivit pentru echipa de seniori și îl vrea, atunci unde era echipa Israelului în acel moment? Nu știu, nu sunt sportiv, privesc dintr-o altă perspectivă, dar eu așa văd lucrurile.

Suntem israelieni din toate punctele de vedere, iar echipa națională a Israelului este importantă pentru mine și pentru fiul meu. Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici, dar, pe de altă parte, e vorba și de progresul lui, iar asta e cel important.

Când am văzut că românii chiar puneau presiune și voiau să-l convoace, i-au arătat un plan de lucru pe termen lung, atunci decizia a fost să mergem la naționala a României, fără a crea probleme Israelului”, a declarat Aviv Eissat, potrivit sport5.co.il.

FOTO. România - Moldova 2-1

România - Moldova, meci amical (7)
România - Moldova, meci amical (7)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
