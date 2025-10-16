 S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței
Joey Mawson și Mick Schumacher FOTO: IMAGO
Diverse

S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 18:55
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 19:54
  • Joey Mawson (29 de ani), un pilot australian de curse, a fost identificat drept presupusul violator al infirmierei lui Michael Schumacher (56 de ani).

Mawson fost acuzat că ar fi violat-o pe una dintre asistentele medicale care l-au îngrijit pe Michael Schumacher în Elveția, acolo unde familia fostului campion din Formula 1 a locuit în ultimii ani.

„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
Citește și
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
Citește mai mult
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”

S-a aflat identitatea presupusului violator al asistentei lui Schumacher

După ce s-a aflat că una dintre asistentele legendarului pilot ar fi fost violată chiar în casa lui Schumacher, identitatea acestuia este acum cunoscută.

Conform thesun.co.uk, presupusul agresor ar fi Joey Mawson, un pilot australian și bun prieten cu Mick Schumacher, fiul legendarului pilot de Formula 1.

Procurorii susțin că Mawson ar fi agresat-o de două ori pe infirmiera lui Schumacher în anul 2019, în timp ce aceasta se afla sub influența alcoolului și nu era conștientă.

În noaptea presupusului viol, asistenta spune că s-a simțit rău după ce a băut vodcă după o tură și nu a putut să se mai ridice în picioare.

Conform documentelor acuzării, publicate de dailymail.co.uk, ea a fost dusă de un fizioterapeut și de inculpat într-o cameră privată, rezervată personalului în timpul turelor de noapte, iar aceștia au pus-o la culcare „fără a o dezbrăca”.

Apoi susține că Mawson, care stătea într-o cameră vecină, s-a întors mai târziu și a violat-o de două ori.

Mawson stătea frecvent cu familia Schumacher între curse, pentru a evita zborurile lungi de întoarcere în Australia.

Până în ianuarie 2022 nu s-a primit nicio plângere din partea presupusei victime, iar inculpatul a cooperat în etapele inițiale ale anchetei.

Mawson neagă acuzațiile și refuză să se prezinte în fața procurorilor

Australianul neagă acuzațiile care i-au fost aduse și susține că a avut o relație consensuală cu asistenta lui Michael, în vârstă de 30 de ani. El spune că a ieșit chiar și într-un club de noapte alături de presupusa victimă.

Procurorii au întocmit un rechizitoriu de o pagină și jumătate în legătură cu acest caz. Deși a fost chemat în fața instanței, Mawson nu s-a prezentat la termen.

Cu toate acestea, în absența sa, un proces a fost deschis și ulterior amânat pentru o dată care va fi stabilită în următoarea perioadă.

Patrick Michod, reprezentantul victimei, s-a opus amânării, argumentând că „dovezile împotriva inculpatului sunt covârșitoare”.

Elveția are un tratat de extrădare cu Australia, așa că inculpatul ar putea fi obligat să călătorească în Europa pentru proces.

  • Pe lângă aceste acuzații, Mawson a mai fost în centrul unui scandal în septembrie 2024, atunci când a fost suspendat din cauza unui scandal de dopaj.

Citește și

Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri:  „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit
Superliga
18:30
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri: „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit
Citește mai mult
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri:  „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace în Israel” + Ce i-a nemulțumit
Reținut de poliție Jucătorul  a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul
Baschet
18:16
Reținut de poliție Jucătorul a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul
Citește mai mult
Reținut de poliție Jucătorul  a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
acuzatii de viol michael schumacher mick schumacher infirmiera joey mawson
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share