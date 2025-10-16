 S-a aflat identitatea violatorului Cine e pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței

Joey Mawson (29 de ani), un pilot australian de curse, a fost identificat drept presupusul violator al infirmierei lui Michael Schumacher (56 de ani).

Mawson fost acuzat că ar fi violat-o pe una dintre asistentele medicale care l-au îngrijit pe Michael Schumacher în Elveția, acolo unde familia fostului campion din Formula 1 a locuit în ultimii ani.

S-a aflat identitatea presupusului violator al asistentei lui Schumacher

După ce s-a aflat că una dintre asistentele legendarului pilot ar fi fost violată chiar în casa lui Schumacher, identitatea acestuia este acum cunoscută.

Conform thesun.co.uk, presupusul agresor ar fi Joey Mawson, un pilot australian și bun prieten cu Mick Schumacher, fiul legendarului pilot de Formula 1.

Procurorii susțin că Mawson ar fi agresat-o de două ori pe infirmiera lui Schumacher în anul 2019, în timp ce aceasta se afla sub influența alcoolului și nu era conștientă.

În noaptea presupusului viol, asistenta spune că s-a simțit rău după ce a băut vodcă după o tură și nu a putut să se mai ridice în picioare.

Conform documentelor acuzării, publicate de dailymail.co.uk, ea a fost dusă de un fizioterapeut și de inculpat într-o cameră privată, rezervată personalului în timpul turelor de noapte, iar aceștia au pus-o la culcare „fără a o dezbrăca”.

Apoi susține că Mawson, care stătea într-o cameră vecină, s-a întors mai târziu și a violat-o de două ori.

Mawson stătea frecvent cu familia Schumacher între curse, pentru a evita zborurile lungi de întoarcere în Australia.

Până în ianuarie 2022 nu s-a primit nicio plângere din partea presupusei victime, iar inculpatul a cooperat în etapele inițiale ale anchetei.

Mawson neagă acuzațiile și refuză să se prezinte în fața procurorilor

Australianul neagă acuzațiile care i-au fost aduse și susține că a avut o relație consensuală cu asistenta lui Michael, în vârstă de 30 de ani. El spune că a ieșit chiar și într-un club de noapte alături de presupusa victimă.

Procurorii au întocmit un rechizitoriu de o pagină și jumătate în legătură cu acest caz. Deși a fost chemat în fața instanței, Mawson nu s-a prezentat la termen.

Cu toate acestea, în absența sa, un proces a fost deschis și ulterior amânat pentru o dată care va fi stabilită în următoarea perioadă.

Patrick Michod, reprezentantul victimei, s-a opus amânării, argumentând că „dovezile împotriva inculpatului sunt covârșitoare”.

Elveția are un tratat de extrădare cu Australia, așa că inculpatul ar putea fi obligat să călătorească în Europa pentru proces.

Pe lângă aceste acuzații, Mawson a mai fost în centrul unui scandal în septembrie 2024, atunci când a fost suspendat din cauza unui scandal de dopaj.

