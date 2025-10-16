Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare
Golul lui Ghiță în prelungirile meciului România - Austria 1-0 Foto: Imago
Nationala

Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 19:03
  • UEFA ia în calcul nu doar modificarea preliminariilor aplicând sistemul elvețian al Ligii Campionilor.
  • Are și un scenariu alternativ. Să extindă o competiție și să o transforme în campanie de calificare la turneele finale.

UEFA nu mai vrea să dea înapoi. Intenționează să transforme în curând sistemul pentru preliminarii și este posibil să-l schimbe încă de la viitoarea competiție, Campionatul European din 2028. A cărui campanie de calificare se va desfășura cu un an înainte. Și să aplice noul sistem continental inclusiv pentru Mondial.

Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Citește și
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Citește mai mult
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”

Preliminariile CE și CM după modelul elvețian al Ligii Campionilor

Principala variantă e să modifice actualul format, cu grupe și întâlniri tur-retur, într-unul similar cu cel elvețian al Ligii Campionilor.

Toate naționalele să fie incluse într-un campionat, cu un singur clasament, și fiecare să joace 6-8 meciuri cu tot atâția adversari diferiți (un singur duel cu fiecare rival), evoluând acasă în jumătate din numărul partidelor.

Potrivit The Times, dacă ar fi 16 locuri, ca acum, pentru CM 2026, și ar intra toate selecționatele într-o ierarhie unică, s-ar califica direct primele 12 echipe la turneul final, iar următoarele opt ar disputa barajul pentru cele patru poziții rămase.

Liga Națiunilor, în loc de calificări. De ce se tem federațiile mici

Celălalt scenariu ar fi extinderea Ligii Națiunilor, cu diviziile sale valorice între care există promovare-retrogradare, și folosirea ei în locul preliminariilor, susține cotidianul britanic.

Exact cum se întâmplă în fotbalul feminin internațional.

„Veniturile din transmisiuni și implicarea fanilor în calificările internaționale au scăzut, dar au crescut în Nations League”, a afirmat o sursă The Times la UEFA.

Sigla UEFA la sediul forului european de la Nyon Foto: Imago Sigla UEFA la sediul forului european de la Nyon Foto: Imago
Sigla UEFA la sediul forului european de la Nyon Foto: Imago

Federațiile din țările mai mici au însă un motiv de îngrijorare legat de transformarea Ligii Națiunilor în preliminarii pentru turneele finale:

  • Numărul confruntărilor între echipele mici și marile forțe s-ar putea reduce. Ceea ce ar însemna o posibilă pierdere financiară pentru acele federații. 

Toate federațiile știu de schimbarea plănuită de UEFA

Pentru transformarea preliminariilor, UEFA a format un grup de lucru în interiorul Comisiei Echipelor Naționale.

Și variantele luate în calcul, sistemul elvețian al Ligii Campionilor și extinderea Nations League, ar fi fost expuse la începutul lunii într-o reuniune organizată la Malaga cu secretarii generali ai celor 55 de federații-membre UEFA.

Citește și

Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Nationala
14:11
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Citește mai mult
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Marea transformare UEFA încearcă să atragă un colos care să transmită Liga Campionilor global: 5 miliarde anual!
Liga Campionilor
14:53
Marea transformare UEFA încearcă să atragă un colos care să transmită Liga Campionilor global: 5 miliarde anual!
Citește mai mult
Marea transformare UEFA încearcă să atragă un colos care să transmită Liga Campionilor global: 5 miliarde anual!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Echipa Nationala UEFA romania PRELIMINARII plan
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share