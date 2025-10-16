Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare

UEFA ia în calcul nu doar modificarea preliminariilor aplicând sistemul elvețian al Ligii Campionilor.

Are și un scenariu alternativ. Să extindă o competiție și să o transforme în campanie de calificare la turneele finale.

UEFA nu mai vrea să dea înapoi. Intenționează să transforme în curând sistemul pentru preliminarii și este posibil să-l schimbe încă de la viitoarea competiție, Campionatul European din 2028. A cărui campanie de calificare se va desfășura cu un an înainte. Și să aplice noul sistem continental inclusiv pentru Mondial.

Preliminariile CE și CM după modelul elvețian al Ligii Campionilor

Principala variantă e să modifice actualul format, cu grupe și întâlniri tur-retur, într-unul similar cu cel elvețian al Ligii Campionilor.

Toate naționalele să fie incluse într-un campionat, cu un singur clasament, și fiecare să joace 6-8 meciuri cu tot atâția adversari diferiți (un singur duel cu fiecare rival), evoluând acasă în jumătate din numărul partidelor.

Potrivit The Times, dacă ar fi 16 locuri, ca acum, pentru CM 2026, și ar intra toate selecționatele într-o ierarhie unică, s-ar califica direct primele 12 echipe la turneul final, iar următoarele opt ar disputa barajul pentru cele patru poziții rămase.

Liga Națiunilor, în loc de calificări. De ce se tem federațiile mici

Celălalt scenariu ar fi extinderea Ligii Națiunilor, cu diviziile sale valorice între care există promovare-retrogradare, și folosirea ei în locul preliminariilor, susține cotidianul britanic.

Exact cum se întâmplă în fotbalul feminin internațional.

„Veniturile din transmisiuni și implicarea fanilor în calificările internaționale au scăzut, dar au crescut în Nations League”, a afirmat o sursă The Times la UEFA.

Sigla UEFA la sediul forului european de la Nyon Foto: Imago

Federațiile din țările mai mici au însă un motiv de îngrijorare legat de transformarea Ligii Națiunilor în preliminarii pentru turneele finale:

Numărul confruntărilor între echipele mici și marile forțe s-ar putea reduce. Ceea ce ar însemna o posibilă pierdere financiară pentru acele federații.

Toate federațiile știu de schimbarea plănuită de UEFA

Pentru transformarea preliminariilor, UEFA a format un grup de lucru în interiorul Comisiei Echipelor Naționale.

Și variantele luate în calcul, sistemul elvețian al Ligii Campionilor și extinderea Nations League, ar fi fost expuse la începutul lunii într-o reuniune organizată la Malaga cu secretarii generali ai celor 55 de federații-membre UEFA.

